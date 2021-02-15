聽新聞
test
0:00 / 0:00

 遠眺城市放空、體驗獨特地形　「觀音13連峰」山之記行

健行筆記 / 健行筆記鄭侑青

本來這會是一篇畢祿山和羊頭山的單攻記錄，由於上週末全台午後有大雨，取消了畢羊單攻，正愁腳癢想爬山之際，感謝小天使茹茹開了CP值超高的觀音13連峰，至此我愛上這趟行程，立志要成為觀音大使。

茹的開團文：

9/13（日）大社-觀音山13連峰

因雨倒團、因雨倒團、因雨倒團～我的畢羊啊⋯崩潰的小天使決定怒爬觀音山13連峰補回來。

一、預估行程：花費6.5小時左右 鳳儀宮➡️陶然亭 ➡️1觀音山➡️天洞（視天候決定是否探洞）➡️環保公園（有廁所）➡️愛玉冰➡️2、3尖山（左邊路線）➡️大坪頂➡️一線天➡️猴園休息區 ➡️陳家墓園 ➡️攀根坡 ➡️4猴子山 ➡️5駱駝山 ➡️6四十大山➡️7武山 ➡️濟公廟（有廁所）➡️8清心嶺 ➡️9慈佛山 ➡️10長野山 ➡️11高崎山 ➡️12富山 ➡️13立山 ➡️高速尾休息區右切陶然亭 ➡️鳳儀宮➡️嘉芳冰品（自由參加）。二、全程約9.4Km，走O型路線，總爬升約600M，路程有需要拉繩，所以要記得帶手套??喔。三、小黑蚊滿山肆虐，千萬要全身包緊緊，並且攜帶防蚊液喔。四、夏天的郊山真的很熱，水量請帶多一點，至少2000cc起跳喔。五、因可能探天洞，自備頭燈或手電筒，背包儘量輕便。

? 集會時間地點AM06:45 大社區翠屏路108巷(觀音山第七公有停車場/鳳儀宮登山口)

結論就是我們4小時完成了這趟旅程，茹的紀錄如下：

1*6EBwC0AtziFSYlC59q_3FQ.jpeg1*I9z6f06ezbfH7kQp8eypRw.jpeg

立志想成為觀音大使不是沒有原因的，這趟4小時的旅程中有非常多的事情發生，分幾個部分和大家介紹為何我愛觀音山：

一、如果和我一樣是蒐集狂，一次能集到13個牌子請問狂不狂？ (我們隱約錯過四十大山和高崎山，但還是有11個，有些真的是莫名就出現在路邊)

  1. 觀音山 7:01

  2. 尖山 7:49

  3. 尖山again 7:55

  4. 猴子山 8:36

  5. 駱駝山 8:52

  6. 錯過了四十大山

  7. 武山 9:16

  8. 清心嶺 9:35

  9. 慈佛山 9:59

  10. 長野山 10:05

  11. 錯過了高崎山

  12. 富山 10:20

  13. 立山 10:28

1*8WgeuF2rSJhrI-WeeWG9ZA.jpeg1*4oa7QEpZLArptNHpDh9opw.jpeg1*nH1zJ8i7Iw5ScSp6dg070w.jpeg1*zwvRtNC-cvFKtxJHT4Om7Q.jpeg1*j1yTP4yXm8AZidOpzdyqLQ.jpeg1*BZhEFXHRN2OAbg8333Vt1A.jpeg1*prT6-SnfNBB_7jSmB5FQlw.jpeg1*prFEK-NkNQJdSNj799fmeg.jpeg1*8yP_CVyS9XxH6_Vg5qyX1Q.jpeg1*n_l9-c1_0A1pOa6BqvHMwA.jpeg1*2ZHGrCx2kPaBU6dy0RZXhA.jpeg1*Tf3p22VexN1Hzva1w4_Pfg.jpeg二、如果和我一樣喜歡探洞，小小的天洞完全能滿足探險的感覺。

1*BFRE2CiBaZyuhaaXQy_2CA.jpeg1*0DHg-gEclM3qlrRSS_TjiQ.jpeg1*Xad0QWvAnsmJKYfea5IGcw.jpeg1*8FWaUnYh6EgXXbp1tCpydg.jpeg1*g6OjNKnUiL0koZWUJII-_w.jpeg三、如果想要體驗不同的地形，這裡有樹根、有輪胎、有階梯、有攀壁。

1*pZJK-FpFYKkPeRNTXazTig.jpeg1*yWgWUXFcy_AwQECg58M0lA.jpeg1*3IElJf11nqJ4vmV2d_egOQ.jpeg1*ijaWb9BKkM3Uge6SlsOuJQ.jpeg1*GKU_zTD4C1CaT6gY7VmDpg.jpeg四、如果想要遠眺城市來趟放空之旅，可以看到85大樓、義大摩天輪還有遠方的海。

