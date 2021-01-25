眺望聖稜線！苗栗大湖「馬那邦山」交通、行程規劃、所需腳程懶人包

馬那邦山賞楓推薦路線，三角點視野佳，眺望聖稜線！珠湖登山口最快抵達三角點，來回休息加拍照約3-3.5小時，馬那邦是泰雅族語Manapan譯音，意指山容壯麗。這裡曾是泰雅族狩獵山徑。親子登山路線推薦，一起賞楓去。

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目錄

馬那邦山交通資訊

－自行開車

馬那邦山介紹

行程規劃

－登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

－馬那邦山入山入園證申請

馬那邦山路程紀錄

｜馬那邦山交通資訊

自行開車

導航：珠湖登山口

有三個登山口，分別為珠湖、上湖、天然湖登山口，珠湖登山口是最快可抵達三角點的路線。

《此登山口為私人土地，需付一百元停車費，停車場有提供廁所可以使用。》

｜馬那邦山介紹

馬那邦山位於苗栗大湖，海拔1,406公尺。

為台灣小百岳之一，也是當地原住民泰雅族的聖山。主稜線兩側遍布青楓、楓香等樹種，每逢初冬之際，滿山楓葉為轉紅色或褐色，景色美麗，故以「馬那邦山賞楓」而聞名全台。馬那邦山東北方接著「細道邦山」約1300公尺，南接「大克山」是著名的觀光景點。南麓的士林部落的街道以此山為名，街道的路標以山豬為圖騰。村子口有馬拉邦山登山古道的入口。日治時代曾發生馬拉邦之役，由泰雅族與客家人共同攜手與日本作戰。 – 資料來源：維基百科

｜行程規劃

珠湖登山口>工寮>古戰場紀念碑>石門>馬拉邦山三角點>原路折返

‍ 所需腳程：全長約4.2公里，來回休息加拍照約3-3.5小時。

溫馨提醒：一路爬升但不算陡上的那種爬坡，難度不高，沿路有石階、竹林、木棧道，走起來算舒服，也有非常多木椅可以中途休息；三角點景致優美，很適合親子走的一條路線。

馬那邦山入山證：不需要

馬那邦山入園證：不需要

｜馬那邦山路程紀錄

有三個登山口，但為了能欣賞到細道邦山以及較快速抵達三角點，所以選擇走「珠湖登山口」這條上山。

一早從台北下去，大概十一點多抵達登山口，車位幾乎被停滿，可見這條路線很熱門呢！這裡是私人土地因此進入停車區域前，會由土地主人的小攤販收取一百元停車費才入內。

停車區域算滿大的。

也有提供乾淨的廁所可以使用，旁邊還有兩個大的分類垃圾桶，讓大家下山後可以將垃圾丟棄在此，因此我覺得這個停車費用的一百塊，收費的很合理唷！也請大家善待環境，垃圾一定要帶下山！

整裝完畢準備前往登山口，右邊是往停車場，左邊則是要往登山口。

都有清楚指示～

準備起登！

一開始是平緩的林道。

剛好捕捉到陽光映入樹林的瞬間，很棒的天氣，很舒服的山徑。

接著石階上坡，其實一路都在上坡，但不算是陡上的程度，不會一下子就氣喘吁吁～

過一段上坡後的視野，稍稍喘口氣。

接著來到工寮。

沿路都有清楚的指標，且步道都滿完善好走的！

跟著指標前往我們的目的地－馬那邦山山頂。

竹林區與木階，很適合小跑步前行。

即將抵達第一個休息區域－古戰場紀念碑。

苗栗觀光旅遊網上說：「最佳賞楓路段是在石門和古戰場紀念碑之間」，不過一月這時間去已經沒什麼楓可以賞，下次再挑高好時節前往吧！

紀念1895年及1902年在此發生的兩次泰雅族抗日戰爭，悼念戰歿士兵。

僅存的楓葉拿來拍照一下，而這裡種植青楓與楓香兩種品種的楓樹，一種是鮮紅色、一種是橙褐色。

補給一下繼續前往山頂。

接著抵達「石門」，解說牌上說明石門是因火山活動和板塊碰撞擠壓的造山運動所形成，原本微小的裂縫，在雨水長年累月的溶解、侵蝕下成為現在的樣貌，大自然很神奇吧！

縫隙大小約一個人能通行。

來到號稱好漢坡的上坡，也就離馬那邦山頂不遠了！

抵達三角點！許多山友在這裡用餐，也很大的平台可以休憩及欣賞風景。基石旁也有一個紀念碑，但是斷裂成三截，目前僅保存這兩截，以紀念明治35年(1902年)的南庄事件，陣亡的日軍將士們。

這個長長的解說牌對應著眼前的山長長的解說牌對應著眼前的山巒疊翠，眺望大霸尖山與雪山間的聖稜線。

滿多人帶小孩來爬這座的，個人也覺得不難走，三角點展望良好！

雖然無緣看到雲海齊聚的壯闊，但好天氣爬山，心情愉悅！用餐完把垃圾帶著準備下山；因為比預期的早登頂，所以沿路把地上的垃圾撿下山。

邊撿垃圾邊碎碎念的我哈哈哈，其實撿最多的就是鹽糖的垃圾！希望大家都能有LNT無痕山林的好觀念！

看看撿了多少!!!生氣!!! 好拉~結束今天的馬那邦之旅，希望下次有時間可以連細道邦山也走一趟。