彷彿漫步雲端！「干卓萬下武界」雲海、火山頂展望極佳

路線：干卓萬下武界（新路，不走V斷）2020/12/30-2021/1/3人員：Eva, Monkey, Joy, 飯糰、裕哥男女比：1:4新手比：0紀錄：Joy原文

預定行程：

D0：台中高鐵站→埔里(全員上接駁車)→萬大林道8K下車→登山口柵欄鐵皮屋宿

D1：柵欄鐵皮屋→水源營地→神木→環形營地→獵寮營地午餐大休→十粒溪營地→乳形峰前營地→乳形峰東鞍營地紮營（活水）

D2：乳形峰東鞍營地→3236峰→干卓萬山午餐大休→三叉峰→三叉營地→牧山池營地（牧山池）

D3：牧山池營地紮營→牧山→火山→牧山→牧山池營地→三叉營地→東北鞍營地（看天池）

D4：東北鞍營地→18連峰→黑水塘取水（水位低/濁）→卓社大山→2900鞍部營地（無水）→卓社山→林道→卓社山登山口紮營

D5：卓社山登山口→造林大鐵牌→久久巢登山口→廢棄機車→林道獵人營地(活水X)→雙木橋小水源→大水源→栗栖溪→武界壩

上河時間：

D0 7.8K停車-60 mins-鐵皮工寮

D1 鐵皮工寮-120 mins-水源-70 mins-神木/環形營地-65 mins-獵寮營地午餐大休-120 mins-十粒溪營地-220 mins-乳形峰東鞍營地紮營（活水）（10小時重裝）

D2 乳形峰東鞍營地-120 mins-干卓萬山午餐大休-210 mins（過干卓萬斷崖）-三叉峰-20 mins-三叉營地/牧山池營地

（牧山池）（6小時重裝）

D3 牧山池營地/牧山-150 mins（輕裝）-火山-140 mins（輕裝）-牧山/牧山池營地-15 mins-三叉營地-130 mins-東北鞍營地（看天池）（5小時輕裝、2.5小時重裝）

D4 東北鞍營地-130 mins-黑水塘/3199峰-320 mins（18連峰）-卓社大山-130 mins-2900鞍部營地-90 mins-卓社山-60 mins-武界林道-30 mins-造林大鐵牌-卓社山登山口紮營（要從東北鞍營地背水，D4行動水+D4晚餐+D5早餐+D5行動水）（12+小時重裝）

D5 卓社山登山口→造林大鐵牌→栗栖溪-武界壩

實際行程：

12/29

D0：

台中高鐵站→搭接駁車→全員埔里會合→22：30萬大林道8K下車→22：50登山口鐵皮屋，宿

12/30

D1：

6:15鐵皮屋，開始踼林道

6:30 三來稜山登山口岔路（右轉爲三來稜山，繼續直行是林道），這邊Eva突然秀逗，指引大家陡上，我們像被吹笛人吸引一樣傻傻走錯路（其實應該繼續踢林道，但是我們誤判為陡上一個意外的陡上熱身?（自從這邊走錯後，每個人都非常認真看地圖比對航跡XDDD）

7:00 發現走錯，回到林道正路。

7:30 干卓萬山登山口

8:35 水源營地，休10分。過了此營地再踢一小段林道後，就開始明顯陡上，一直到萬大神木。

9:45 萬大神木，超壯觀！拍照時間！

10:10 環形營地，有水

11:15 大鐵盆

11:25 獵寮營地，有活水，午餐約半小時。

12:10 出發，路徑持續好走，直到海拔高度2500為止。過了H2500M後，會有一連串的爬倒木障礙賽！短短兩百公尺，爬上爬下花了超過半小時，接著一個大陡下就會到十粒溪營地。

13:45十粒溪營地，宿。營地周遭大便、小白花超多，而且大便都沒有挖洞埋起來，我們五個人有三個人踩到囧

本日短評，靠北指數：???（因為有三個人踩到）

今天的路線不難，所以原本我們預定在乳形峰東鞍營地紮營，但除了主揪Eva外，大家都只想在十粒溪糜爛躲今天晚上的超強寒流，眾人不約而同，技術性慢慢走，想順勢在溪邊紮營，結果不斷踩到營地附近的黃金囧，這些大便不挖洞埋起來又亂丟衛生紙的人凸凸凸。

