中央山脈的心臟秘境！南投「七彩湖＋六順山」壯闊之旅

從來不知道 夢 離我這麼近

你來或者不來,我的心都留在這裡...霜降了,四季都可以呈現它的美

最好你不來,如此便不會被楓染大地的美,絆住你的腳步。

最好你不見,如此便不會讓七彩繽紛的誘惑,留住你的目光。

雲端上的騎士 - 穿 山 甲 -

我的故鄉不遠 但我要再回到這裡也只是路過

他們說 : 曾幾何時家就在這裡 我雖沒有踏月色歸來 心卻永遠在這裡沉寂著

我望著眼下的七彩湖 ,水面鋪上了一層閃閃發光的碎銀,又像被揉皺了的綠缎

吹過來的不是風 而是份感觸對你們來說是一分思鄉思地 回憶!

丹大機車聯盟 可以的話當一位不老騎士飛奔在顛簸的路徑,看看原鄉的故事

七彩湖 中央山脈的心臟秘境

我聽到它的呼吸 看到她婀娜的美貌 覺得自己臉龐脹起腮紅 害羞了

日出時閃耀絢麗彩光 夕陽詼諧的倒影 七彩湖就是我的名字!

六十歲的百岳 - 葉金川部落格

「一生必訪的十二個台灣山岳與湖泊」

六 順 山

天空泛起魚肚白 慢慢塗上染上一抹橘

縷縷炊烟漫悠悠的雲朵像奶昔打翻了這裡的所有山稜腰際

人間没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天

頂著0度c的晨間 我們兔鑽在六上六下的山稜線

日出緩緩的探頭像躲貓貓般的探出地平線 好奇的與我們對望

六順山前玉山藺草大草原後面丹大-東郡橫斷(南三段)的義西請馬至山--東郡大山

光華復旦- 碑 -

東地西送臺灣為二的辛苦紀念碑

緊緊的窩身在七彩湖旁的默默的浸溺在這突兀的電塔

光 華 復 旦 - 碑 。玉山藺草 大草原

天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊,也許沒有牛羊也沒有鹿群

湛藍如洗的天空風呼呼的吹過,飄著朵朵白雲,我們享受這裡的一切,天氣給我們一個年過年的好氛圍

丹 大 林 道 檜木樹頭張牙虎爪

人生阿!如作家三毛說的 一個人至少擁有一個夢想,有一個理由去堅強

我門走進了一個接近夢境 。遇見楓紅 。前段的霧鎖薄紗讓我有莫名的不安

老天承諾了一個圓滿的夢境,那就讓我們大家一起走進彼端的祖靈結界,

也許就是我們體會不到的六度空間,夢想不會發光,發光的是追夢的你自己

心 動 了

當你老了!聽首歌看個影片,很簡單沒刻意剪輯

人生要的就是在陌生的地方獲得一種久違的感動

我拎著背包,一個人旅行,走出自己的足跡

一路涉足、一路留戀、一路回望、依舊向前

六順山 & 七彩湖 二日二夜行程記錄 :

D0.自行前往地利部落地利天主堂住宿

D1. 開車到孫海橋-丹大機車聯盟坐車-二分所-三分所-拉夫嵐(蘇奴科)舊址-加年端部落遺址-六分所-孫海招待所-海天寺-高繞隧道-路過不取台電招待所-六彩湖-六順山登山口-七彩湖-光復華旦碑-七彩湖營地

D2. 七彩湖營地-六順山登山口-2960峰-35橘色路標-看天池結凍草原-六順山-六順山登山口-七彩湖營地-台電招待所-六分所-加年端部落遺址-二分所報到離開-孫海橋-達瑪巒風味餐廳慶功宴聚餐跟騎士們-平安賦歸

達瑪巒部落 地利天主堂

來到這裡就是最接近天堂的國度

南投縣信義鄉開信巷34-3號 04-9271163,2020.12.30

聖經上的這句話我很有感

人縱然賺得了全世界,卻賠上了自己的靈魂,為他有什麼益處?(瑪十六,26)

對周圍的人好一點,人嘛這輩子總會得罪一些人,能補救的盡量補救,救不了的,就真誠的說句-對不起

我從來不曾禱告過 但我來到這裡我默默的祈禱心裡的罣礙可以更心安

過 往 的 產 房

神父與修女照顧的產房民宿,以前可是地利生命誕生的起點

生命自有出口,60多年來一直是這裡的一道陽光

北部韋兄 今天帶來了一位稀客,鱈場蟹

鱈場蟹。烤干貝。九孔。今晚還沒出發我就已經美食饗宴微醺的夜裡很有暖度,好久不見!

人的相處不用因距離而疏遠,而會因距離而更加珍惜

寬敞乾淨,修女們都很熱心的引導我們入住!

費用每人只需要300元,有共用衛浴設備都很多間喔,還有小廚房隨喜捐獻!

這裡的每筆收入都是用在部落清貧跟孩子們的教育基金。

2020,12.31 今年最後一晚的破曉時分 在聖誕彩燈的照耀下猶如夢幻一樣

今天是我們出發到夢境般的國度,早上先去部落拿早餐 夜裡的滴滴答答以為是下雨,原來是露水讓我放了一顆心

濁水溪上遊的蜿蜒 頂這冷風漫漫一趟究竟

最 完 美 曲 流

土虱灣 Quas的布農語原意為Zeikudaing

「大彎」,漢名稱為「土虱灣」

濁水溪的溪流在此迴旋,穿越峽谷形成了環繞180度群峰的大灣,故得名,自然景觀相當獨持。

台16線約31.5公里

土虱灣身後那塊突出的山脊是著名的〈 咕咕山 〉,早期有許多貓頭鷹棲息於此得名,也有一段掏金的夢想故事

孫 海 橋

民國93年,敏督利颱風侵襲發生七二水災,豪雨沖毀橋面,留下的是因國土計畫擱下的橋墩

橋墩依舊在,風華不再,也正好讓這裡被砍伐殆盡的林地休養生息!

台16線11.8k 470m,透過孫海橋西段通車終點與丹大林道間跨越濁水溪的橋樑,17年了。山也解禁了!

大伙兒整裝待發 綁好裝備 充滿著好奇的我們與即將承載我們的騎士成正比

這是什麼玩意兒

很簡單每位鑰匙放在地上,讓我們選擇,不刻意選人,感覺回到高中時代那可愛的場景,抽鑰匙看抽到哪位女孩?

我選到了騎士松寶華,花花(小名),這台車子往後這兩天慘了,我們兩位的體重,哈哈~不說了

另一個角度看孫海橋在萬大溪。丹大溪與濁水溪匯流口

流水無情並不是水流 而是歲月飛逝如梭 也許再也沒有車來車往 但卻有一份說不出來的悸動!更心痛

好在台電已經修好便道,否則可是要溯溪撩腳而過喔?

現在每年秋冬台電都會為了維修高壓電電纜工程,會加強丹大林道路面整修

今年晚了點12月開始有七彩的活動,預計3月份梅雨季前是來這裡最好的時機

孫海橋 台16線的終點

最初是由伐木業者孫海,為方便進入中央山脈的原始森林伐木,於1957年所建,又因丹大林道亦稱「孫海林道」之故而得名

參與人員:小孟。小新。子靜。蓉子。韋大。Amy。榮進。沅霞。瓊虹。秀足

騎士丹大機車聯盟 11位騎士

谷匹馬 我們的連絡人0921-335954,谷夫人0977-295503,或是接洽丹大機車聯盟

孫海橋到七彩湖再前往六順山來回約110公里的長征旅程

霧朦朧的 心中有種不安的感覺,不是安全問題,是冷氣團來了期待可以追雪但相對的要去六順山就會有危險性

那就隨遇而安吧!一路上就這樣隨著霧氣懵懵懂懂顛上去,老天而阿! 可不要霧鎖這兩天的行程

丹大林道舊稱「孫海林道」,是伐木業者孫海1957年所建。1989年,

台電為了高壓輸電工程,才又開闢到海拔2952公尺的七彩湖

全程迄點到光華復旦碑在前往六順山來回約110公里

二 分 所4.5k

檢查入山申請文件,採取管制車輛不可通行

未開放前可是要從前面高繞避開二分所,如今山林解禁,還是要申請入山証才可以通行喔?

不要連這個都做不到,那天皇老子都沒辦法!

二分所的林管處的人員很客氣的一一查驗,並叮嚀我們保暖。安全注意,貼心的開始,就是旅程的保證

回首看著二分所已經開始人來人往,不是伐木工人,而是對這丹大林道的七彩湖好奇引誘而進入秘境

三 分 所

以前管制出入是在這裡,現在以經移至二分所

雜草叢生 聽花花說從這裡可以下到以前的丹大就部落

也是可以貼近丹大溫泉,只是路徑不是那麼好走

如今這裡只是落過不在駐足的一處過往的管制哨

拉夫嵐(蘇奴科)舊址10k岔路處

大伙順便休息一下,可不是機車一路就攻上目的地,否則臀部可是會受不了!

