快訊

多吃肥肉一定胖？醫：少油不是重點，這類食物才是肥胖元凶

266票對0票！加拿大國會認定 中國對維吾爾族「種族滅絕」

夕彩夢幻如畫！苗栗「鳥嘴山登山步道」　體驗山林悠靜＆賞美景

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_20201229_102405.jpg

IMG_20201229_102400.jpg

鳥嘴山(又稱上島山)

地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴而得名。與鄰近的橫龍山、虎子山，形成鳳、 龍、虎三獸磐據的態勢，又有水雲三星之稱

IMG_20201229_102403.jpg

IMG_20201229_102439.jpg

這天約了朋友來爬水雲三星之一~鳥嘴山，行經上島公路就可以遠望，彷若道路盡頭的層疊山峰

IMG_20201229_104116.jpg

依著導航約在10:40左右來到停車場，一旁有設置洗手間，而停車場旁的導航，看起來有些斑駁

IMG_20201229_104937.jpg 

循著停車場旁往警光山莊的水泥路面前進，便來到登山口~導覽圖也很清楚

IMG_20201229_105010.jpg

一開始的泥土路徑

IMG_20201229_105728.jpg

IMG_20201229_110306.jpg

IMG_20201229_110825.jpg

從登山口開始便是一路的陡上，有些路段還頗為泥濘，幸好部分路段架設了繩索拉繩

IMG_20201229_111612.jpg

鳥嘴山單程有3.5K到山頂沿途共設8個救援樁，這也提供了山友評估腳程的依據，約11:16來到第二個救援樁

IMG_20201229_112526.jpg

IMG_20201229_112835.jpg

IMG_20201229_112836.jpg

IMG_20201229_112837.jpg

IMG_20201229_112838.jpg

過第二個救援樁後，山徑除了有雜亂的石塊，且依舊是陡上需要借助繩索不要求快，小心踩踏還是安全的

IMG_20201229_113747.jpg

步道上可以遠望，尖尖凸起的山頭便是虎山，聽說也是有難度的中級山

IMG_20201229_113803.jpg

IMG_20201229_114540.jpg

IMG_20201229_114752.jpg

IMG_20201229_114828.jpg

隨後還是需要借助繩索的山徑，但不似前二段

IMG_20201229_115044.jpg

IMG_20201229_115608.jpg

IMG_20201229_115907.jpg

因出發的時間較晚遇上的多是回程的山友，出發前有依我們的腳程估算過時間....

IMG_20201229_120232.jpg

IMG_20201229_120355.jpg

山徑上出現的岩壁堅硬的石壁，猶能看到枝葉從縫隙中攀長…

IMG_20201229_121931.jpg

IMG_20201229_122210.jpg

IMG_20201229_122438.jpg

IMG_20201229_122537.jpg

IMG_20201229_122720.jpg

IMG_20201229_123846.jpg

3號救援樁前多為原始泥土山徑，景緻上比較一般，倒是過了第四個救援樁後，蕨類、杉木…等森林林相豐富許多

IMG_20201229_123905.jpg

 

IMG_20201229_123925.jpg

沿途發現了許多的樹木，樹皮都有一圈圈的紋路

IMG_20201229_124551.jpg

IMG_20201229_125646.jpg

IMG_20201229_125652.jpg

IMG_20201229_125749.jpg

部分路段有較斜的坡度，也貼心的設置了網繩

IMG_20201229_130441.jpg

IMG_20201229_133932.jpg

到了該午餐的時間，肚子開始咕嚕咕嚕的叫，距離山頂還有0.9K，我們乾脆在5號救援樁處先午餐，儲備體力

IMG_20201229_134659.jpg

IMG_20201229_134929.jpg

步道上些許掉落的楓葉，還有山友堆疊的石頭

IMG_20201229_135557.jpg

補充了午餐後，體力恢復不少，很快的經過6號救援樁

IMG_20201229_140006.jpg

IMG_20201229_140007.jpg

高繞處設置了木梯，不至於危險，我們玩趣的假想一下攀爬

IMG_20201229_140353.jpg

IMG_20201229_140605.jpg

從7號救援樁開始，山徑除了一路陡上，步道上滿滿大小不一的樹藤，加上有點濕滑得小心翼翼…

IMG_20201229_141727.jpg

接近山頂前，開始有了展望

IMG_20201229_142200.jpg

IMG_20201229_142251.jpg

IMG_20201229_142316.jpg

IMG_20201229_142409.jpg

過了8號救援樁，穿過很短的泥土徑，忍不住歡呼，我們抵達山頂囉..