12/31

D2：

6:00 十粒溪營地，出發。從營地開始，非～～常～～～陡的上坡！！！這段基本上沒有裸露地形，但是這個上坡的拉繩，有的跨距很大，真的是欺負短腿仔。

各種欺負短腿仔的大跨距

7:55 上到緩稜處小空地，休10分。開始有展望，有雲海。不過這一側的稜線因為背陽，又適逢寒流，曬不到太陽真的冷的很痛苦，明明是超陡的上坡，也不太會流汗，但一樣喘的要死:P

8:20 四周林相轉為鐵杉林和箭竹，不過箭竹很多都乾枯了。

8:40 出森林。很漂亮的平緩草坡，遠處可以看到能高安東軍的稜線，這一側的干卓萬山看起來很親切，就一個普通的爬坡而已，這時候我們根本沒料到，山頂上的風竟然強到可以把人吹倒！不過現在我們只想曬太陽，這片草坡實在太舒服，展望又很好，拍照休息囉！

9:00 續行

9:30 乳形峰東鞍營地，旁邊有看天池，池水看起來不錯。過後開始明顯爬坡。

10:10 樹上霧淞滿滿，邊玩邊拍照！原來在底下看到的稜線反光不是岩壁，是霧淞?

可惜沒帶煉乳佐料

11:40干卓萬山，越往山頂風越大，飯糰直接在我面前被吹倒，幸好不是在危險路段上！迅速跟三角點拍完照後，大家躲到稍微避風的地方午餐。

干卓萬山，高3284公尺，山名由來起源於此山鄰近布農族干卓萬群的祖居地Kantoban而得名。

整條路線中，干卓萬山位於最西邊，從萬大林道上來，可循著干卓萬山西側稜線登頂。站在峰頂，可以清楚的看到東側是岩脊綿延的干卓萬斷崖，連線到東南的三叉峰後，繼續向南延伸則是卓社大山，形成一條馬蹄型的山稜，開口就正對埔里丘陵盆地。只要站在稜線上，會發現這幾個巍峨的山頭，一直出現在眼前，打擊著我們的信心?

12:20 出發！準備面對本日最精彩的干卓萬斷崖！

12:45 第一段拉繩，簡單！繩子也都很牢固，然後續接橫渡碎石坡。但是好日子沒太久，接下來是一連串的瘦稜，也如同紀錄說的一樣，有的路段邊坡已掏空，需小心行走！（我本來以為瘦稜只有一小段，結果是滿滿滿的瘦稜！都快閃尿了囧）

第一段

13:50 第二段拉繩，煙囪地形。通過一段碎石坡後，需要右上接煙囪地形，而且這個煙囪地形還給我左轉接瘦稜，接續的繩子感覺不是很牢靠，因為不敢把整身的重量交給繩子，又找不到好的腳點，這邊我猶豫很久。

往第二段拉繩的路上

14:15 又瘦稜

14:40 第三段拉繩，一個暴露感頗重的瘦稜拉繩向上。（大部分的紀錄把這邊的拉繩和第二段併在一起，不過因為兩者有些距離，我覺得拆開紀錄比較適合）（這段拉繩因為角度問題沒有拍照）

15:00 第四段拉繩，有倒木卡住的煙囪地形。穿過一段碎石坡後，接右手邊的拉繩，這段我覺得不難，但稍微吃手的力量，最上緣有幾個倒木交疊在一起，超高，短腿仔要小心，飯糰是直接上，但猴子後來決定人包分離通過。這一段通過後，結束干卓萬斷崖全部的地形。

15:20 平坦緩稜草坡看雲海，今天終於出運了。

15:40 三叉營地，往左續行牧山方向。

15:50 蠻大的黑水塘，紮營。（本來預定到牧山池紮營，但因為探子看錯以為沒水，所以改在此地紮營，雖然池水是咖啡色的，但濾過後仍舊不錯）不知道是這個營地的關係或這次寒流真的風很大，避風狀況沒有非常好，又因為要濾水，晚上九點還得待在外面，真的有種冷到快看到人生盡頭到的感覺囧

本日短評，靠北指數：???