這趟旅行也是原住民舊部落巡禮有加年端、丹社、卡社的思鄉愁緒

有著伐木遺址,信仰中的 海天寺、孫海招待所 過往、國土復預後廢耕菜園

台電保線所(二分所、三分所、六分所、台電招待所)東西電辛苦的歷史故事 臺灣要珍惜

我們往上走拉夫嵐遺址,布農族稱呼為老部落 遺址下方有片樹林平坦

布農族卡社群拉芙嵐部落先民,日出而作、日落而息,每年四、五月間舉行打耳祭(Malak Tainga),八月間收穫祭(katilas),十一月中旬開始種芋頭起火祭(Pinsapuz),十二月撒種祭(mapinan),等祭祀活動。昭和十年西元1935年,日人理蕃政策拉芙嵐部落的布農族卡社群原住民遷居至現在的Isingan雙龍(Tibaun)~網路擷取~

大觀明潭-鳳林線

遺址上的石板屋 敘述著過往

聖誕紅盛開著讓這裡變得很有顏色 朦朧的霧氣搭配著 像是祖靈歡迎我們!

不復見的部落 卻感覺有人在看著我們的,來到別人的家裡雖然主人已不在,但未經許可還是不能進入這神秘耆老的故居

我雙手合十 告知我們來的原因 也請祂們保佑我們上山平快樂

堆疊的石砌 可想而知當時的自給自足 一塊塊的堆疊成一個溫暖的窩居

每個石板屋旁都有一個石洞,我不知道是不是那時候就有寵物可以鑽進這裡躲風躲雨 還是另有意義

雖然已經把林道給整理的平坦許多,但還是要注意落石跟路況的不穩定 ,

一但有安全考量騎士們就會叫我們先行下車往前走避開險峻的地形

任何的旅行跟活動都要以安全為前提,這也是路上他們一再的強調一再的小心跟叮嚀

加年端部落遺址( Kanituan )

聽了 金文平 綽號穿山甲先生 這裡是它們的舊部落,聽了很多他們的故事

如他的綽號一樣,年輕時的他如穿山甲般穿梭在這林裡山岳之間

檳榔。保利達B。香菸 都是在路過或是駐足時的時候對這裡的先人一種敬畏的儀式 心要對 任何事都會迎刃而解

六分保線所24k 海拔2425m

六分所至海天寺,距離約13.1公里

約略分成三棟房子 很多徒步登山第一天就會選擇在這裡住一晚

左邊櫻花樹下的房子鎖著,中間工寮上下兩層,登山客大部分都在此駐足一晚,右邊豪華台電宿舍一樣關著,

水源就是面對這棟房右邊洗手台就有水龍頭有著源源不絕的水源

前面的草坪天冷了微微枯黃

房子上面坎著台灣電力公司六分保線所的牌子

這天只有我們來到這裡 霧氣還是不斷的讓這裡迷濛濛

六分保線所前的停機坪 (回程天氣大好拍的)

不能待太久開始冷起來了 準備下一站

來到一處約30k的轉彎處 正好楓葉紅跟黃的交錯

這裡種植了許多日本槭,高聳的六葉瓣紅葉落下

整個路徑讓葉紅覆蓋灑滿地,秋早以過,卻有懸念掛著不走,只帶我們這些有緣人造訪 好美

很多的時候不起眼卻很耀眼 綠葉上的點綴 讓我心裡看不到蕭瑟的寒秋,卻讓心裡透著冬天的冷度,時時刻刻溫暖著我

大師 禪定 ~ 把心關在當下眼前,人在哪裏心就在哪裏~

秋 詩~~我們唱首歌吧!

高中參加救國團常吟唱的一首耐人尋味的老歌

楓葉紅,秋來臨,楓葉灑下滿地情,

我托秋水當綠衣,頻頻向你訴衷情,

蘆花白,秋水深,楓葉撒下滿地情,

我托秋水當綠衣,款款對你訴衷情,

我曾滿懷輕聲細語,還有你那笑容盈盈,

在我初戀,美麗夢裡,飄送著甜蜜和溫馨,

楓葉紅,秋來臨,楓葉灑下滿地情,

對你真情比海深,對你真情比月明。

大家在這裡就玩了要1個小時 拼命的灑下楓葉

很多的時候不是這個地方不好玩,而是看你怎麼去找感覺去尋味道

荒廢的高麗菜園平臺

這裡可以一覽甘卓萬群峰 無奈白茫茫一片 後面的旅程要怎麼走就看老天爺怎麼安排

卻也讓我了解這裡已經不是人的地盤,是鹿群分食草地的暫居地!

