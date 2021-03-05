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中央山脈最美稜線「能高安東軍」　通過地獄路程到天堂！

健行筆記 / 健行筆記阿米

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中央山脈為全台灣最長的山脈，有「台灣屋脊」之稱。它將台灣全島分成了西大、東小不對稱的兩半，東部險峻、西部寬緩。「能高安東軍」可說是中央山脈上最美麗的稜線：近50公里的健行路線，由北方的能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、一路向南走到安東軍山。這裡有大大小小的高山湖泊、秀麗的箭竹草原、傍晚還可以看到數以百計的水鹿大軍出沒在池水旁，非常有趣！

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dc01b73fb134c55f366ff0f32f1bbd2f.jpg屯原登山口艷陽高照下，兩位領隊「盡情」打包爆炸的食材和裝備，所有東西都賴在背包外面不肯進去，手忙腳亂東塞西塞、最後還把動力繩拿出來捆綁裝備！

? 突然覺得：好好學繩結很重要！

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領隊各自背了39公斤和32公斤，還有東西塞不下⋯我站在那裡想幫點小忙，好像也無能為力⋯到最後幫忙背了兩包豆皮跟一包超級粉絲！

? 內建豆皮·外掛粉絲！

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雲海保線所旁向土地公祈福，帶著神明的祝福踏上展途。午後的能高越嶺氣溫急降、大霧瀰漫、強風狠刮中，努力走到天池山莊，喝點熱湯早早睡下。月光盈滿皎潔，偶爾穿透厚黑雲層，把暗夜的冰冷微微調和⋯

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中央氣象局持續報導寒流將至的跨年夜，邁向中央山脈，希望這趟旅程可以突破自己。

第一次在台灣縱走⋯第一次自己搭帳篷⋯第一次寒流中上山⋯第一次喝看天池的黑糖水⋯令人心驚膽顫的能高南峰⋯曾經倒栽葱跌倒的陡坡⋯狂風中的瘦稜⋯⋯

? 複雜的情緒在心中攪動⋯

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大霧瀰漫、只有2度的清晨；無論鬧鐘怎麼叫都不想張開的眼睛展開了旅程的序幕⋯冰冷的起司蛋糕和粉泡豆漿對於產生身體熱能似乎毫無幫助。中央氣象局預報會有大太陽伴我們同行，直到這時間點，仍然毫無端倪⋯

這是我第二次拜訪能高主峰，和二年前輕裝單攻不同，這一趟要繼續向前行。過了光被八表仍是一片白牆，心情低落到極點⋯說好的陽光呢？即使無奈，還是得雨衣雨褲上身，全副武裝往箭竹裡鑽⋯

? 應該要全身濕透啊⋯怎麼冰脆脆的感覺啊？！

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原來是溫度太低了，應該是潮濕得不得了箭竹葉全部都結霜了，所有的水滴變成冰晶，一碰就脆，身體反而乾爽得不得了！

這個意外的小插曲讓心情舒暢多了，既來之則安之，就算是迷霧的能高山，也別有一番風情吧！

? enjoy it !

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這趟行程的另一個目標：學會自己搭帳篷！

這輩子第一次搭帳篷，是2018年的雪訓。當我認真地照著教練的教學步驟開始鏟雪整平地面時，同帳的室友熊和隔壁鄰居帳的智銓、卡卡已經合力幫我們把帳篷搭設完成！???

因此，這趟能高之旅，即使團體有提供公帳，自己還是買了單人帳背上山。

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2個多小時鑚出了箭竹林，依然大霧瀰漫、強風狂吹⋯這樣持續下去的話，我們上能高南峰之前，也許得要考慮撤退了。雖然很喘很累，靜下來全身就凍僵，不想休息。泓志近40公斤的背負，走不快，遠遠落後在隊伍後面，大家冷得受不了，在稜線上仍可目視到他的範圍內，沒有人想停下來等他！

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又走了一陣子，原來脆脆、在身上就會彈開的冰晶怎麼突然融成水？衣服變得濕答答、雨褲、綁腿整個泥濘起來⋯短短半小時不到，天空亮開、厚黑的雲層層散去，山嵐飄緲，暖陽放射四處，我們從地獄到天堂了！

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卡賀爾池開始，開心的笑顏隨著奇萊連峰、玉山山脈、雪山稜脈、太魯閣大山⋯逐漸浮現。強風凜冽的卡賀爾山只有0度，卻再也凍不了大家炙熱的心；走在中央山脈的主稜上，跨越石瀑、鑽過樹林和箭竹、小心翼翼渡過危險的瘦稜⋯-3C的能高主峰上雖然有發抖的身體和冷到話都說不清的大舌頭，心情還是大飛揚！

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今天紮營在能高主峰南鞍營地，腹地大又避風，但黃褐色的看天池水上浮著許多垃圾和油漬??只能假裝沒看到⋯

兩位嚮導忙著張羅熱湯和晚餐，沒時間關心我們的搭帳進度⋯我雖然買了帳篷卻沒時間練習，只看了幾次YouTube就硬著頭皮上場?

鋪地布⋯營柱撐好⋯營釘固定好⋯線拉好⋯石頭綁緊⋯心裡默默念著步驟⋯慢慢地著手⋯⋯

突然，孟霖和威廷這兩個20出頭的大男生站在我的面前，靦腆地跟我說：「我們不會搭帳篷，可不可以教我們？」

? 哇勒⋯我自己都還搞不定了，怎麼教啊？而且他們的帳篷跟我不一樣⋯

? 深深吸了一口氣，拿出我當老師20幾年的職業優勢，把概念一步步講得頭頭是道⋯講到快卡住的時候就叫他們自己先去搭搭看⋯之後再去協助他們⋯

? 他們還真的搭得有模有樣，連嚮導都說很OK呢！至於我自己的呢⋯也是順利過關啦！

❤️ 感謝聰明的孟霖和威廷！

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2020年12月30日

11:00 屯原登山口

13:10 雲海保線所午餐

13:30 雲海保線所出發

17:20 天池山莊（2度）

2020年12月31日

07:30 天池山莊出發（2度）

08:30 光被八表

11:50 卡賀爾山午餐

12:40 卡賀爾山出發（0度）

15:10 能高主峰（-3度）

15:50 能高主峰出發

16:30 能高主峰南鞍營地（-4度）

2021年1月1日

09:00 能高主峰南鞍營地出發（-3度）

09:10 台灣池

09:40大陸池

12:05 午餐

12:50 出發

14:20 能高南峰（1度）

14:50 能高南峰出發

15:40 能高南峰南鞍營地

登山 玉山

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