1*hGFqXKeaW8dlDMCkpUR7RQ.jpeg1*vRwAiWO1qF8TcZgLxAQUFg.jpeg1*IENsxB0BRkqL8AaAwKm_zg.jpeg五、如果你自詡文人喜歡看不同的建築，這裡有陳家墓園、一貫道場、濟公廟還有狄斯耐。

1*R_D4S9eRTaqrl2Af-CIAqw.jpeg1*wQt02Lm7EavtnH_qSiUc3w.jpeg1*9MGYEcMLuD0_SC0_thLCVA.jpeg1*5otgSyBBDXXT0XqpURU82g.jpeg1*4XrRqoe4Yp9NFfXSUUc27A.jpeg1*UfOt8zlANMWhvYDHPZ-3OQ.jpeg和狄斯耐本尊揮揮手吧六、如果你愛享用美食，答應我別錯過老街的愛玉、蔥抓餅和附近的下坑豆花。

1*jKgFK7aksFPjZ5HvOaEmbQ.jpeg1*Ox3rLnihQ-sR6qgQEruZLQ.jpeg七、最後的小叮嚀，請記得結伴而行，不然怎麼幫你拍美照呢(?)

1*uM_54_TLD12YHfj190tiFQ.jpeg1*H1YvFjLjl6WNG3cRWRqTdw.jpeg1*R3mbUZRbe24w5IV0t1nZ9Q.jpeg1*w-fqc1ESel8TY5RV590tow.jpeg1*-rxGa9vBALitJzWOTK4KHw.jpeg1*PUtJAb2dSzZ0bh3WscrArA.jpeg謹以此文感謝我心中的天使，每每規劃超棒的行程讓腳癢的我不孤單，還有上回一起單攻嘉明湖的阿軒，之後再一起看看攻哪裡吧。

1*kTTYCGH61mJtKOzpOpZFgg.jpeg1*HvxIQaCdPeaaOgFsngbXFA.jpeg1*FvMhCHLbpvASVCKf-Qym5Q.jpeg聽說現在的網美比以前更累了(還好沒立志這件事)。

1*BYWjiR0s83nt0ubJdvq1kg.jpeg

十大 冰品 登山

延伸閱讀

觀音山禿一塊原因出爐 農業局令業者限期內恢復

觀音山又傳違規開發？民代要求徹查

旭富大火燒出初期防災重要 觀音工廠演練消防競技防災

桃園5大路區間測速回來了　檢驗順利預定1/10恢復執法！

相關新聞

 遠眺城市放空、體驗獨特地形　「觀音13連峰」山之記行

本來這會是一篇畢祿山和羊頭山的單攻記錄，由於上週末全台午後有大雨，取消了畢羊單攻，正愁腳癢想爬山之際，感謝小天使茹茹開了CP值超高的觀音13連峰，至此我愛上這趟行程，立志要成為觀音大使。 茹的開團文

走在山海間的秘密小徑！鼻頭角欄杆外秘境　一睹奇岩、海崖、海蝕凹壁

嗨你好，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。 部落格：wennielyy.com Instag

台版富士山！苗栗南庄「加里山」難易度、行程規劃一覽

加里山·台版富士山，中級山林道攀岩推薦這條！單程約3.2公里，來回拍照加休息約6-7小時。有著台版富士山美名之稱的加里山，小百岳但有著似百岳的風景，林道居多，樹蔭下陰涼舒服，一路緩坡，攀爬地形是在最後

六星級杉林步道、迷霧森林！新竹尖石「高島縱走」懶人包

高島縱走-忘憂的六星級杉木林步道，迷霧森林！P形約9公里，來回休息加拍照約6-7小時。有六星級杉木林步道美名！巍峨的杉木林讓人心曠神怡，舒服愜意伴隨著鳥鳴及微風吹拂。杉木林筆直群立對比後段彎曲延伸的杜

來回僅需一小時！新北汐止「新山夢湖」完整指南，懸崖平台必拍

新山夢湖來回１小時遠離喧囂，非常適合新手入門爬山的一座，攀岩入門路線，碧綠清幽的夢湖與奇岩巨石、垂直絕壁的新山，合稱新山夢湖；路線不長但卻有著遼闊山林視野，來回一小時就可以完成的一座。 更多圖文

捷運可抵達、半小時登頂！台北內湖「金面山剪刀石」行程規劃懶人包

金面山剪刀石捷運即可抵達，新手攀岩入門步道推薦！算是滿親民的一條攀岩步道，如果是爬山新手，很推薦可以來這裡試試攀岩地形。滿多走法的，我走的路線比較短，半小時內就可以登頂，沿路指標跟地圖都滿清楚，可自行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。