孫海招待所。海天寺37k H2180

海天寺至台電招待所,距離約14.9公里

海天寺就在孫海招待所對面 順著小路徑走上去就可以看到

海 天 寺

臺灣最高的廟宇,海拔2374公尺,廟的兩旁有顯赫的對聯,

「上面寫著「海通山川融河嶽,天開日月相照明」,

廟宇中供奉著地藏王菩薩、觀音大士及媽祖娘娘

層經過往 這裡可是伐木工人跟登山客的信仰中心,以祈平安,我們不妨也入境問俗般,拜拜一下。

也算是丹大林道的守護神

好奇驅使我一探究竟 冥冥中自有安排,也許沒有一柱清香,手中合十所有都平安順利

盤旋的龍柱與鎮守兩盤的石獅 看見過往。面對未來還是不動如山

微微的含冷溼氣悄悄得讓它們披上薄薄的衣裳

四面八方的神佛 靈與不靈都在自己心中的一把尺,誠心就好

海天寺的四朵花~~~

孫 海 招 待 所 又稱 松 濤 山 莊

我們又回到下方處的招待所

孫海是「丹大事業」的創辦人,1958年標得丹大區域的伐木權,底下工人達三千多人,可見當時的榮景何其壯觀

人潮已不在 斑駁的招待所 人去樓空 也許我們置身在那段交錯的蒙太奇電影中 看的卻是一場絕對想不到的場景

人與人相處 不用說 互相看著就可以了解彼此 認識妳們真好

我們的人生色彩也會隨著歲月慢慢的退去,可以的話在能動的時候盡量讓自己豐富,讓自己活得更好活得很自在

招待所的正門口 其實內部還算很乾淨 換個角度來看 登山客若是在這裡駐足一晚絕對是個不錯的避風港

冷風颼颼 準備起程下一站

紅榨槭鋪層的林道 秋天的氛圍就是讓人微醺 有點還沒喝就想醉的感覺!

往前37.5k處就是去卡社溪,本想安排三天兩夜來卡社溪過一晚,品嚐高山鱒魚,下次見吧!

甘卓萬群峰 探出頭跟我們打招呼了 車隊又停下好好打量一下對面山稜線

靜靜的看著群峰撥開雲海

之前在山下霧鎖群峰 如今卻一覽無遺的看見累得半死的十八連峰群

張牙虎爪的檜木樹頭 是這裡的一大景點

丹大林道隧道口44.6k,也是高繞捷徑終點 海拔2700K

由前面台電保修路捷徑岔路口 (30k)處,取右高繞保修路捷徑在這隧道前與林道匯整,約可少踢林道8K路程可以省2小時

三毛 我最愛的作家莫過於她。

“一個人至少擁有一個夢想,有一個理由去堅強。心若沒有棲息的地方,到哪裡都是在流浪。

日本陰陽師常把結界設定於將佛神與人劃上一個交錯的時空

每當我看到隧道我就會想到我很可能走進穿越劇中的情結 走過這到黑暗 眼前的光明可能是回到過往,亦有可能來到未來

就如同颱風經過我們的護國神山中央山脈 總是會轉彎 也許因為地形的阻擋破壞

但我總是覺得 結界的不可思議可以形容這景像

烏克蘭有個通往愛的隧道 這裡雖然不夠浪漫也無法闢美它那深深的情意 但卻很有深度的帶著我們引導走向夢境

有眠月的FU,沒有鐵路的穿梭,卻有著當年辛苦伐木的心路旅程

下車伸伸懶腰 走走曬曬太陽放晴了,霧也散去了

人的目的不見的是盡頭 因為過程絕對比結果要豐富可及 走過的就是自己的故事

盡頭就是完結篇,後面的情節就需要看別人如何讓你的足跡起伏轉承跟生動

六 彩 湖

約略在六順山登山口前的一個轉彎處 總是很多人都忽略這裡

要在七彩湖紮營其實可以在這裡取水 很乾淨喔! 蜿蜒的六彩湖用另一個角度看過去像月牙灣

也許在平行線上與湖面成對比,看不出來它的溫柔婉約,貼近它你可以很清楚的置身無人紛擾的情境

一樣在太陽的折射下讓這裡也透露出美麗的光影,角度對了,要怎麼美就怎麼美,

這張相片是我們離開七彩湖後八天後正好寒流來拍下的霜降雪靄靄的美景!

