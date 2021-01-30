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半小時內搞定！新北瑞芳「鼻頭角稜谷步道」 親民又好拍

健行筆記 / 健行筆記梨子

鼻頭角稜谷步道．台版萬里長城，欣賞海岸獨特風景！稜谷步道滿短的，半小時內就可以走完，東北角海岸有著許多海蝕平台跟海蝕溝等，許多奇岩異石在海浪、海風的侵蝕下，成了這片海岸獨特的風景。

更多圖文介紹：IG：pearrr_tw     網站：https://pearrr-tw.com/

目錄

  • 鼻頭角稜谷步道交通資訊

－自行開車

－大眾運輸

  • 鼻頭角稜谷步道介紹

  • 行程規劃

登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

－鼻頭角稜谷步道入山入園證申請

  • 鼻頭角稜谷步道路程紀錄

｜鼻頭角稜谷步道交通資訊

  • 自行開車

導航：新北市瑞芳區鼻頭路99號

這是鼻頭國小地址，但國小沒開放停車唷，請在過鼻頭漁港後路旁的停車格停車(大概8-10個停車格)，旁邊就是步道入口，順著走到國小，國小左側石階才是步道起點。

  • 大眾運輸

－搭乘「高鐵或臺鐵」至「臺北站」下車，轉搭「國光客運1811（往羅東）」、「1812（往南方澳）」至「鼻頭角站」下車。

－搭乘臺鐵至「瑞芳站」下車，轉搭「台灣好行856黃金福隆線」至「鼻頭站」下車。

《登山口沒有廁所，但步道沿途有許多公共廁所可以使用。》

｜鼻頭角稜谷步道介紹

鼻頭角稜谷步道位於新北瑞芳，鼻頭山海拔110公尺。

「鼻頭角步道」全長約3.5公里，全程步行時間約需2至3小時，是一條充滿知性的健行路線，遊客可沿著山脊行走，欣賞四面八方的壯闊美景。鼻頭角步道呈環狀系統，分為三段：「鼻頭角燈塔步道」、「鼻頭角稜谷步道」及「鼻頭角海濱步道」。「稜谷步道」則翻越岬角上的山稜，可登高眺望東北角海岸，是最多人造訪與拍攝無敵山海合一景觀的步道；「海濱步道」則可欣賞到豐富多變的海蝕地質景觀。　– 資料來源：新北市觀光旅遊網

｜行程規劃

 登山口>鼻頭國小>鼻頭漁港

‍ 所需腳程：稜谷步道全程1.1公里(不含停車走過來) ，來回加休息大概走20-30分鐘。

溫馨提醒：路程非常短，沒什麼難度，去程有濤咖啡可以去休息喝飲料～有三個入口，我是走鼻頭國小進，鼻頭漁港出，A進B出，但AB離不遠，所以也不用擔心，下來還可以去買杯石花凍喝。

鼻頭角稜谷步道入山證：不需要

鼻頭角稜谷步道入園證：不需要

｜鼻頭角稜谷步道路程紀錄

過鼻頭漁港後路旁的停車格，站牌後就是前往登山口的路線。

順著走到鼻頭國小，鼻頭國小左側石階才是步道起點。

沿途有許多涼亭跟廁所，相當方便！

林投果～

很快就抵達人氣拍照地點拉～台版萬里長城！這裡就是拍照最佳取景處，高處往階梯至涼亭拍去，即可呈現長城般的延伸感，但其實很短唷！

沒有蔚藍的天空，但少了假日的人潮跟突如其來的大雨，一切都算幸運。

海浪拍打上岸，遠眺基隆嶼突兀的佇立，清幽秀麗是這依著山抑或是依著海的彼此，呈現出對比的美麗。

稜谷步道滿短的，半小時內就可以走完，但拍照可以拍超久！

東北角海岸有著許多海蝕平台跟海蝕溝等，許多奇岩異石在海浪、海風的侵蝕下，成了這片海岸獨特的風景。

通過小萬里長城後的涼亭休息。

從這邊下去到鼻頭漁港，結束今天的鼻頭角之旅～

步道 登山

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