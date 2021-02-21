彷彿走進魔法森林！谷關八雄制霸記錄　攻頂馬崙山

馬崙山的「馬崙」（Balong）是泰雅族語「非常高大巨木」的意思，為雪山山脈白姑大山向西延伸之山岳，在谷關七雄中排行老二，此山徑為早年為八仙山新山分場運補生活用品所修築的步道，後來蔣公視察後將步道修築拓寬，沿途保留了伐木歷史遺跡，建有涼亭、觀景台、里程樁等設施，且路徑寬大，而步道沿途舖滿松針，走起來有彈性又舒服，山友稱之為五星級的登山步道，藉由口耳相傳使得眾多山友來朝聖。

當天搭乘豐原客運到谷關總站後，接著與「瓦浪休閒農業露營區」業者預約搭乘接駁車前往斯可巴部落攀登馬崙山，如果只有單一山友來回一次收費300元，而兩人每人搭乘200元，可以說是省去計程車、跟團費用的好選擇。

預約搭乘電話：0955-247-742 (建議最晚提前三天預約)

約莫在09:30左右接駁車到瓦浪休閒露營區裡面，距離馬崙山步道已經不遠了，因此踢600~700公尺左右的柏油路後就進入馬崙山步道的入口。

柏油路緩升的過程當中能夠看到斯可巴聚落與東卯山、屋我尾山之間的稜脈景色

09:40 馬崙山登山口合影，出發囉

登山口設有步道導覽圖，讓山友可以更加熟悉路線的資訊

不久後可以看到右側有一工寮，左側有間簡易厠所

09:52 馬崙山步道0.5K／距馬崙山6.5K

09:59 一路平緩上升，不久後開始枕木棧道

10:01 馬崙山步道1.0K／距馬崙山6.0K

10:08

途中會抵達一個木棧平台，前方有一棵巨大的五葉松，稱為「五葉松媽媽」，因為樹幹雙叉而逃離被砍伐的命運，而位於舊斯可巴步道入口處有一八壯士神木，樹距5公尺，很少見群聚生長的情況，而族人說這是五葉松媽媽生的兒子，回程繞舊步道入口下山，文末有相關的介紹。