像片提供:谷匹馬

轉角遇到愛

過了六順山登山口一個轉彎就可以看到七彩湖上方的至高點

七彩湖營地56.7k 可以一覽七彩湖面貌,右上至高點有電訊訊號

七 彩 湖

舊稱鹿池、七星湖,海拔2,980公尺

是台灣中央山脈的一座湖泊,位於六順山北方3公里處,即是南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界

夢其實不遠 要往前去踩一步 逐夢須要踏實

貓匿於兩山之間的鞍部,群巒煙雲之中,栩栩透露出登山客的我們對它的愛慕,時時打動我們的心坎,戀愛了!

我 在 七 彩 湖

雖然沒看到水鹿遨遊其間,奔跑於湖畔邊 靜靜的我們,我們靜靜的望著

都已經顛簸穿越丹大林道的空間,這趟旅行很值得,美不用說太多,這樣坐著看著就很棒!

這 就 是 天 堂 吧 !

往左邊上方的裸岩 正好與湖面對望的直線 可以全覽酷似芭蕉葉的湖面

唯有遙遠難訪 才能更覺得這裡的可貴 風吹著 心卻感動著 悸動莫過於此

瓊虹說 它在中央山脈上的高山湖泊聽著臺灣的心跳生。呼吸著,一生中必訪之美麗、沈靜,動人絕美之地!

順著箭竹林貼近這夢幻國度 午後的陽光柔順的打在湖面 對面凹陷的地方就是去七彩湖妹池

夕陽下的湖面,波光粼粼的,十分好看,瞬間,時空都靜下來了

雲彩在變化萬千的湖光山色中閃耀出七彩光芒;這就是七彩湖,有人這樣形容

七彩湖,布農族人稱她為ning-av kavilan譯為埋伏的湖或戰湖。

七彩夕陽西下與湖面相呼應,更有不一樣的味道!

七彩湖,舊稱鹿池、七星湖,海拔2,980公尺

張開雙手 我擁有了這裡的一切 包場

我選擇了一到七彩湖就先悠遊這裡的環境,讓夕陽於暉上的暖度曬曬自己的臉龐

老天爺並沒有下一場雪讓我們過乾癮,但也讓這裡霧消雲散的呈現它的神秘面紗,今天所已經滿足了!

以往要從萬榮林道過來 要花5-6天的路程,雖然我們是機車旅行,但換個比較世俗的角度想想

省下天數回家再好好的工作賺好下一趟的旅費,值得!

每個角度每件事是每個人都有所不同,天下怎麼看都了然於胸,至於這裡的水紋波動已悄悄的跟我對話

是甜言蜜語,是在談天說地,輕輕的咬著我的耳朵訴說著這裡的所有~

沅霞 順著陽光暖暖自己一路上的寒冷 有說不出來的喜悅 都好好的放在心坎裡

湖邊旁的老枯木 彎著腰像是要喝著水的水鹿 子靜 感覺騎著一隻鹿悠遊於此

Amy 手中的相機快門聲沒停過 不斷的吆呵我們擺姿勢 讓我們深深的與七彩湖藍寶石般湛藍留下影像

韋兄 總是一手好料 鑄鐵鍋的煎烤牛排,灑下些許鹽,喝杯威士忌,人生阿是如此幸福!

妳們也走過了50幾座百岳 後面就需要靠自己去實現夢想

芒花 搖曳 抓穩鏡頭 捕捉

溫度隨著夕陽緩緩而下,2020的最後一道鴨蛋黃已慢慢退去光芒,還是步履蹣跚的往上方走

通過我們的營地 順著林道尾端就可以看見高壓電塔林立,有個突兀的立碑 昂首於山坡上

光 華 復 旦 ~ 碑

紀念由南投的日月潭大觀二廠及明潭電廠至花蓮鳯林這一段輸電工程。

而另一座位在能高越嶺古道上的「光被八表」紀念碑,則是為南投萬大至花蓮銅門的輸電工程

中央山脈脊稜上的這二座紀念碑,都是東電西送的辛苦工程

後面的樹叢隱約看到我們的帳篷 就是我們今晚的落腳處

夫妻相處之道 若能都像他們 自在的共渡一輩子 這才叫做幸福美滿!

