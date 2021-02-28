體力預備備！「干卓萬」橫斷下武界　斷崖、峭壁、攀岩全體驗

久違的分享文終於來了～爬山年資還算資淺的我，在朋友邀約走干卓萬橫斷猶豫超久，原本計畫是請協作輕鬆走，誰知道協作竟然在一周前找理由拒絕了（傻眼）！

好不容易喬好假了當然還是要去啊，故趕緊重新針對糧食方面規劃並進行準備，每個人需要背的重量肯定是要增加的，好險大家都很相挺，就這樣互相幫助下自組隊出發囉～

地形特色：

干卓萬不愧是四大障礙之一，該有的障礙它都有具備了XD

倒木、破碎地形、斷崖、峭壁、拉繩、攀岩、18連峰、2100M的下坡，肯定讓你走得很精采，一點都不無聊，事先的體能訓練與前置作業亦是要準備充足才能付應這一趟行程。

行程規劃：

干卓萬走五天出武界算是中規中矩的安排，平均分散每一天要走的時間與距離，也有看過有人是安排四天原路來回的，沒有不行端看自身的體能要怎麼規劃而已

原始規劃行程：

D1：0600起床用餐-0630出發武界倪安商店搭車-0700前往登山口-0800登山口出發-1200環形營地-1400獵寮營地-1600十粒溪營地

D2：0600起床-0630啟登-0810稜線觀景台-0930乳形營地-1145干卓萬山-1205第一斷崖-1315第二斷崖-1400第三斷崖-1440三叉營地

D3：0600起床-0630啟登-0700牧山-0900火山-1130三叉營地-1320最低鞍-1520卓社東鞍營地

D4：0430起床-0500啟登-0800第一拉繩陡下-0820第二拉繩-0840第三拉繩-1050卓社大山前峰-1150卓社大山-1230石坡陡下-1340 2900鞍-1510卓社山-1630 48K工寮

D5：0630啟登-0730造林大鐵牌-0900廢棄機車-0950雙木橋水源-1200拉繩下栗栖溪-1300出武界林道-1400親愛國小開車返北

實際行程：（時間／距離紀錄無間斷）

D0：1830台北出發- 2230埔里(住宿)

D1：08:27萬大林道出發->12:17環形營地（休３０分午餐）->->15:33十粒溪營地

D2：07:38 出發->10:10乳型峰營地（休３０分取水＋午餐）->12:46干卓萬山->16:13 三叉營地

D3：07:17 出發->07:32牧山->09:33火山->12:46回三叉營地（休一小時）->15:32東鞍營地

D4：05:25出發->11:57卓社大山（休一小時）->19:17造林大鐵牌

D5：07:00出發->09:20雙木橋水源（休一小時）->11:52武界栗栖壩

每天的行跡ＧＰＸ亦同步上傳健行筆記供山友參考

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=271753

水源情況：

D1：沿路都可以找到活水源，是相對水源很充足的一天，只要帶夠行動水即可，晚上住十粒溪營地也可很方便的用水。

D2：之後只有在乳型峰營地下切約10-15分鐘部分有水源，但我們去的前陣子都沒有下雨所以山上的池子或是水都顯得不足。

D2：大部分是取看天池的水，必須要用過濾器後煮開來喝。

D3：則是在東鞍營地旁邊的水池，但水質明顯雜質很多，過濾器用完都塞住流水變很慢，想喝稍微乾淨一點的還是從看天池背水。

D4：一般很多人都走到40K工寮說有水源，但我們此趟沒有走那邊直接下切林道，謹慎用水到隔天出發。

D5：靠近獵寮營地的地方有看到綁布條的地方標示有水，但當天去沒有半滴水，乾的很，直到走到雙木橋才有明顯的流水，此時已經離出口不遠了。

貼心提醒：長天數於高山上行進，務必關切水源所在地，遇到乾季上山，則更要規劃每天的水源並謹慎用水。

遊記分享：

Day1 萬大林道－＞石粒溪營地

我們是自行開車到武界的便利商店後換他們得利卡進去萬大林道，大哥他們可以幫忙A進B出的幫忙接駁，車子可以開到的距離大概是萬大林道進去約莫1/3的部份，後面路段崩塌就開始要自己踢林道進去了。