IMG_20201229_142452.jpg

IMG_20201229_142706.jpg

IMG_20201229_142707.jpg

IMG_20201229_142708.jpg

午後2:30腹地不算大的山頂，就我們兩人包場，真的太幸運了

IMG_20201229_142956.jpg

IMG_20201229_151328.jpg

IMG_20201229_102402.jpg

讓我們欣喜的是似乎有山友砍了前方的雜樹，雖然沒有大晴天，但遠方的綿延層峰，蒙上了一層薄薄的雲海，好美…好夢幻

我們在山頂賞景喝咖啡待了近一小時，在開始有飄雨的跡象時，才依依不捨的下山 

IMG_20201229_153104.jpg

IMG_20201229_153105.jpg

回程的山徑似乎比來時更濕滑了…亦步亦趨…

IMG_20201229_153950.jpg

IMG_20201229_160923.jpg

IMG_20201229_161215.jpg

愈往下，雨神似乎已停住。貪玩的我們，傾倒的大樹、似盪鞦韆的樹藤依舊讓我們止住腳步

IMG_20201229_162233.jpg

IMG_20201229_171605.jpg

IMG_20201229_171658.jpg

忽然在接近登山口，遠方出現了令人驚豔的夕彩，淡橘….到深橘….還交織著淡藍與粉彩

短短不到10分鐘，眼前仿佛一幅畫般的美景，讓我們驚呼連連

IMG_20201229_174308.jpg

回到停車場，鞋子腳底全沾滿了泥土，可見山徑的泥濘

IMG_20201229_174309.jpg

IMG_20201229_174310.jpg

鳥嘴山海拔1437公尺，山頂有顆三等三角點，編號6635的基石。陡峭的步道走來有些挑戰性，但也因為沒有疾行的壓力一趟山行， 體力也精進了些

非假日上山，特別能感受山林的悠靜與沿途的景色，山頂處也有不錯的視野，而返程近登山口，如畫般的夕彩，讓我們直呼真是太幸運了 ^.^

 城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 登山 美景

延伸閱讀

影／苗栗宣布勿到桃園洽公 徐耀昌：防疫第一健康優先

影／澎湖、苗栗禁公務員到桃園 潘孟安：多一度關懷

防疫優先苗栗取火旁龍之夜、踩街 競技另擇地舉辦

苗栗魚市場過年禮盒上市 苗栗市長邱鎮軍推薦

相關新聞

夕彩夢幻如畫！苗栗「鳥嘴山登山步道」　體驗山林悠靜＆賞美景

鳥嘴山(又稱上島山) 地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴而得名。與鄰近的橫龍山、虎子山，形成鳳、 龍、虎三獸磐據的態勢，又有水雲三星之稱 這天約了朋友來爬水

遠的要命也美的驚艷！ 南投「合歡溪步道」超過300公里的高山美境

合歡溪步道 位在是大甲溪的上游，當年為了華岡部落引水灌溉，開鑿山路所修建的步道 這天跟著小喬搭上了andy所團辦的合歡溪一日遊，一趟堪稱遠的要命的驚艷之旅 早上6:20約

彷彿走進魔法森林！谷關八雄制霸記錄　攻頂馬崙山

馬崙山的「馬崙」（Balong）是泰雅族語「非常高大巨木」的意思，為雪山山脈白姑大山向西延伸之山岳，在谷關七雄中排行老二，此山徑為早年為八仙山新山分場運補生活用品所修築的步道，後來蔣公視察後將步道修築

「臺北大縱走」2021全新減脂企劃！7段路程消耗38000大卡，花卉山林溪谷一次滿足

剛過了個好年，是不是覺得體重有些沈重，或是覺得好像「變肉」了不少呢？別擔心，台北市政府全新規劃「臺北大縱走」新活動，只要將92公里分階段走完，就能獲得全新證書以及有機會獲得登山包等超值獎項，一起全民「健康走」！

暖東峽谷、五分山步道！「淡蘭古道中路」暖暖到十分

難易程度：低行走時間：2.5小時天　　氣：天晴行經步道：①暖東峽谷步道、②暖東舊道、③五分山步道、④運煤道步道狀況：近期北部較為濕冷，偶有爛泥或較濕滑的路段GPX下載處：https://hiking.

遠眺101！ 劍潭山「老地方觀機平台」登山行程、腳程懶人包

劍潭山．老地方觀機平台難易度、交通、公廁區域、行程規劃、所需腳程懶人包！親子適合的登山步道路線，新手入門爬山路線，欣賞台北夜景路線推薦，遠眺101、大直橋、市景的車水馬龍，看飛機起降，讓壞心情煙消雲散

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。