山林曾有過的風光歲月 是伐木的利益需求,是東電西送的民生需要,山林裡多了很多鐵樹林也許是個諷刺

但很多事情就是如此的事與願違,又要馬而好又要馬兒不吃草,都不能兼顧完滿,但留下的評論就交給後世去評斷

跨越中央山脈的臺灣輸電分布圖

台電資料: 自南投明潭發電廠與大觀第二發電廠,各引一回線以345kV兩回線鐵塔共架輸送電力至花蓮鳳林超高壓變電所,從西部的電送到東部,全長約72.4公里。該「新東西輸電線」完工後,曾獲前總統李登輝先生頒發「光華復旦」紀念碑文,與先總統蔣中正先生頒發「舊東西聯絡線」的「光被八表,利溥民生」互為輝映。

標高示意圖

這兩為哼哈二將 愛拍照 形影不離的走了很多旅行 也記錄很多回憶 很不錯的朋友

雖然是個紀念碑 但這裡的高壓電塔不突兀 確很能襯托草原美景

玉 山 藺 草 草 原

風吹草地見牛羊 我想像著 草原一坨坨茅草 像是北海道阿寒湖的圓形綠藻,一球球的像是滾動的在草原上

風吹過來冷冷的拍打臉上 這感覺也只有我們可以體會它的冷度 雖然有夕陽烘托著我們還是微微的讓我們顫抖著!

小迷糊的姊姊 真想給他巴囉氣!認識妳爬山後 我常聽到到就是妳在山之巔喊 "我做到了",我可是提心吊膽的看著妳

加油,後面的旅途還遠著,讓自己更愉快的享受這大地給予的美麗與驚奇,山要平安的走,不要強求的趕

不一定要跟著我 也要去適應其他人的帶隊方法!

親了再說 想想多久沒那麼的羅曼蒂克 草原就是一張不錯的床 可以找回當時的衝動 我們回過頭 請慢用

終於拿出手機捕捉畫面了 後面燈打得很美喔!

180度的草原上

這裡真的好美 要好好駐足欣賞一番

七彩湖最終丹大林道往光華復旦碑之間的營地

以拉起天幕帳避免天冷地寒及遮風遮雨

可以觀星賞月,又可以走幾步就到達訊號不錯的隨時打卡的地方跟向著七彩湖方向看著美麗的鹿池

首先告訴大家以往的工寮早已拆除喔,聽到很多後面上來的人在找工寮,已消失殆盡

這裡以前坑坑巴巴 原住民朋友一鏟一挖的剃除突起的石頭,整理好了一塊平平的地,正好在樹林之間可以避風面

我們當然是住帳篷囉!它們就很自在的席地而睡,冷喔!

夜裡的甲級(假級)廚師 慢悠悠的煮好一道道豐富的菜餚

旁人高歌而起 月亮當空照 舉杯邀約~

六菜兩湯 一個是羊肉湯,一個霹靂馬加的土雞煮成燒酒雞,他說燒酒雞要用公雞煮來才好喝,母雞太油吃起來會膩!

又學到了,我這個吃貨還不懂得食材要領!

The moon rose.Your dreams will come true.

月亮升起来了,你的夢想一定能實現的。

今晚的冷度2度,看起來像夕陽的橙月,如甜點橙色的切達奶酪!

這天我又想起了老母 離開要兩個月了 心裡還是想念!

這一陣子也只能靠登山去消除思念之情!

晚安~我在七彩湖告別2020年,看今年最後一道的夕陽

202101.01六順山起航 04:15

2960峰

看看手機溫度-2度,溼度不夠只有寒只有凍沒有雪落下

我回首往後拍 有看到嗎?三顆月亮掛枝頭

奶昔打翻了我們一路上的稜線 美美的呈現它的溫柔它的柔順 真想品嘗一下那些許的奶昔味

天亮了 2021年的光點暖度已經慢慢的出現在東方魚肚白 輕輕的關起頭燈 遠方的晨曦的光芒與雲海相呼應

六順山六上六下 還需要鑽進比人高的箭竹林 前面的我擋了又擋 時而低頭時而撥林 忙得很

一路上有著這樣的橘色標示路牌 要到六順山前只看到號碼35 就再也沒看到,可能夜裡路過沒仔細看到路標

山上天氣變化萬千,時而雲霧裊繞,時而挑動我們眼前視野,枯木屹立在山之間,我真想如八仙過海般走過去

海市蜃樓的美景不是夢幻,是映入眼簾在眼前鋪層

爬山的一句老話 到了沒。。再轉個彎就到了

2021第一道曙光 六順山

我篤信生命就是要有一種不服輸的力量 讓自己更勇敢往前邁進 順著風 向著陽

人生的起伏悸動就在瞬間 今天這道光打在身上 讓我在這裡迎接著新的一年

《獅子王》經典台詞「要改變未來,就得放下過去」

雲海你追逐了嗎 ? 我們卻很輕易的像是喝杯咖啡不小心的讓咖啡表面的奶昔打翻了

好美 心裏總有點耐人尋味的追求 ,眼前目睹了奇蹟 360度的雲海圍繞著我

心 之 嚮 往

陽光照到的地方都是我們的王國 Everything the light touches is our kingdom.

