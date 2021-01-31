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冷門路線！大崎頭步道登鵝尾山　順遊平菁街賞粉紅櫻、雪白梅花

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

跟淑芬報名了小武登山健行隊-登鵝尾山吃尾牙, 席開四桌40人, 原以為就是爬爬山吃吃飯, 沒想到小武哥還準備了獎品給大家摸彩, 自從離開職場後就沒玩過摸彩, 哈哈,  特別期待

寒流一波接一波, 好冷喔, 8:00劍潭捷運站一號出口搭小18公車至簡厝站

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往至善路三段

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石階往上

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旁邊有一灘活水湧出, 周遭佈滿了「滿江紅」水生蕨類?

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經梯田

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因怕前兩天有雨路濕滑, 小武哥決定不走傳統步道, 改由大崎頭步道迴轉摸鹅尾山基石

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大部分的人都沒興趣走, 跟淑芬閒著也是閒著, 沒去過加減看看

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往鵝尾山的山徑泥濘濕滑不好走, 低頭注意地上怕滑倒,  沒留神一頭撞上樹枝, 吼, 好痛

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9:58 鵝尾山, 海拔510公尺, 有一土地調查局圖根點基石

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10:15下到清風亭

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坪頂親山步道

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續往平等駐在所方向

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坪頂古圳環狀步道導覽圖

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少些櫻花已迫不急待綻放枝頭

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櫻花季時人特多, 現在難得的冷清

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10:50 抵達客官農場餐廳

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用餐, 唱歌, 跳舞, 拼酒, 摸彩, 大家玩的好開心

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感謝小武哥辛苦籌辦尾牙, 準備了高粱酒, 葡萄美酒, 沙魚煙, 栗子, 大餅, 最後還有獎品讓大家摸彩盡興, 客官菜不錯吃分量也十足...久沒聽連AA唱歌, 依舊是好聽的不得了, 雅華唱歌也是一級棒, 每個唱歌都超好聽...鼓起勇氣品嚐了高粱酒, 大家說好喝潤喉, 我卻沾到就頭暈浪費了, 摸彩摸到特別可愛的保溫瓶! 開心, 最後學鄉親小鍾哥比個愛心, 祝福大家2021年天天開開心心順順利利, 耶! 尾牙圓滿成功

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哈哈, 團照拍的不是很好, 請大家包涵啦!

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1:48 吃飽喝足鬧夠了, 餐廳門口拍張團照, 要回家囉!!!

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經平菁街42巷, 此時的櫻花樹花苞滿滿尚未開, 等過些日子盛開時一定很美

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後山粉紅櫻倒是開了些, 過些日子還會更漂亮

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哈哈, 連AA歡喜無醉啦, 只是有點茫

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陡下階梯

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過公平橋

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沿著水圳走

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休息等連AA到

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分道揚鑣

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跟淑芬下故宮, 剛開始爬山時跟小白飯糰好像有走過, 還有點印象

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途中有株梅花開的特別漂亮

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經美國學校

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經至善園

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4:26抵達故宮後, 搭車到士林轉捷運

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步道 故宮

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