一開始暖身就有感受到四大障礙賽的厲害之處，但這才只是小菜，主菜還沒開始呢～

經過一片人造林，太陽從縫隙中照進來停留腳步拍個照再繼續走。

經過萬大神木，高大的要用廣角才拍的下去。

第一天是水源最充沛的一天，休息的營地都很大且有接水很方便使用，沿路都沒有遇到其他山友，就這樣包場石粒溪營地，簡單搭個天幕鋪上地墊準備休息囉！

Day2 石粒溪營地－＞干卓萬山－＞三叉營地

一開始的路線就是一陣的陡上，故早餐一定要吃夠不然會沒什麼力。

好不容易拉到稜線，終於有些畫面可以看，高大的樹木在兩旁有在北大武的感覺。

越往上視野越開闊，逐步往乳型峰營地走去，看到一大片大草原，隊友興奮地去草地上打滾。

到達乳型峰營地，先卸下背包準備去取水，但找了很就遲遲沒看到水源，猜測山上沒下雨很久了，可能沒有水，隊友分散找水，終於在一個不起眼的地方發現細細的流水，有一個鐵盆上面有積了滿滿一盤，但其餘縫隙的水則是用滴的，努力地等水滴一陣子後就決定先回去繼續往前。

續前拉上一個假山頭後，干卓萬山就在不遠的山＂後面＂。

過了大約半小時，終於到了，本次行程的第一座百岳－干卓萬山，三角點是３６０度的美景，遠遠的山頭充滿棉花糖雲。

厲害的隊友背了空拍機，幫我們來一張高空版的合照。

稍作停留休息一會兒，大夥們要專注並且謹慎地迎接斷崖瘦稜的路線了。

要沿著這個稜線一直到遙遠的山頭那兒～

步步小心，看穩了才走～

短暫停留快照一下就趕緊繼續往前囉，接下來是一段碎石坡後往上再接回稜線。

遠方的白色樹木是不是很像白色山羊站在峭壁看著我們一般。

上去之後再走一小段就到達我們今晚要休息的三叉營地，此時終於有遇到其他山友，交流一陣子後趕進趁太陽下山前將營地搭帳完畢。

此時時間還早，還有時間欣賞夕陽與雲海的美景。

當太陽漸漸下山，我們窩在帳篷吃晚餐閒話家常的聊天。

此時外面突然有訪客－水鹿，我猜想肯定是聞香而來，在營地附近繞來繞去，張大眼睛在看著我們，但不會隨意攻擊。

水鹿的鹿角倒影投影在山頭上，好雄偉，好美，此夜晚就在水鹿與星星的陪伴下度過。

Day３ 三叉營地－＞牧山－＞火山－＞三叉營地－＞東鞍下營地

第三天的行程大約分為輕裝往牧山與火山，之後再回營地收拾重裝先下切到鞍部後爬升到東鞍營地紮營。

6:30 起床發現依然有水鹿悠哉散步。

天氣超好簡單吃完早餐後輕裝往牧山前進，出發前將水袋帶在身上預計回程時要取水晚上使用，沿路先尋找有哪些水池水質比較好，先有個想法回來就可以直接去取。

經過其中一個水池雖然水質沒有很好，但形狀很像一個愛心耶！

但大部分的水池乾掉的也不少，看中一個最大的看天池回程要取水。

走著走著就到了牧山，只停留拍照就往火山邁進。

遠遠的雲海在眼前，感覺我們在追尋雲，朝著雲的方向前進。

遠遠的山頭好險並不是直攻三角點，而是腰繞2～3座山後最後一段拚一下上火山，照片最遠處的那個山頭。

火山 – 海拔3258公尺，百岳063，果然很火熱的地方，360度環景，盡情的在三角點曬太陽。

看雲的一群人 （出自夥伴專業的單眼攝影）

休息片刻後該回程囉，看到我們晚上的住宿點在對面山腰上，還有2/3的路要走。

回程經過牧山後，準備去取水，由上往下水池有偽嘉明湖的錯覺，只差水面的顏色跟缺少藍天白雲的倒影。

這裡的水質為淡咖啡色，還有一些小的紅色微生物浮在水面上，所以過濾跟煮沸是必要的，避免造成身體不適

完成取水並回到三叉營地，我們休息一小時吃午餐並且收拾營地後，準備起身往東鞍營地前進（對面的山頭）

這是今天第二段的路程，背起重裝先下切到鞍部，之後陡上到營地。

中間到鞍部的地方，想直接躺下來休息 XD

約莫3點半到達營地，趕緊搭帳篷先將晚上睡覺的地方安置好再來做其他事情。

大夥們分工，有人搭帳篷，有人開始先濾水煮熱開水取暖用，又是我們獨自包場。

搭玩帳又可以好好欣賞夕陽的時刻，此時的雲是雲瀑的樣貌，慢慢地往下流動，好美~