六順的玉山藺草草坡

拜讀過老舍的《草原》,波浪湧動般的髮蓄,日出染上了妝紅,我們幾位旅行者駐足在這裡!

朦朧的這裡 朦朧的我們 風吹過來 小草低頭歡迎著,無邊際的四週,

總覺得我以經是坐在馬上奔馳塞外牧民,這將刻劃在我的歲月裡

六順山前的黑水塘 到了這裡往上約五分鐘就是今天的旅行終點

水面結冰 我用登山杖敲看看 還真的坑坑作響 結冰很厚 沒有冰點以下不可能結冰的如此厚實

圍在水塘旁的芒草球 像白白的糖霜冰凍著 像白髮般的髮絲

一路涉足、一路留戀、一路回望、一個人的旅行縱然自在,多人的旅程處處都是驚喜

2021 希望出現了 光芒 就像天使之翼展開了

六順山 海拔約2999公尺(森林三角點) ,百岳排名99 AM 06:15

百岳含鹿山為二,不超過海拔三千公尺的百岳

位於南投縣信義鄉雙龍村與花蓮縣萬榮鄉萬榮村、明利村之間

我很堅持 也很固執 不在七彩湖看日出 而是選擇很多人只是為了登頂的六順山看日出

老天爺昨天給我們好天氣在七彩湖畔等著2020年日落夕陽,2021在六順山上我找到溫暖跟感動

十人隊伍,一個人都沒落下,開始用國旗點綴著 我們在六順山祝福 臺灣110年元旦新年快樂

我們總是一群微不足道的一匙沙子 但沙子若不慎跑進眼睛可是會讓人瞬間不知所措

所以一起出發沒有誰強與不強,互相照顧,也許終點不如預期,但可以在"中點"互相照顧。走在一起是絕對!

陽光好溫暖

蛻去昨日的天寒地凍 六順山讓我們大夥暖心了

親吻一下是種尊重是個夢想 夢不遠還是要靠自己去走完

雖然說六順山七彩湖不是遙不可及,過往都需要從萬榮林道來到這裡再折返路程,如今丹大林道開放,

看是要東進西出,還是要西進東出,或是單一方向來回都變的有很多選擇,以前的四至六天行程,

也可以偷個懶糜爛一下來個機車之旅!

妳好枕邊人 給我一個吻可以不可以~吻在我的臉上 留個愛標記

怕冷的妳 雖然大家很期待下雪 我覺得這樣正好

在三角點待了要1小時,07:30慢慢的離開這雲端上的六順山 回程還要再經過一次的六上六下

回程看到的路標數字牌,推斷應該是100公尺一個數字,七彩湖到六順山我的gps是3.8k

如果之前寫的最後看到的牌子是35號數字。應該是如此算法!

返程在挺上2906峰 天亮了路徑很明顯,夜裡走到這裡有幾處是獸徑匯錯過原路徑大家還是小心點

遠方森林山頭 才是要到六順山登山口的最後一坐山,這座山算是平易近人 哈哈

但要看到日出要學我們喔!去七彩湖看日落,隔天上六順山

妳看看你看看 夜裡走著很冷 風又大 如霜降般的急凍箭竹叢

穿過這山林有樹木的就是終點,不是右邊那個禿禿的山頭喔 要到了 我喊著

柳暗花明又一村 可以看到丹大林道了 後面跟著走的有點步履蹣跚 加油

回首來時路 最左邊的禿點就是六順山,最右邊的至高點就是2960峰 這山稜線就這樣180度的蜿蜒稜線 走完走好走滿

要到登山口了 烈陽高照

六順山的登山口 出發的時候是晚上看不太清楚路徑。回程可以很清楚的看到路徑兩旁的石砌堆疊

這就是六順山的登山口喔!

又回到七彩湖的營地 早上出發的時候我算了有16頂帳篷,含我們的5頂,另三頂登山客跟我們窩在一起

這天造訪七彩湖的國度應該有50人~

匹力馬在回程約剩下一公里的時候,我們用對講機告訴他,回到營地吃碗熱呼呼的麵條,再加上辣椒~歐依系喔!

