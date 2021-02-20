暖東峽谷、五分山步道！「淡蘭古道中路」暖暖到十分

計畫趕不上變化

自從加入淡蘭古道中路接力賽後，北部陰雨綿綿， 啊...可能用「綿綿」來形容都過於輕描淡寫 ，溪水暴漲、路線封閉...等各式各樣的狀況，讓主辦單位不得不把活動一延再延，當截止時間因氣候確定延到今年1月底時，我卻出車禍了｡ﾟヽ(ﾟ´Д`)ﾉﾟ｡...哭！傷口偏偏落在膝蓋與穿鞋的鞋舌處，沉靜了兩週多、等待傷口慢慢癒合後，挑個連日天晴的好日子，還無法穿高筒登山鞋的我，穿著慢跑鞋就出門了，順便讓兩個禮拜無法彎曲的膝蓋暖暖身。

▲GPX v.s. 受傷的左腳

出發！一個人的火車小旅行！

起了個大清早（對待業中的人來說，六點起床真的蠻早的(*´艸`*)，吃完早餐就往板橋車站出發，一路搭火車來到暖暖車站等 603公車 接到暖東峽谷的入口處。603公車往暖東峽谷的站牌小小地縮在車站附近的大樹下，沒仔細看還真難發現， 08:50從東勢坑發車 的班次，等到 09:30 總算看到它出現！

※若你是一個人或少數人一起爬山， 強烈建議在此等公車 ，因為緊接在這一站之後的站牌，很容易站了一長排參加人文歷史導覽的民眾，以01/16這天為例，該站牌站了超過20人以上在等待，我站的地方卻只有我一人，公車只是輛小型20人座巴士而已。

淡蘭古道中路─暖暖到十分，分別會經過①暖東峽谷步道、②暖東舊道、③五分山步道、④運煤道 ，而暖東峽谷步道的入口就在停車場旁，入口處的公廁也很乾淨。這次主要是沿著淡蘭古道走，因此過橋沒多久後，便可看到 淡蘭山徑系統的指示牌。

① 暖東峽谷步道─藍色路線

從暖暖車站出發到暖東峽谷步道後，取的是 藍色路線 ，適合全家大家一起郊遊踏青，只不過北部多日的大雨，即便天氣已放晴，有些地方仍有軟爛的泥巴或是濕滑的石頭、木樁。

萬善洞 ，看到石洞裡一個一個埋在土裡的骨甕，晚上看大概會覺得很驚悚吧！這些無主的骸骨，可追溯至乾隆元年從唐山來台開墾的歷史典故，有興趣想要了解歷史由來的人，洞口設有說明牌可以參考。

去年9月，第一次和朋友來到暖東峽谷，峽谷地形與山景讓我們感到相當驚奇，回家後還花了點時間把那時看到地形樣貌透過速寫畫了下來。

過了河川上的石橋，接著會看到一座紅咚咚的土地公廟，往前走即是步道上需要過河的路段，只不過此處並沒有任何搭橋，因此若遇上連日大雨，此處可能會溪水暴漲而寸步難行！但天氣好的狀況下，尤其是夏天，這裡可是個適合泡腳休息的好地方呢！

▲當時回家再補畫的速寫作品

過溪後，右轉走往 大菁農場 。大菁農場是一處結合大自然及手作體驗的休閒場所，也是借問站的所在，在這裡種植了藍染中最優質原料「大菁」，甚至還有提供藍染體驗課程，有興趣的人可到它的臉書瞧瞧！臉書傳送門 https://www.facebook.com/indigohappyfarm/

這次帶了 野菽家營養棒， 是淡蘭古道中路接力賽的報名禮 ，三個口味分別是海苔藜麥、蜂蜜檸檬、蔓越莓，一打開就看到誠意滿滿的全穀物、堅果搭配海苔、蔓越莓等果乾，私心最愛的口味排行分別是： 蜂蜜檸檬＞海苔藜麥＞蔓越莓 ，但整體來說，這款營養棒在我所有吃過的品牌中，是目前在台灣吃到覺得最好吃的！

②暖東舊道 ③五分山步道

暖東舊道，又稱「十分古道」，連繫暖暖及平溪之間的山路，為昔日淡蘭古道的暖暖支線，已有兩百年的歷史。見到大菁農場，即表示自己離開了暖東峽谷步道，左轉順著產業道路朝 暖東舊道 邁進。

來到暖東舊道入口處，可以看到一處路線說明圖，標示三種路線的走法、行經步道、行走距離等注意事項，大家可以選擇自己想走的路線，原本想繞走荖寮坑古道接暖東舊道看看這些人文歷史的遺跡，但 步道有狀況而無法通行，入口處已拉起黃布條 ，因而選擇只走暖東舊道。

走上暖東舊道，一路幾乎都是石階步道，出太陽的時候蠻好走的，但這樣的步道類型不是我偏愛的，尤其若遇上下雨天，應該是滑到不得了；這一路，緩陡上走到 嶺頭福德宮 後，緊接著就是 一連串的急下坡走在 五分山步道 上了，至於這急下坡有多急，從迎面而來的民眾忍不住開口問我還須要走多久的情況來判斷，對大家來說應該算陡的了(,,ﾟДﾟ)

④運煤道

這段運煤道連接了十分老街與五分山步道，離開五分山步道後，將會看到「新平溪煤礦博物園區」出現在左手邊，沿著園區外圍的運煤舊鐵道行走，平緩好行，沿途經過歷史照片解說、昔日卸煤場、礦場辦公室改裝的歷史陳列區等，偶爾還有全台最早的電氣化火車頭-獨眼小僧所改裝的觀光列車經過，為走讀煤業歷史與風華之特色步道。

最後用十分車站的貓咪們，以及昨天打包回家的炸雞配台灣啤酒結束這個回合！

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