隨著太陽漸漸的下山，我們也躲進天幕裡面取暖，並且慢慢的過濾我們的水，真的是粒粒水皆辛苦，不濾的話可是咖啡水呢！

閒話家常的聊了一會兒就準備進入夢鄉囉～

Day４ 東鞍下營地－＞水社大山－＞造林大鐵牌

這一天凌晨４點多就起床收拾，半夜已感受到天氣再變天，風大且水氣很重，往水社大山有１８連峰要通過還是早點開始走比較妥當。

約莫6點多太陽漸漸升起，將天空染成橘色了，清晨的火燒雲吸引了大夥的目光紛紛停下來拍照。

走一走還看到宛如山水畫的美景，朦朧美＋微微的橘色漸層。

同時遠方的雲海也厚厚一層，為了不要遇到此雲層我們加緊腳步往卓社大山前進。

１８連峰上上下下的，不時需要走在大岩壁上需要注意採點，有時穿越樹林中，更有一些需要發拉繩陡下的路線，先下的夥伴協助上面的夥伴確保踩點正確。

紀錄一下就是從這些瘦稜下來的，每一段都有山友綁上繩索，但還是要自己確保安全！

沿途都沒什麼大休息，大家就是同一個心情想要趕快到卓社大山，終於在１２點左右到達。

在此怒給它大休一小時，充分的吃東西喝水曬太陽等等，隊友趁機曬曬帳篷。

卓社大山後面是破碎的岩壁，看過去好壯觀～

帶了空拍機的隊友更是把握機會好好的飛一下。感謝隊友才能看到此美好的空拍畫面。

都辛苦的走到這裡，得回頭望望我們走過的路，照片上就是傳說中但已經被我們走完的１８連峰 ＸＤ

走到這也順便小小慶祝我的第４０座百岳，從沒想過可以走那麼多，但默默地就累積了。

在出發前在商店買的草莓棒棒糖，在前幾的山頭都忘記拿出來吃，走到了我們此趟行程的最後一座百岳，就應該吃一下棒棒糖慶祝，因為大家都很棒～

吃完棒棒糖收拾完約一點要準備下山囉！

我們雖然困難的地形都通過了，但眼看前面的路開始起霧，我們還是不能輕忽，接下來幾乎都是一值下坡的路。途中有遇到短暫的下雨，但沒有很大很快就停止了，途中會一小段箭竹林，建議夥伴盡量走在一起，若沒有看到布條就要小心判斷是否有走過頭，箭竹林大概是會洗臉的高度。

再往下會經過２９００鞍，但我們經過時無水，若有水之時我猜也是一個重要的取水之地（但爬文結果是水質很糟），請謹慎評估。

經過卓社山，海拔２６５４Ｍ

卓社山是很重要的抉擇點，事前上網查的路線大部分是到４０Ｋ工寮住宿（有水源），但也有其他隊伍是走稜線路不經Ｖ段不去工寮（有山友稱為下武界新徑），這兩條路線最後會接在一起，但新路是是比較好走沒錯，但需要留意行動水及飲用水使用足夠，我們決定走新路因為路程比較短，最後在造林大鐵牌後方平坦的林道裡面休息度過一晚，算是很安靜且無風干擾，睡的最安穩的一晚。

Day５ 造林大鐵牌－＞雙木橋水源－＞武界栗栖壩

最後一天的行程了，就此要踢出去武界就好，出發前在營地拍照紀念。

前一天由於所剩的飲用水有限，所以大家比較省著喝，今天的目的就是先找到活水源好好的吃晚熱熱的泡麵。

由於出發的前幾天真的沒什麼下雨，山上如果是池或是水量不多的地方，會有乾枯的機會，這種時候最好可以事先知道那些地方是活水源，途中有經過一個獵寮營地，是很平坦可以休息的地方，有看到綁布條標示水源的記號，但我們經過時也是無水狀態，就只能去我們知道的雙木橋水源（會這麼說就是水源就是在過橋的下方）

前一天已經先把我們要下切了距離完成一半以上，從卓社大山到大鐵牌下降了１５００Ｍ，最後一天踢出去林道再下降１０００Ｍ，如果一口氣從卓社大山踢出來就將近要下降２５００Ｍ，超多的，會下到腳軟。

武界林道報廢的機車，好想就這樣騎出去林道喔ＸＤ

約莫９點２０分，終於發現活水源，大家開心的煮泡麵當早餐吃，就是要將身上的糧食給吃完。

在山上就是會很珍惜水源，會知道水的重要性，這邊的水無限量供應，水質清澈又乾淨。

每個人拿著一碗熱呼呼的泡麵，這是山上簡單的小確幸，吃完又有體力把最後一段林道走完～

很快的，在中午１２點前走到武界栗栖壩。

溪很長一條，可以觀察一下找寬一點較淺的地方通過，走上產業道路等待車子來接我們，順利完成此趟不容易的干卓萬橫斷並且下武界的行程。

ＴＨＥ ＥＮＤ