好好的吃碗麵條,下次要再來這裡也不知道何時!說真的有點依依不捨的!

既然是雲端上的騎士

我請穿山甲可以騎上來觀看七彩湖的高點嗎?它很灑脫的一下子就飛奔上來,真的是帥的不要不要!

準備起程下山了11:00 大家整裝 在這裡好好的拍一張團體照,七彩湖不遠 衝動不如馬上行動。行動之後還會很感動

每輛機車都在匹力馬的安排下依照順序離開,前導車順便載著這兩天的食材。

跟所有在山上不該留的垃圾物品帶下山,也看到他們把路邊隨地遺留下的衛生紙用鏟子掩埋起來,

可以的話水鹿要排遺都會往樹叢裡面,我們當然盡可能的也往樹叢裡去遮蔽掩埋好,不要雪花飄飄,誤認為這裡下雪了!

好的美景要靠大家去維護,登山人要有登山人的態度跟堅持!

台電招待所50.4k H2696m

我們昨天只是路過。今天回程當然要來看看這高級招待所,這裡有很多故事,故事不重要

目前這裡開放所有人可以借住一晚的好地方!容納50人絕對可以!

我環顧四周,背面拍一下

面對招待所的右後方是停機坪 可見當時這裡招待的人不比尋常

機車連與招待所的平形線

採光好 落地窗 和式地板,還有好幾個置物櫃,晚上住這裡應該很舒服 ,

只是隔天還是要在踢1個小時才能到七彩湖或是六順山登山口

這裡很美很悠哉的場所 也一樣希望後面來的好好保護這裡好好運用這裡的所有一切 要感恩惜福

女人家們的快樂

男人家們的耍酷放肆

回程又來到雲端上的甘卓萬群峰 拉近角度氣勢磅礡

當個追夢人吧!

讓青春吹動了你的長髮讓它牽引你的夢

不知不覺這城市的歷史已記取了妳的笑容

人生是一條沒有回程的單行線,上帝不會給你一張返程的票。

有時候懂你的可能就是眼前的這一棵老樹,像位長者彎著腰聽你說!

沒有不好的旅程只有不會去規劃的人!

每到一個地方大夥不分彼此 玩在一起 總有很多笑點,每一位騎士都是我們的笑點,都有它的故事

沿途也不斷的說了很多笑話逗得我們哈哈大笑!一起任性,一起玩皮 這就是家的初衷 就是這麼簡單喔!

這裡還曾經出產水晶喔!晶瑩剔透 !

老朋友帶隊就是有這樣的好處 都知道我們旅行者要的是什麼?

如果可以的話 讓我邁入雲端吧!

很快的甘卓萬群峰 我很快會去拜你的碼頭,常看看十八連峰的險峻跟辛苦

我因為夢想而有動力,夢想因為我實現而偉大。小螞蟻的足跡就是要自在旅行~夢永遠不遠

坐在腐朽的樹頭上 後面有著雲海的構圖 主題上的山巔掛著 迷迷糊糊的過客拍著照片

山水也要有人踩才可以襯托她的美它的豐富

楓葉紅落下,旅途以經漫漫的劃下休止符~感觸很深,因為感動一直出現在眼前,風停了,心卻還是在跳動

讓我們順著留下的輪胎足跡,聽著撲撲的機車聲。我們再度劃過穿梭這丹大林道110K

回到二分所再次報到 人數平安

也許沒有天荒地老

如果可以我們大家會手拉著手一直走下去,山裡最美的就是我們的笑聲。我們的一舉一動

跟著 瓊虹 旅行背包上的小企鵝 它取名 idelu(艾地露),愛跟路(台語)

總是步履蹣跚的走著,跟著 ,掛著,形容企鵝呆頭呆腦 左右不平衡的走著

對望著的時候 感覺是在對我說你的心情好 我的心情就好 沒太多言語溝通就是一晃一晃的走自己的旅程

七彩湖的巡禮也許我不是辛苦的走了好幾天去完成 ,但我用心乘著機車去旅行,如邁入雲端的貼近丹大足跡

2021年我期望這一年如六順山一樣六六大順的拋開過往,讓自己更好就是對家人最好的交代~

這裡感謝丹大機車聯盟 也許你們承受了很多的壓力跟言語,不用解釋太多,懂你的人會一直陪在你們身旁!平安

-----------------------------------------------------------------------------------------

相片支援:Amy>瓊虹>匹力馬>花花>子靜>蓉子>小新>丹大機車聯盟