夕彩夢幻如畫！苗栗「鳥嘴山登山步道」　體驗山林悠靜＆賞美景

鳥嘴山(又稱上島山)

地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴而得名。與鄰近的橫龍山、虎子山，形成鳳、 龍、虎三獸磐據的態勢，又有水雲三星之稱

這天約了朋友來爬水雲三星之一~鳥嘴山，行經上島公路就可以遠望，彷若道路盡頭的層疊山峰

依著導航約在10:40左右來到停車場，一旁有設置洗手間，而停車場旁的導航，看起來有些斑駁

循著停車場旁往警光山莊的水泥路面前進，便來到登山口~導覽圖也很清楚

一開始的泥土路徑

從登山口開始便是一路的陡上，有些路段還頗為泥濘，幸好部分路段架設了繩索拉繩

鳥嘴山單程有3.5K到山頂沿途共設8個救援樁，這也提供了山友評估腳程的依據，約11:16來到第二個救援樁

過第二個救援樁後，山徑除了有雜亂的石塊，且依舊是陡上需要借助繩索不要求快，小心踩踏還是安全的

步道上可以遠望，尖尖凸起的山頭便是虎山，聽說也是有難度的中級山

隨後還是需要借助繩索的山徑，但不似前二段

因出發的時間較晚遇上的多是回程的山友，出發前有依我們的腳程估算過時間....

山徑上出現的岩壁堅硬的石壁，猶能看到枝葉從縫隙中攀長…

3號救援樁前多為原始泥土山徑，景緻上比較一般，倒是過了第四個救援樁後，蕨類、杉木…等森林林相豐富許多

沿途發現了許多的樹木，樹皮都有一圈圈的紋路

部分路段有較斜的坡度，也貼心的設置了網繩

到了該午餐的時間，肚子開始咕嚕咕嚕的叫，距離山頂還有0.9K，我們乾脆在5號救援樁處先午餐，儲備體力

步道上些許掉落的楓葉，還有山友堆疊的石頭

補充了午餐後，體力恢復不少，很快的經過6號救援樁

高繞處設置了木梯，不至於危險，我們玩趣的假想一下攀爬

從7號救援樁開始，山徑除了一路陡上，步道上滿滿大小不一的樹藤，加上有點濕滑得小心翼翼…

接近山頂前，開始有了展望

過了8號救援樁，穿過很短的泥土徑，忍不住歡呼，我們抵達山頂囉..

午後2:30腹地不算大的山頂，就我們兩人包場，真的太幸運了

讓我們欣喜的是似乎有山友砍了前方的雜樹，雖然沒有大晴天，但遠方的綿延層峰，蒙上了一層薄薄的雲海，好美…好夢幻

我們在山頂賞景喝咖啡待了近一小時，在開始有飄雨的跡象時，才依依不捨的下山

回程的山徑似乎比來時更濕滑了…亦步亦趨…

愈往下，雨神似乎已停住。貪玩的我們，傾倒的大樹、似盪鞦韆的樹藤依舊讓我們止住腳步

忽然在接近登山口，遠方出現了令人驚豔的夕彩，淡橘….到深橘….還交織著淡藍與粉彩

短短不到10分鐘，眼前仿佛一幅畫般的美景，讓我們驚呼連連

回到停車場，鞋子腳底全沾滿了泥土，可見山徑的泥濘

鳥嘴山海拔1437公尺，山頂有顆三等三角點，編號6635的基石。陡峭的步道走來有些挑戰性，但也因為沒有疾行的壓力一趟山行， 體力也精進了些

非假日上山，特別能感受山林的悠靜與沿途的景色，山頂處也有不錯的視野，而返程近登山口，如畫般的夕彩，讓我們直呼真是太幸運了 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處: