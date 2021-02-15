 遠眺城市放空、體驗獨特地形　「觀音13連峰」山之記行

本來這會是一篇畢祿山和羊頭山的單攻記錄，由於上週末全台午後有大雨，取消了畢羊單攻，正愁腳癢想爬山之際，感謝小天使茹茹開了CP值超高的觀音13連峰，至此我愛上這趟行程，立志要成為觀音大使。

茹的開團文：

9/13（日）大社-觀音山13連峰

因雨倒團、因雨倒團、因雨倒團～我的畢羊啊⋯崩潰的小天使決定怒爬觀音山13連峰補回來。

一、預估行程：花費6.5小時左右 鳳儀宮➡️陶然亭 ➡️1觀音山➡️天洞（視天候決定是否探洞）➡️環保公園（有廁所）➡️愛玉冰➡️2、3尖山（左邊路線）➡️大坪頂➡️一線天➡️猴園休息區 ➡️陳家墓園 ➡️攀根坡 ➡️4猴子山 ➡️5駱駝山 ➡️6四十大山➡️7武山 ➡️濟公廟（有廁所）➡️8清心嶺 ➡️9慈佛山 ➡️10長野山 ➡️11高崎山 ➡️12富山 ➡️13立山 ➡️高速尾休息區右切陶然亭 ➡️鳳儀宮➡️嘉芳冰品（自由參加）。二、全程約9.4Km，走O型路線，總爬升約600M，路程有需要拉繩，所以要記得帶手套??喔。三、小黑蚊滿山肆虐，千萬要全身包緊緊，並且攜帶防蚊液喔。四、夏天的郊山真的很熱，水量請帶多一點，至少2000cc起跳喔。五、因可能探天洞，自備頭燈或手電筒，背包儘量輕便。

? 集會時間地點AM06:45 大社區翠屏路108巷(觀音山第七公有停車場/鳳儀宮登山口)

結論就是我們4小時完成了這趟旅程，茹的紀錄如下：

立志想成為觀音大使不是沒有原因的，這趟4小時的旅程中有非常多的事情發生，分幾個部分和大家介紹為何我愛觀音山：

一、如果和我一樣是蒐集狂，一次能集到13個牌子請問狂不狂？ (我們隱約錯過四十大山和高崎山，但還是有11個，有些真的是莫名就出現在路邊)

觀音山 7:01 尖山 7:49 尖山again 7:55 猴子山 8:36 駱駝山 8:52 錯過了四十大山 武山 9:16 清心嶺 9:35 慈佛山 9:59 長野山 10:05 錯過了高崎山 富山 10:20 立山 10:28

二、如果和我一樣喜歡探洞，小小的天洞完全能滿足探險的感覺。

三、如果想要體驗不同的地形，這裡有樹根、有輪胎、有階梯、有攀壁。

四、如果想要遠眺城市來趟放空之旅，可以看到85大樓、義大摩天輪還有遠方的海。

五、如果你自詡文人喜歡看不同的建築，這裡有陳家墓園、一貫道場、濟公廟還有狄斯耐。

和狄斯耐本尊揮揮手吧六、如果你愛享用美食，答應我別錯過老街的愛玉、蔥抓餅和附近的下坑豆花。

七、最後的小叮嚀，請記得結伴而行，不然怎麼幫你拍美照呢(?)

謹以此文感謝我心中的天使，每每規劃超棒的行程讓腳癢的我不孤單，還有上回一起單攻嘉明湖的阿軒，之後再一起看看攻哪裡吧。

聽說現在的網美比以前更累了(還好沒立志這件事)。