十粒溪到乳型峰這段爬坡果真是這五天最陡的部分，但因為清晨就開爬，完全冷到說不出髒話。干卓萬斷崖，我覺得當中拉繩的地形不是最崩潰的，而是站在瘦稜上又刮風的時候，尤其對於我這種害怕裸露感的人來說，兩邊都是絕谷，真的需要深吸一口氣，才有辦法邁出步伐。

1/1

D3：

6:30 黑水塘營地，輕裝出發前往牧山和火山。天氣真的非常冷，營地附近的黑水塘表層已經結冰了。（中午回來時，池水仍舊結冰，想取水還得把它踹破）

6:37 牧山池

6:56 牧山，H3241m，迅速拍完照後，繼續往前走。（此時我們還不知道原來往火山路上的假山頭會逼瘋我們囧）往牧山路上一共四個假山頭，頭尾都是要走稜線上山頭，中間兩個則是腰繞路。

牧山，高3241公尺，有一個三等三角點，是四個山頭中最親切可愛的，四周是緩稜草原，和其他三座比起來形式溫和，如果不是因為祂的高度和昨天剛走完干卓萬斷崖，這樣一個舒服的草原，和擎天岡根本沒兩樣。

9:00抵達火山山頂，風超級大，好不容易翻過這些假山頭，我們想的第一件事都不是拍照，而是躲到樹叢內避風囧，不過雖然沿路的風大到逼人，但兩側滿滿的雲海，和滿山紅頭的馬醉木，真的是冬天高山的絕美景色！

萬東山西峰（火山），高3258公尺，百岳排名第59。現在大部分的紀錄都不稱祂的本名，而是後來被命名的「火山」較廣為流傳。依照上河地圖的說明，這顆山頭因為偏離縱走路線，和另外三座相比，遲了四年才有光復後的首登紀錄。所以說我們覺得祂很遠也是蠻有道理的，畢竟單趟距離營地也將近四公里啊！

回程時拍火山和假山頭

9:20 回程，出發回營地收帳吃午餐。猴子有狀況，越走越慢，但因為今天的營地在山的另一側，且水源狀況不太穩定，走完兩個假山頭後，裕哥先回營地幫忙濾水。後來為了避免影響到全部人的時間，Eva建議Joy和飯糰先回營地整理東西，她陪猴子慢慢走。（後來對照時間，這一段我們和上河地圖花費的時間一樣）

11:45 回到黑水塘營地。先幫忙後隊燒水煮東西。

12:00 全體隊員到齊，猴子先躲進帳篷睡覺。Eva決定待會拔營後，拆AB隊出發，前隊先去找營地和水源，Eva則慢慢陪猴子走。

13:20 拔營，前隊出發。往回走到三岔路後，取左往卓社大山方向，一路下到鞍部。

14:10 鞍部，高度約2950M，小休。之後就要開始爬坡了。

15:00 回頭已經可以看到Eva和猴子在鞍部附近，看來猴子恢復的差不多了。

15:25 有水的看天池兩個。這邊也差不多是卓社東峰下營地的位置，Joy, 飯糰、裕哥分頭找適合的營地。

15:30 飯糰在看天池東南方看到一個更乾淨的看天池，而且金黃色的草坡盡頭，有一棵樹下營地很漂亮，紮營。（這個看天池真的超乾淨，清可見底，幾乎完全不用濾就可以煮來喝）晚上有水鹿群來打招呼，不過跟能高安東軍的比起來，牠們和藹多了，不會一直瘋狂接近人類，善哉善哉！是夜星空超美！月亮出來前，滿天都是星星，而且因為此地避風，大家還蠻有心情坐在外面欣賞！

中間會路過一大片金黃色的草坡

這個看天池超清澈

本日短評，靠北指數：??

牧山到火山，原則上沒有地形，頂多某些腰繞路路幅有點小，所以行前，我都覺得火山來回很間單，結果照片看起來我們走到魂都飛了，到底是？？？

1/2

D4：

6:00 出發！天色雖然未亮，但東邊已經有微光，天上的雲被染成紫色粉色的，我們一邊爬坡一邊等待日出，期待驕陽升起後，溫煦的陽光可以把周遭的寒氣趕走。（依照行前的調查，D4營地無水，眾人都各自背水，以供今明兩天使用）

6:30 終於看到紅紅的蛋黃了！但依舊超級冷，冬天的太陽根本是假象囧

7:30 樹根滿佈的小山頭。一開始本來想要認真數到底是不是真的有18個山頭，但走到後面真的沒心情囧囧囧，這段路線普遍都走在稜線上，一邊是懸崖峭壁，另一邊的陡峭樹林也沒好多少，對於害怕暴露感的人要有一點心理準備。

