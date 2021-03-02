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惠蓀林場逍遙遊！ 順走「松風山步道」 眺望尾敏山，俯瞰北港溪

健行筆記 / 健行筆記陳素恩

惠蓀林場悠遊順走松風山    恩仔2020/12/5

松風山步道登山口在柑仔店旁進入，出口在涉水步道旁，全長2.5公里，爬升約165公尺，步道採之字型緩緩而上，安全易行，沿途有數座觀景涼亭，可眺望尾敏山，俯瞰北港溪；松風山標高835公尺，有顆山字森林點。

今日原本要走「關刀山縱走小出山」，但身體不適，因此臨時改變在惠蓀林場逍遙遊。

一早6：00於太原停車場集合，共有32人參加，關刀山縱走小出山有18人，小出山縱走關刀山有12人，上國三接國六，於國姓下交流道，往國姓，抵達惠蓀林場後，目送12位勇腳走小出山到關刀山，我則一人走走松風山步道。

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松風山步道

bbc91bc614c61e6c9113c5ca8e82ffe4.jpg松風山步道

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32963000cf5feeca20e6c3057079ce01.jpg松風山步道

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    8：05抵柑仔店旁登山口，取階梯往上，沿途每200M有木樁指示牌，一路為緩坡的之字山徑，走在松樹針葉林為主的松風山步道，邊揀拾青剛櫟；8：30經第一座涼亭，8：32抵第二座涼亭，松風山標高835公尺，山頂有一顆山字森林三角點，基石位於地殼形變觀測站旁邊，此處視野遼闊，眺望尾敏山，俯瞰北港溪蜿蜒曲折於河谷，還有一群橘紅色小鳥，令人看得渾然忘我；在涼亭休息好一陣子，約9：20才往前走下山。

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松風山涼亭

38d371ec23db0be6beac730ceafecaad.jpg惠蓀林場尾敏山

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松風山

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松風山

一路經1.0K木樁指示牌，9：30再經一涼亭，9：43經2.2K木樁指示牌，9：45抵松風山步道另一登山口，於投80縣道涉水步道、山嵐小徑步道口正對面，走入對面的涉水步道逛逛，步道為階梯式的地形，冰涼的溪水潺潺而下，若是夏季時節，光著腳ㄚ泡在鵝卵石上，肯定清涼消暑，別有一番趣味。

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松風山步道

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松風山步道俯瞰北港溪

a120e464a9f263d0589fed1aed2bfefc.jpg松風山步道

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松風山步道

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松風山步道登山口

f1d1086e2fffe4a6bf64e35a6a33263a.jpg涉水步道

931418628f48639a14cfc22e04c2ce3d.jpg涉水步道

離開涉水步道，順著道路往上回至柑仔店，對面正好有人在攀樹，好奇心驅使下，我也在一旁看了許久。小時候還蠻野的，常爬樹，但現今的攀樹是用輔助攀繩方式到達樹上，在樹上登高望遠，可做動、植物的觀察，過程是種休閒運動，也是生活樂趣。

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惠蓀林場

2562f15460de6ac1b6623d1994b11d1e.jpg惠蓀林場

ec9c602fac8546f4bd5b74494680e440.jpg惠蓀林場

11794947f95b8b9c93442ae635980e4c.jpg惠蓀林場柑仔店

1bd466dadf8091d873a868cc893248fa.jpg惠蓀林場

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惠蓀林場攀樹

76ca660f70e711d50cfe9652d81e724c.jpg惠蓀林場攀樹

幸運的是竟然可以現場報名體驗攀樹，所以就馬上繳費，等待下午的場次。感謝「上杉夏海」教練們的教導，短暫的離開地球表面，拉近與天空及樹木的距離，今日的初體驗，讓我真是滿心歡喜！

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惠蓀林場攀樹

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惠蓀林場攀樹

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惠蓀林場攀樹

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惠蓀林場攀樹

今天雖然沒走成「關刀山縱走小出山」，卻也是收穫滿滿；等待所有隊友下山後，再一起離開惠蓀林場，踏上歸途。

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惠蓀林場

航跡檔

交通路線

經國道三號→霧峰系統→國道六號→國姓交流道→台14線東向往國姓市區→ 投133線→台21線南向往埔里→投80往惠蓀林場→惠蓀林場

https://suan1219.blogspot.com/2007/04/blog-post_2.html

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健行筆記：陳素恩
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