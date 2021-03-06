走在能高南峰瘦稜！「能高安東軍」之旅　攻頂賞雲海、逐鹿白石池

最後的薄暮陪伴下，全身發抖吃晚餐；拉開外帳就是星光、月光和雲海交織的美景，卻冷得不想多看⋯也許是累壞了，也許是Hilleberg的四季帳太保暖，2020年的最後一夜，我睡得真好！

2021年清晨，什麼都結冰了⋯

浮油的看天池變成滑冰池⋯

灌滿熱水作暖暖包的冷水瓶也成了冰塊⋯

簡單清洗丟在旁的餐具也結了冰塊⋯

這時，同伴喊著：「我的鞋帶結冰了」⋯有了雪訓的經驗，我把鞋子、綁腿用塑膠袋裝起來放在帳篷裡，果然沒有結冰，心情大好！

今天要克服此行最困難的能高南峰（H3349m）。能高南峰是能高山系的最高峰，也是「十峻」之一。從營地一路往下到最低鞍部，之後就是無止境的陡上⋯陡上⋯陡上⋯沿途有許多假山頭、只有雙腳寬的瘦稜、縱走必經的斷崖，斷崖垂直下萬大北溪，一瀉千里⋯又必須在超級狂風中渡過危險地形，心理壓力極大。

出發前做足心理準備，一定要小心慢行，也向幾位有經驗的朋友請益⋯

在日本健行認識的班長告訴我：「我相信你的能力⋯身體放低一些、小心一點，我還想跟妳一起爬山的⋯」

? 聽到這句話，突然凝重了起來⋯

走在狂風中的瘦稜上，好幾度差點被風吹倒；一旁可抓緊的箭竹都死光變成枯枝，一拉就脆化斷掉！同團的Sarah驚嚇得狂叫，她從來沒有背過這麼重、也完全不清楚此趟行程會遭遇如此困難的路徑；有些必須緊貼山壁又曝露感極大的地形更令這個小女生驚叫連連⋯

為同伴們觀察踏點、提醒彼此小心慢行、相互安撫情緒⋯在狂風不止的狀態下好幾度不顧行象地趴在地上爬過瘦稜⋯

? 終於，我們平安完成！

? 不為什麼，我的朋友們，我還想跟你們一起爬山的！

能高南峰南鞍營地有活水，大家盡情狂飲，希望可以一掃昨晚看天池水的陰霾。這個營地垃圾滿佈，狂風整夜，我好擔心帳篷會被吹倒；再加上選了一個不太平整的營位，背上梗著一坨草堆，翻個身就會在帳篷滾來滾去??

還好一夜安穩度過，但是⋯

半夜不時地有腳步聲在帳篷外穿梭⋯

小心翼翼地接近，小心翼翼地環繞⋯

能高安東軍這條路線最為人津津樂道的就是水鹿了！翻越能高南峰之後，路程變得平緩好走，恐怖的瘦稜被優美的矮箭竹草原和高山水池取代了。

清晨從營地出發，仍然是陡坡和大跨階，有點喘有點沒力；隨著陽光漸漸升起變暖和，坡度漸漸平緩，身體的感覺也逐漸調和起來了。悠閒慢行，在大草原拍照賞雲海，不知不覺就來到光頭山。在這裡可以眺望中央山脈、玉山、雪山、奇萊群峰，還可以看到牡丹岩（傳說中賽德克族的發源地）。

光頭山訊號普通，卻是大家快樂的網咖時間；來杯熱咖啡賞雲海、做鬼臉拍登頂照、假扮光頭撥頭髮⋯耍廢的時光真快樂！

下光頭山有10公尺左右的崩壁是比較危險的路段，但踏點淸楚、抓好繩子即可輕鬆通過。Sarah 又開始極度驚嚇尖叫，掛在崩壁上下不來⋯魚領隊只好攀上岩壁救人了！

? 下光頭山的崩壁一點都不恐怖，看Sarah掛在崩壁上尖叫才恐怖⋯

愛心型的白石池很優雅，我選了稍高的草地搭帳；懶在帳篷享受西曬、躲在睡袋看夕陽，真幸福！

? 出發前，很幸運得到智銓大哥分享的「賞鹿妙招」⋯今晚全副武裝，等待浪漫的水鹿約會！

2021年1月1日

09:00 能高主峰南鞍營地出發（-3度）

09:10 台灣池

09:40大陸池

12:05 午餐

12:50 出發

14:20 能高南峰（1度）

14:50 能高南峰出發

15:40 能高南峰南鞍營地

2021年1月2日

09:30 能高南鞍營地出發

11:45 光頭山午餐

12:50 光頭山出發

14:15 白石池