7:40 平緩的鞍部，小休十分。

8:05 看天池，有水，但蠻濁的。

8:20 瘦稜。行前爬紀錄的時候，發現普遍都沒有這段連峰的詳細說明，我還以為就是普通的一堆假山頭，想不到有這麼多瘦稜，拉繩的路段也不是我想像的那樣......。

8:42 3198峰

9:00 超陡下的拉繩！（眼前沒有路，路要低頭才看得到囧）

9:45 休15分

10:15 開始危險拉繩路段。第一段拉繩，沿瘦稜下，還算好走。

10:10 第二段，又一個拉繩陡下。瘦稜走到一半突然發現路沒了，只在樹根看到繩頭，原來又要拉繩陡下囧。

第二段拉繩

10:30 第三次，超高的三段拉繩，高到完全沒看到底下的路（嘆氣）！過後又是瘦稜！！！

11:10 第四段，這段蠻輕鬆的，高度也還好，踩點也很清楚。

11:30 小空地，午餐半小時。行程延誤太多，只能依照時間找適合的地方午餐。

12:00 出發。花了這麼多時間，爬了一顆又一顆的山頭，真的是不知道爬了幾顆，但想不到都已經走到中午，眼前還有兩顆山頭囧

12:40 又一段小小的拉繩，但很簡單。13:40 一片草坡，卓社大山的稜線終於在眼前，最後一段爬坡終於來了。

正在爬坡的夥伴們

14:20 卓社大山，H3369m（本來以為中午就會到，想不到時間差這麼多。）

卓社大山，高3369公尺，從日治時期就是名山，鹿野忠雄也在書中描述過攀登時的情景，儘管現在不少縱走紀錄只走三天、四天，但實際體驗後，我仍覺得祂是座難纏的高峰。不論是要翻越嶙峋的18連峰，或是從栗栖溪直接爬升2600公尺，都不是一個輕易的決定。雖然當初看到鹿野忠雄的這段描述「台灣的山比日本內地的高山更高，而且山的基盤寬廣。山腳被熱帶的炎暑環繞，山腰充滿粗獷的斷崖，阻止人們接近，而山頂則多半是很祥和的草原。台灣的山給人的整體印象是傲骨嶙峋，但是山頂的面貌卻是那麼柔和！」就覺得有機會一定要跟著他的腳步走一遭，但這一趟真的需要不屈的鬥志和強韌的肉體囧囧囧

14:45 出發前往卓社山方向。要先往回走（大約十公尺左右），會看到右手邊有岔路。一開始是非常好走的大草坡。

15:00 岩溝拉繩，要注意滑動的石頭。

岩溝路段

16:00 箭竹海，路徑都很清楚，一路緩下陡下交錯，算好走。

16:20 帆布營地。

16:30 2900營地，發現附近樹林內有商業團搭好的天幕，周圍還有很多沒帶走的瓦斯罐和調味料，女生們不開帳，直接睡在天幕下。營地附近的看天池，水超髒，而且水量少，幸好我們都有額外揹水。

本日短評，靠北指數：????

卓社大山果然不負「大」名號，與其相連的18連峰，真的是走到哎哎叫，不論是地形或是瘦稜，和干卓萬斷崖根本不相上下啊，簡單來說，瘦稜、地形和斷崖原來是這條路線的標準配備啊！！！

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D5：

6:20 2900營地，出發。小小的緩上後，一路陡下到卓社山。

7:30 卓社山，H2652m。小休15分鐘。（有訊號，打電話跟接駁車的大哥約下午三點出去）

7:45 出發，這邊出發要注意一下稜線方向，有往北和往東，往北會到林道48K處，但現在的路線應該蠻多是走東邊的稜線當捷徑，可以省下很多時間。

8:45 持續下切一小時後，終於看到林道了，這邊要穿越林道，繼續往下切。不過這邊我們差點發生意外，裕哥突然踢到一顆跟臉一樣大的石頭，結果這個石頭，往下穿越所有人的眼前，幸好沒有人被打到！！！不然我們就要上新聞了囧

9:07 林道營地，從這邊開始走林道，終於開始康莊大道了！（這裡也是我們原本預定的C4營地）

9:23 造林大鐵牌

9:40 下切。後段並不是完全走在林道上，有時候還是要下切。

10:10 廢棄機車

11:40 小溪活水，休息午餐。

12:40 栗栖溪，因為比預估的時間還早出來，在溪邊玩耍，順便清洗。過溪後，往產業道路走去

13:15武界壩，本次行程結束！感謝夥伴，感謝山神！

本日短評，靠北指數：?

雖然單日下降2100公尺，但下坡和林道果然是我們的主場，比預定時間早了不少下山。

備註：