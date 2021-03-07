「能高安東軍縱走」山景湖泊雲海全包辦！夜晚還能星空下賞水鹿

臺灣水鹿多於清晨與黃昏活動，棲息於海拔300-3000公尺以上中高海拔的原始森林，喜歡活動於近水源的草地，以樹葉與嫩草為主食。目前主要分布於中央山脈與花東山區，因天敵雲豹滅絕，野生數量日漸增多⋯

? 那我應該可以看到很多吧！

全身包滿包暖等待，天色漸漸暗下，帳篷旁的腳步聲近了；水鹿愈晩愈多，從遠遠的稜線上方逐漸逼近，群群聚集把白石池和我們的帳篷包圍，緊慎觀察⋯

白石池畔的晚餐吃得沒什麼滋味，大家只想關心鹿的一舉一動，隨便呼攏幾口飯就衝去拍鹿！

水鹿害羞，看人走來就跑，再加上夜間昏暗，怎麼拍都是糊掉。氣餒地走回帳篷打算睡覺，竟然看到一群鹿在帳篷附近遊蕩！原來我的帳篷蓋在依山傍池的草坡上，正好成了水鹿喜愛的集合地。

喝水、吃草、打架、發情的公鹿⋯

暗夜中，我的蘋果12也強力地把星空中的水鹿給剪影下來⋯

? 快樂爆了！

? 山友們都說：「能高安東軍沿路都不會看到排遺！？」

因為水鹿的山居歲月很缺乏鹽，牠們會從人類的排泄物中攝取牠們需要的鹽份，所以⋯我們的大小便⋯

? 半夜上廁所，一出帳篷就被鹿一路尾隨，緊迫盯人，怎麼樣也不肯離開。只好放開矜持，在眾「鹿」睽睽下⋯

翌日，往白石山的途中，大家完全無視翻騰的雲海、壯觀的山景、美麗的草原和悠靜的湖泊⋯全部話題都圍繞在昨晚的水鹿！

草原緩坡上下起伏到萬里池、到屯鹿池觀景台，一路暖陽大景，這裡只有陽光笑顏，不用加班熬夜、不用勾心鬥角⋯三個多小時的路程，我們走了一天！

? 讓時間停留吧！

屯鹿妹池的黃昏異常寒冷，天還沒暗，帳篷就結霜了！天色昏暗，腳步聲來了、靜巧巧地靠近⋯

? 昨天看太多，今天沒人想拍水鹿了，早早躲回帳篷取暖了！

? 原來，水鹿的賞味期限只有一夜⋯

霜重霧濃的黑夜過去，清晨的屯鹿妺池營地像是戰後一般：滿地的垃圾、凌亂的鍋碗瓢盆、散落的衣褲、食物、還有背包⋯⋯

但，怎麼這麼眼熟啊？

? 是泓志的背包被水鹿從帳蓬邊咬出來大肆亂啃了！

? 背包沒咬破，但所有東西都被咬出來亂丟在營地各處，紛飛四散！

? 裝備上充滿水鹿的口水⋯

背陽面的屯鹿妹池，即使太陽高掛天空，仍讓人冷得全身發抖；收拾了驚嚇的心情，繼續前行。我非常期待這座擁有一等三角點的「安東軍山」，這是能高安東軍縱走路線上最南邊的百岳。雖然只有3068公尺，可是往南30公里內，沒有比它更高的山了！離開營地之後，一路在矮箭竹草原中緩坡向上；這裡的箭竹造型一欉欉像是被修剪過一般，很是可愛。

安東軍山上有極佳的視野：能高南峰直到白石山的來時路、成片草原、雲海和顆顆如珍珠般的高山湖泊、玉山群峰、雪山群峰、奇萊連峰⋯泛淚的眼眶中，真的不能擁有再多感動了！

我們告別了中央山脈最後的溫柔，一路鑽箭竹陡下切到樹林⋯切下溪谷⋯

萬大南溪匯流處的最後晚餐格外令人珍惜：寒流、狂風、池水、瘦稜、崩壁、水鹿、暖陽、冰霜⋯無論美好與痛苦，我們都同甘共苦、不分彼此地相互扶持度過。

❤️ 最後晚餐的許願

# 魚領隊：我看過用直升機、馬、驢子、犛牛⋯各種不同的工具或動物作背工運補的登山方式；就只有台灣都是人在自己背。

# Andy：那我們應該訓練水鹿來當背工⋯不過水鹿這麼瘦，恐怕背不動⋯那一隻背2公斤就好⋯

# 米：那泓志這趟能安縱走⋯不是得找20隻水鹿才夠 ???

☀️ 感謝上天賜予的好天氣！

❤️ 感謝能高安東軍的一切！

? 希望在最後晚餐的許願，有一天能亂夢成真！

2021年1月3日

10:10 白石池出發

11:50 白石山

12:25 白石山出發

13:10 萬里池午餐

13:40 萬里池出發

15:10 屯鹿池觀景

15:50 箭竹鑽不完⋯迷路⋯屯鹿池

16:00 屯鹿妺池

2021年1月4日

08:00 屯鹿妺池出發（2度）

08:40 安東君山叉路口（14度）

09:25安東君山

10:00 安東君山出發

10:40 安東君山叉路口

12:10 第二獵寮午餐

12:45溪谷出發（渡溪不易二次）

15:00 第一獵寮（走不完的中級山）

17:00 萬大南溪支流營地

2021年1月5日

09:00 支流營地出發

12:00 第一越稜午餐

12:30 出發

13:20 第二越稜

13:50 第三越稜（松風嶺）

14:30 奧萬大