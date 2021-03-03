垂直陡坡令人敬畏！花蓮「羊頭山」陡上陡下，攻克小辣高山

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羊頭山簡介

羊頭山位於花蓮秀林鄉富世村,1969年台灣登山界四大天王之一林文安先生完成羊頭山首登,並將其列名百岳之一,登山口位於台8線中橫公路132公里處,由明隧道旁鐵梯攀爬而上,單程距離4.1公里,海拔落差超過1000公尺,即便勇腳者也需要8-10小時的往返時間,雖是中橫四辣的小辣,卻也足夠讓人七竅生煙了

路線簡介

步道入口位於台8線中橫公路132公里明隧道旁鐵梯,海拔高度3065公尺,步道往返10小時,單程距離約4.1公里,高度落差超過1000公尺

行者行程

0430點--明隧道旁鐵梯0450點--起登點0615點--1K處0700點--大神木0730點--1.5K處鞍部0830點--2.2K倒木平台0900點--3.0K畢祿羊頭岔路口1000點--三角點

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Hello大家好歡迎來到S行者，先簡單說明上週羊頭山劇情。原定8月的羊頭山行程，因為車子拋錨在鳶峰，只能忍痛捨棄羊頭山。經過三個月的等待，終於在12月踏上這期待已久的羊頭山。途中經過合歡山群層巒雲海，也在慈恩山莊度過搭帳美酒火鍋溫暖且溫馨的一晚。一早凌晨4點半我們便從慈恩隧道旁起登，開始了這一趟陡上陡下中橫小辣、令人記憶深刻的旅程了。就讓行者帶著大家繼續走入高山268羊頭山中橫小辣下集吧!

2.2K處的倒木平台休息處，可以說是這次我們來到羊頭山全程最好的休息點。不但先經過滿布松蘿的森林更可以觀賞茂密生長的蕨類抵達倒木平台休憩區後呼吸吐納休養生息拿出乾糧搭上白水就是一整個豁然開朗的感覺啊!

要知道能遇到松蘿，那是要有一點福分的，因為松蘿的生長必須在空氣未受汙染的環境中，且吸收霧氣中的水分生長。來到羊頭山正好有這樣的環境，加上蔥鬱林木陪伴，真的是人間少有的天然啊

好了!我們繼續往上爬2.2K後依舊一路陡上，我們幾個大學好友有時沉默、有時哈拉，加上我弟總是在後方催促，一直拍我們屁股往上的畫面，這一趟路有氣有趣又尷尬啊。路經了一根一根的里程樁，踏過了無數個盤根錯節的樹根，跨過了千萬個無止盡的石頭腳都快沒力了也看不見個緩坡來紓解腳痠。唉!只能說來爬山就是種治療治療腳癢的毛病啊

過了岔路口一開始的下切實在令人覺得舒服，但舒服沒多久就又開始上坡拉繩了。上上下下的以為又來到合歡西峰的路程啊，尤其那段過了3.3K後的垂直陡坡，更是令人畏懼。沿路開始有些開放點可以看到下方溪流及深谷，這彷彿也告訴我們三角點就在不遠處了

過了3.8K大家心情開始歡喜起來，但我還是潑了大家一盆冷水，說著別忘了最慘的是陡下回家的那另一半路程啊。但大夥不理我依舊踏著穩健的腳步往上攻堅

最後的這100公尺我發誓沒有騙人，大家的腳真的累到了最高點，但心情卻是像是小孩般的輕鬆。看著每一組到頂上的團隊彷彿卸下千斤萬斤重擔，開始拿出自己的相機手機，甚至有人換上啦啦隊服裝幫自己以及同伴打氣，山頂腹地不大展望也因為天氣陰雨而被白雲及霧氣遮掩不少。想想這次上來距離上次已經有１０年之久了吧，此地景物依舊但我們人事已非，還好已非的部分都是好的部分哈！人生能有幾個十年呢有時間再多來看看羊頭了

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