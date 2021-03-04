雲海的世外桃源！「小關山神池vs.七坑溫泉」盡享天然營地

在朋友的邀約之下我們在跨年假期安排了小關山神池的行程,其實主要目的是要從小關山神池上小關山,但因為天氣冷到皮皮挫我們就走到小關山神池後就決定耍廢不登頂了,不過也很開心做了這個決定. 可以好好享受小關山神池如此美麗的天然營地,旁邊又有活水源,如果來匆匆去匆匆好像也有點可惜. 根據其他山友分享,此路線是由一位李啟銘山友所開發,可以一日單攻或者兩天一夜在小關山神池扎營登頂小關山. 不過我是強烈建議可以在小關山神池扎營,這裡真的是很夢幻,我們也很幸運地在此欣賞太陽在雲海中落下,在美景中開啟2021年,真是個完美的開始.

2021/01/01

早上從大家在高雄高鐵站集合出發,跟上次前往復興溫泉一樣,會需要前往寶來. 而這次從高雄出發路線不同,行經美濃,茂林和六龜,沿途看到十八羅漢山,第一次看到覺得很驚艷, 外型特殊如火炎山一般奇特.抵達寶來後轉入小關山林道. 大約在7k處到達寶來檢查所,這裡需要下車做入山的登記. 車子可以開到約25K, 接下來的路程是一路顛頗,真的是不太好開,建議要來此的話要開底盤較高的車子. 蜿蜒的山路偶爾從開闊處可以看到壯闊的山景,今天肯定是個好天氣. 這個山路無法開太快,要閃避路面的坑洞路寬也不大,開了將近兩個小時好不容易抵達24K處,我們找到一個地方將車停在路邊,後段徒步到登山口.

抵達登山口時剛好一行人也準備出發,我們大約下午兩點正式從登山口啟程. 出發時稍有雲霧,滿地的紅榨楓鋪滿了整個地板,像是紅地毯般的迎接我們. 穿越了幾道看似沒有路徑的芒草叢,柳暗花明的鑽了出來走在綠草如茵的林道上. 接下來要上切,應該要從斯拉巴庫山登山口切上去,當時我們是往前走一小段才切上去.不過也隨著布條也切回林道. 這一段比較辛苦,陡上的地形藉由抓著樹木的枝條慢慢的往上走. 樹林是如此的茂密充滿生氣,樹身和石頭都穿起了綠衣裳,大口呼吸吸收森林中的芬多精.

陽光穿越葉間的縫隙呈現一道道的光束,微微的霧氣在光的照耀下飄動著. 在一個樹林開口處,一回頭時我驚嘆:天啊! 太美了!是雲海啊!! 我心裡止不住那興奮的心情,綿綿的雲海一望無際,對面的山頭從雲中探出來,就像飄在天空中 我們在那裏欣賞雲海時忍不住一直發出讚嘆聲,剛好對面那座山就叫出雲山,就在思考著是否是因為這樣而得名呢. 在太陽的照耀下,那一片白雲是如此耀眼. 藍天,雲海,太陽以及山景的襯映下,一路讓我們大飽眼福. 這時候我們也從樹林中走出來了,滾滾的雲海就在眼前展開,這個畫面只能親眼所見才能真正感受.

接續腰繞的路徑,這裡有一個小崩塌處,需要拉繩往下踏. 陽光的顏色轉橘,斜射在下方的凹谷上,遠看一叢叢圓滾滾的草像是小精靈一樣. 下到凹谷處,要在各大石頭中穿梭,跟著前人疊石的方向前進. 這時候太陽西下,對面的山頭也在黃昏的映照下,染成金黃色. 這時同行的朋友走到旁邊的山丘上想去看看雲海還在不在,他走在上方時對我們大喊說:你們絕對要上來. 果然那雲海日落美到令人感動,天空從灰藍色到橘紅色的漸層,太陽就懸在天空與雲海的交界處正要緩慢落下,我們揮著手跟2021的第一顆日落說晚安.

