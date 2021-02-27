禪寺、橘黃花墻、親子公園都能順遊！「出磺坑古道」探訪亞洲第一口油井

你們的篳路藍縷，就是我們的顛沛流離

排灣族詩人莫那能，曾其與好友，《美麗島》之歌的作曲者李雙澤聊天時提到：你們（漢人）『篳路藍縷，以啟山林』的時候，也就是我們（臺灣原住民族）族人顛沛流離的時候。

上個週末，周稦麻麻拔拔邀請我們一起走訪出磺坑(法雲禪寺)古道。步道的終點法雲禪寺，即是日治時期大湖吳家為撫慰漢人拓墾大湖地區時與泰雅族衝突傷亡的先靈所設立。這也讓人再次想起了上述這段莫那能的談話，許多歷史的血淚，不完全是對錯之分，而在於立場不同與成王敗寇之別。在造訪古道時，就常可以發現原住民族、漢人與日軍等相互衝突、戰鬥所留下的痕跡印記。

法雲禪寺古道，又名為出磺坑古道，出磺坑的遊客不多，但在台灣的石油開採歷史上卻扮演了非常重要的角色。

出磺坑為臺灣最早發現石油的地點，是亞洲的第一口油井，更是全世界的第二口油井，也是世界尚在生產的最古老油田。(第一口油井是位於美國賓州 Titusille 小鎮，名為德瑞克 (Drake) 的油井，為公元 1859 年所鑽。)

出磺坑的名稱，來自於早期原油口冒出的硫磺色液體，被當地民眾誤以為是硫磺而得此名。目前該地仍為是台灣中油公司天然氣的生產基地。

古道登山口旁設有城隍廟，城隍廟往往僅設立在縣治以上層級的城市，也可見出磺坑曾經的重要性。

古道的遊客不多，非常清幽，沿途兩個孩子一起拿著放大鏡觀察生態與昆蟲，山頂可以遠眺牛鬥峽谷與中油礦場。結束後一起在鄰近的貓裏喵親子特色公園跑跳玩耍，度過一天很豐富的人文自然實作日。

▲美麗的炮仗花牆

▲迷人的楓樹

▲保有古意的步道圖

▲行經一大片的檳榔園

▲步道中途可遠眺牛鬥峽谷與中油礦場

▲小廟上的題字

▲『出礦坑』標示之路牌，礦原應為磺，應為誤植

▲紅色椿象

▲疑為黑偽瓢擬步行蟲(待查)

▲黃藤與其葉軸延伸而出的刺鞭

▲葉脈中肋正反兩面接長滿暗紅小刺的『雙面刺』

▲美麗的洋傘花

▲法雲禪寺旁的大湖開闢紀念碑

▲聞一下波羅蜜，表情很榴槤

▲順遊苗栗縣議會旁的貓裏喵親子特色公園