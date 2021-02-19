遠眺101！ 劍潭山「老地方觀機平台」登山行程、腳程懶人包

劍潭山．老地方觀機平台路程紀錄

｜劍潭山．老地方觀機平台交通資訊

自行開車

導航：福正宮（台北市中山區中山北路四段67號），登山口就在旁邊。

《 附近有付費停車場與路邊停車格 ，騎車開車都方便！》

大眾運輸

捷運「劍潭站」２號出口出來直走，約300公尺就可以看到左手邊的「福正宮」，過馬路到對面「福正宮」旁邊就是登山口囉！

※ 有四個登山口可以上山，如果要路線最短的，可以從「台北市士林區通北街165巷」這個登山口上山唷，大概15-20分鐘就可以抵達老地方觀機平台，梨子走的這條路線比較長唷！

《福正宮旁有公共廁所可以使用，滿乾淨的。》

｜劍潭山．老地方觀機平台介紹

劍潭山位於台北士林，海拔153公尺。

位於臺北市士林區圓山風景區，是圓山飯店後山的北稜，也是臺北市最接近市中心的小山，沿著稜脊步道緩緩前行可抵達其他山岳，走起來幾乎是輕鬆自在，在交通便捷上佔有極大之優勢。登山口位於中山北路四段公車劍潭站旁，這裡曾是軍事管制區與保安林地，因此自然林相與生態植物保存的相當完整；步道兩旁許多人工栽種植被與經濟植物，讓步道充滿盎然的綠色魅力。 – 資料來源：臺北旅遊網

｜行程規劃

登山口>劍潭山>老地方觀機平台>原路折返

‍ 所需腳程：來回約4公里多，而來回休息加拍照約1.5-2小時。

溫馨提醒：難度不高，很適合親子同遊，特別注意老地方觀機平台禁止攀坐在欄杆上，避免發生危險！

劍潭山入山證：不需要

劍潭山入園證：不需要

｜劍潭山．老地方觀機平台路程紀錄

劍潭山、老地方觀機平台開車或是搭捷運都超方便！我們是將車停在捷運站附近的路邊停車格後走路過去，但後來發現附近的付費停車場比停路邊停車格收費便宜哈哈，大家可以自行斟酌。搭捷運的話是從劍潭站２號出口出來直走。

此時可以看到馬路對面的「圓山風景區」就是我們今天的登山口。

過馬路後抵達「福正官」，旁邊就是登山口囉！從捷運站到登山口大概5-10分鐘就可以抵達。

福正官旁有廁所可以使用，滿乾淨的！

準備起登！

完善的石階步道，當天其實下著毛毛雨，但階梯不會到很濕滑，小心行走即可！

沿路都有指標，目前都先以「老地方觀機平台」指標前進。後面會提到如何到劍潭山～

可以一步併兩步走的階梯間距。

沿路有許多休憩區，上次假日來有許多長輩齊聚喝茶、歌唱，相當熱鬧。

繼續跟著指標前往。

抵達第一個觀景平台，但由於視野沒有比老地方觀機平台好，所以不多停留。

涼亭休息區，但我們沒有停留，繼續前行。

旁邊就是「中央廣播電臺圓山微波站」，解說牌說明到這個天線鐵塔有62層樓高！有著大台北地區水情資源的監控與傳遞之功能，河川水位、雨量等資訊都經由該站即時傳送到台北市政府的防颱中心，兼顧國際傳輸及守護市民安全的任務呢！

再往前有一間公共廁所可以使用。

接著往左邊這條路走，準備前往劍潭山。

開始有點濕滑的泥濘路線，但路線不長，所以不用擔心。

運輸的管道，小心不要被絆倒！

這時候就跟著指標前往「劍潭山三角點」。

很快就抵達劍潭山三角點囉！來個JOJO的POSE哈哈哈。

這個三角點的牌子好可愛，感謝熱心的山友製作，讓我們登頂能有可愛的牌子可以合照！

接著往下走老地方觀機平台。

這時候也有指示，不用擔心迷路～

沿途會經過許多崗哨，感受軍事歷史的痕跡。

抵達老地方觀機平台囉～

紙飛機～～

海拔不高，但能眺望101、大直、內湖跟飛機起降。

原本還擔心下雨會霧茫茫一片，結果很幸運的到觀機平台前雨停了！

禁止攀爬！請勿為了拍照攀坐在欄杆上唷！以策安全。

接著準備下山囉！一樣跟著指標回到「劍潭捷運站」。行經153營舍，旁邊的涼亭有提供紀念印章可以蓋呢！很適合帶小朋友同遊的一座山！

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