回頭望我們也抵達了堰塞湖營地,這裡已經有好幾帳的人紮營了. 一片草綠色上有許多枯木矗立在此,欣賞完日落後天色也要迅速轉暗. 只能等到明日在好好探索這裡,我們趕緊煮晚餐. 今天我們也是吃羊肉爐,在這個寒冷到不行的溫度之下喝到暖胃的湯真是奢侈. 飽餐一頓後立馬又煮了熱紅酒,臉也跟著暖暖的. 大家在冷颼颼的天氣之下一致決定明天不想去小關山了,只想要好好的享受. 在決定明日不登頂後,大家的心情顯得更輕鬆. 今天營地很熱鬧,有個山友分享了夏天這裡若有水的話就會變成堰塞湖,也是非常的美!

2021/01/02

整晚有點冷到難以入眠,已經睡在很好的睡袋裡了,覺得冷風呼呼的吹,睡的翻來覆去. 在天色快亮時,聽到要前往小關山的山友腳步聲,我繼續的窩在睡袋裡取暖,這種寒冷的天氣要從睡袋出來真的需要很大的決心. 一早從帳篷內往外看,淡藍色的天空上,還可以清晰地看到月亮,就代表現在空氣極佳. 早上還是很冷趕緊煮熱水,這次也把烤網帶上來烤自己做的九層塔麵包以及餅乾. 而這個山型餅乾是我特別描繪幾座台灣山形的樣貌製成,共有五種口味,有開放大家訂購歐!

早上大家悠閒的吃著早餐,在開闊的營地裡到處看,而水源就離營地很近,源源不絕的水流就從山上流下來. 太陽也漸漸升起,陽光也覆蓋了整個營地. 曬著溫暖的陽光真的是太舒服了! 將一身的寒氣都逼退. 裝備收拾完畢後,我們開始返程,回頭望那片營地真的猶如一個世外桃源. 回到昨天看夕陽的地方,蔚藍色的天空與層疊的山巒相接. 攀回崩塌處的制高點,耀眼的光芒讓山頭都清晰可見.

回程的路途一路順暢,只有切樹林那一段陡下慢慢走.我們也回到了登山口,開著小關山林道回到寶來市區,在寶來小吃部吃了中餐,有沁涼的愛玉忍不住喝了好幾杯. 而今晚我們要來去七坑溫泉泡湯紮營,寶來這裡沿線溫泉有多個點,石洞,十坑,十二坑等. 而七坑野溪溫泉完全不需要走什麼路,車子可以直接抵達. 不過再次提醒,往七坑溫泉的路更難開,需要高底盤的車,不然就像我們一樣發生了一個小插曲. 飽餐一頓前往7-11去買了零食再次出發.

一樣從關山林道左上小關山林道後,接下來會看到有個岔路,往右是前往七坑溫泉,第一天我們有不小心走錯,走了一小段. 後續還有一個新舊路岔路,走左邊的新路.這個路徑真的是很狹窄,很多路段都只能讓一台車通行,因為來這裡的人蠻多的,時不時都會需要會車,有些地方空間之小,右邊又是懸崖,每次要會車的時候都讓我們感到心累. 因為晚上視線不明所以開起來又戰戰兢兢,好不容易才抵達. 然而我妹發現車底發出匡郎的聲音,抵達時查看車子下方發現底盤竟然脫落了一半,我們都大傻眼之下只好緊急call out要來的其他朋友幫我們帶補救工具.

我們的車停在上方的空地,若底盤夠高可以在開下去,甚至車子可以溯溪到對面. 我們提著我們的裝備下去找紮營處,這裡真的很寬敞,不過因為都是石頭所以找到平坦處也需要整地. 因為車子可以直接抵達所以這裡真的很熱鬧,大家的設備也都很浮誇. 溫泉在對岸所以我們要涉溪過去,晚上就先來一泡. 溫泉池已經設置的很好,溫度也很剛好超級舒服的! 喝著我們買的梅酒,一掃今天路程會車的緊張感.

隔日早上悠閒的烤蔬菜,用溫泉水煮了玉米和蛋當早餐吃. 吃完早餐後大夥趕緊去修車,在把車子暫且處理好後放心的再泡一次溫泉. 白天泡溫泉曬著冬日的太陽好享受. 去到那裏發現昨天遇到的大哥也再泡,彷彿他沒有起身過一樣. 七坑溫泉露頭屬於鹼性碳酸泉,溫度大概在60℃左右. 爬完山在泡個野溪溫泉這個安排真的是超棒! 感謝大自然這幾天給予我們的美景,以及大地供給的溫泉, 也再次提醒大家垃圾都要帶走歐! 讓我們一起努力維持大自然的環境.

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