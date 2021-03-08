飽覽山景、眺望阿里山山脈！百岳秘境「清水金子連稜縱走」

在郡大山附近，有兩座3000公尺以上但沒有被列為百岳的山：清水山和金子山，它們位於中央山脈最高峰「秀姑巒山」延伸出來的支稜；因為這兩座山不甚知名，相對少有山友拜訪，路徑不明顯、布條也不多，大致上得依地圖或GPS抓個方向找路前進。這一帶水鹿頗多，沿途可見水鹿的糞便、足跡和樹幹上的磨角痕跡，因此獸徑就特別多，需小心抓穩方向走在稜線附近，避免不小心就走入獸徑了！清水山下北稜到馬鞍斷崖這段路程視野開闊，可以眺望玉山山脈、阿里山山脈；也可以俯瞰羅娜、新鄉⋯等部落。

清水山北稜是條陡峭的稜線，登頂清水山之後順著岩稜陡降至與金子山的鞍部附近，稜線兩側是廣大的斷崖崩壁，無論觀看或行走其中，這崩壁直瀉十八重溪溪底，令人怵目驚心！金子山山頂有二等三角點，繼續往北可連接西巒大山與治䒢山，最後降入日月潭。

⬆️ 在信義鄉公所附近眺望到 西巒大山（左）和金子山（右）

⬆️ 在西巒大山山頂眺望到 清水山（左）和金子山（右）

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車行在郡大林道上，我昏昏沉沉的，盡量讓自己維持平衡、讓自己不反胃不要吐、讓自己保持溫暖⋯腦袋中不斷思量著朋友的話：「既然不是百岳，為什麼一定要爬呢？」

我真也不知道這兩座山有什麼特別的地方，只覺得有股淺淺的吸引力，就把我帶來了！

在林道上顛簸了兩個多小時，過了郡大山登山口（32K）再繼續前進到33.6K之後，就只剩下雙腿可以依靠了。除了自己的大背包，還要背公糧、公水⋯拉拉雜雜一大堆上身，感覺自己行走林道上就像米其林小姐在太空漫步，遲緩又不優雅！

今晚在水泥工寮下榻，工寮坐落在松針林中，乾淨、防風又保暖；附近散步5分鐘路程範圍內有伐木時期遺留下來的車庫、因林道崩壞而開不出去的小貨車、小而精緻的山豬湖、寬廣的停機坪⋯佇足於此可以飽覽南三段的美麗山景！踩在松針步道非常柔軟，坡度平緩，海拔不高所以走起路來也不喘，真是踏青的好所在。從郡大林道開始到工寮大約2個多小時的路程，山徑緩坡向下，約有6、7個大小不一的崩塌點要小心通過。

我們這豪華隊伍中，6位隊員搭配了專業領隊、開路先鋒和頂級廚藝家⋯這樣的陣容擺出來，想想這行程絕對不會是苦行，心情頓時輕鬆愉快！

這次的路線是：清水金子連稜縱走。從工寮緩坡慢行登上清水山之後，循北稜走岩稜陡下，續接馬鞍斷崖到最低鞍部，再爬升近400公尺上金子山。

? 嗯⋯用文字爬山真輕鬆！

清晨從工寮出發，松針林道緩坡向上，暖身半小時左右，到稜線上迎接曙光⋯乾淨的天空泛紅，火紅又圓潤的太陽從無雙山頂放射出來，把積雪的秀姑巒大山照得輕盈透亮。大夥兒一路悠閒散策至南峰前的寬廣平台、南峰附近的樹林、清水山頂的展望平台⋯但是，每當我們定點休息時，三位領隊總是另類的忙碌！

? 不知道是掉了什麼？總一直在林間尋尋覓覓⋯

久尋不著的寶物得暫且擱一邊了⋯

出發前研究一些山友的路線，大部分山友在登頂清水山之後，先循原路回頭一小段，然後直接下切到舊的林道支線再前往馬鞍斷崖（綠色線條）。

建中大哥帶著我們直接從山頂持續向前行，毫無回頭之意，只簡單告知我們：「等一下要走一段需要手腳併用的岩稜」（紅色線條）⋯

? 當時心想著這路徑可能不太容易對付吧？！

果不其然，在暴露感極大的岩稜上瘋狂陡下，兩邊都是空的⋯手抓樹枝，樹枝太乾有時候一抓就斷；腳踩石頭，石頭不穩常常鬆脫滾落⋯這段路足足花了1.5小時才安全通過，走得心驚膽顫！

終於通過危險的路段，走進樹林間，循著稜線上上下下前進。沒有明確的路徑，只能抓個方向在樹林裡自己找路，平常走習慣現成的山徑的我，踩在這樣的樹林間總覺得不太踏實又有點枯燥；還好沿路枯枝、鐵杉、積雪的玉山各有不同風情，邊走邊欣賞也是一番愜意！

領隊在幾個點 預計了該抵達的時間，一路觀察下來似乎稍有延遲；我們設下停損時間，如果沒在時間內登頂就回頭。在馬鞍斷崖、在檜木香滿溢的山老鼠營地、在混亂的芒萁路段⋯看著同伴們個個面容疲累又苦惱，卻還是堅定地向前走⋯

? 不知道金子山上是不是有極具磁力的金礦，會把人一直往那裡吸過去？！

從最低鞍部登上金子山，要爬升近400公尺，是這段山行的超級魔王！走不快又不能不走，午後的悶熱無風、疲累的身體和不想抬高的腿⋯走得好厭世啊！

? 我的腦袋中不斷浮現頂級廚藝家的夜間魔術表演⋯「粱香炙燒烏魚子」、「Q彈炒飯」、「脆皮恰恰鮭」、「金黃蕃茄炒蛋」、「無萊克黑豚香腸」、「清甜多蔬酸菜白肉鍋」、「椰香濃醇西米露」⋯這是唯一可以支撐我繼續走下去的理由了！

憑意志力登上了金子山山頂，沒有太多興奮，只想著下山之道又是一番折磨！我們的開路先鋒先下山幫我們把回程會遭遇的崩壁開出明顯路跡、架好繩索⋯ 這隻豪華隊伍各司其職，山徑雖然複雜困難，也都一一順利完成。

才剛下金子山，可能累壞了，頭昏眼花了吧⋯眼前怎麼有那麼多獸骨啊⋯

ㄟ⋯那個骨頭顏色怪怪的⋯而且怎麼這麼長⋯還有骨頭會分岔的嗎？！

? 是鹿角吔！

? 連接著頭骨，好大一隻鹿角！

建中哥和米哥終於完成此行最重要的任務，似乎在冥冥之中被山神牽引到這一條未曾計劃過的下山之道。

? 你也想追尋夢想中的鹿角嗎？

? 清水山、金子山值得細細探索！

（感謝建中大哥、小雙、小米、熊熊、Grace 的照片支援）

2021年1月15日

14:00郡大林道33K

15:30 35K

15:50 第一工寮

16:30 第二工寮

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2021年1月16日

05:50 工寮出來發

06:40 清水山南峰鞍部營地看日出

07:00 出發

08:30清水山南峰

09:00 清水山

09:30 出發

10:20 過北稜崩壁最危險處

11:00 馬鞍斷崖前中餐

11:30出發

12:00馬鞍斷崖

12:15 山老鼠營地

14:00 金子山前峰

14:30 金子山

16:50 山老鼠營地

18:00 切回林道

18:20 過崩壁

20:50 回到工寮

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2021年1月17日

09:30 工寮出發

11:10 回到郡大林道33K