10:13 木棧平台繼續出發，繼續走在木棧階梯上前進

接著下切後就會到達一木橋

10:19 木棧橋上，右側有一處很棒的展望，也是步道中唯二展望較好的地方，可以看到大雪山那側的景色，下方為谷關風景區

10:21 馬崙山步道1.5K／距馬崙山5.5K

10:24 木棧階梯

馬崙山步道(往馬崙山)1.8K／支線步道(往八壯士)0.0K岔路，回程取支線步道下山

10:29 馬崙山步道2.0K／距馬崙山5.0K

10:32 步道旁亂石

10:38 馬崙山步道2.4K處有一岔路可以到觀景台

到觀景台沿途為樹根路

這裡可以看到同屬谷關七雄的東卯山(H1690)、屋我尾山(H1796)與鳶嘴山(H2180)景色，也是途中唯一展望最佳的一處。

觀景台旁邊有一路徑可以岔上去馬崙山主峰步道，由於坡度較陡，雨天也可能較為濕滑，如年長者與腳力不好的山友請沿著正統步道繞回主峰步道。

10:43 馬崙山步道2.5K／距馬崙山4.5K

前方為樹根鋪設而成的道路，這一段路開始路徑較為陡峭

10:45 不久後可以看到一休憩座椅，繼續陡升

途中有看到石頭下方藏著一盒醫藥急救箱，可供途中受傷的山友能夠做簡單的醫療處理。

10:55 馬崙山步道3.0K／距馬崙山4.0K

10:58 之字形上升路段，沿途大多為樹根步道

11:09 馬崙山步道3.5K／距馬崙山3.5K

3.5K~4.0K之間要爬升很多，仍以樹根道路爬升，因此費時較長，不過沿途林相優美，加上樹木茂密，走在其中很涼爽

11:23 途經一木造涼亭休息用餐(約位於3.9K處)，幾位山友已經在涼亭用餐完畢準備啟程

涼亭旁邊有一奇異的神木

11:37 用餐完畢繼續前進

11:39 馬崙山步道4.0K／距馬崙山3.0K

此段路開始又開始平緩好走，少許爬升

走著走著，周遭轉為巨木聳天的景色

11:48 馬崙山步道4.5K／距馬崙山2.5K

11:52

燒炭窯遺跡

早期沒有瓦斯的年代，居民大多利用平地的相思木燒成木炭做為煮飯、洗澡的熱水，而當地新山居民則是利用「青剛」燒製木炭。目前所見的就是燒炭窯的遺跡，使用卵石乾砌加上謊土混合而成，頂面以木板防水，避免下雨窯體崩塌。以樹木材質而言，青鋼燒起來的煙很少，最好用，而台灣二葉松油脂較多，但是需要等樹木倒塌後水分蒸發才能使用，但要費時幾十年，其他像是橡皮樹或黃皮樹也是他們會使用的樹木材質。

從此處開始，分布許多新八仙山（新山）林場的遺跡，新山伐木歷史於昭和十三年（1938年），八仙山(佳保台)森林資源伐盡後，便在這裡另闢新山林場，鼎盛時期曾經有上千居民居住於此，沿途可以看到一些早期新山居民生活在此處留下來的公共設施。

11:55

11:57 芒草叢

12:01 沿途又看到好幾棵神木群聚生長的景象

這一區塊的駁坎應該為日警駐在所，並且周遭有一些設施

廢棄的水泥蓄水池，這應該是消防水池

走到裡面可以看到類似瓦斯爐的設施，這裡是日警駐在所的廚房

民國102年8月所立的「八仙山控制點No.9」

這奇特松樹形狀有如迎賓廊道，吸引山友來拍照打卡囉

12:10 馬崙山步道5.0K／距馬崙山2.0K

過了5K不久過後就來到一處平坦空曠的地方，空間用途眾說紛紜，有的說是當時新山國小的操場所在地，也有人認為由八仙山森林鐵路運來的木材轉由索道運送之前的集散地

12:12 5.1K休憩涼亭

涼亭上方為新山遺址所在地，由石階鋪成的道路，大概走1-2分鐘左右就可以到上面了

新山有一大片林場的遺跡，曾為八仙山林場的「八仙新山工作站」，設有辦公室、福利社、宿舍區、學校與十文溪與馬崙山之間的索道纜車，見證了八仙山伐木鼎盛時期的景況。

新山國小歷史(1941~1965)

1941年日本林場當局設立「新山小學校」，限日本員工子女就讀，台籍員工子女則只能遠脫親友照顧就學。二戰後，改名為「台中縣和平鄉八仙國民學校」，以新山為本校，學生數約60名，並於1951年成立佳保台分校(今八仙山森林遊樂區生態教室位置)。直到1965年，八仙國民學校與博愛國民學校併校，而八仙國小正式走入歷史。新山本校的校舍有四大間，分別為辦公室，與低、中、高年級教室三間，均以一級檜木建造，平時上課採行複式教育，當遇到大型活動（如畢業典禮、園遊會、家長會、同學會）時，可將教室隔間板推開成為一間禮堂。直到1965年，八仙國民學校與博愛國民學校併校，而八仙國小正式走入歷史。

遺留下來的木樁上頭還寫著民國四十三年八月等字樣

這裡有一張「八仙新山」的牌子，又名「新山」，海拔2150公尺，無基點，為馬崙山肩狀岩前鋒

周圍有很多新山林場聚落的遺跡，很多都被雜草掩埋可能不明顯，儘管如此周圍也留有當時的生活設施，可能能夠提供我們一些線索臆測當時設施所在的位置。

這裡應該是新山居民的宿舍區，據山友分享文說明這應該是宿舍大門的石階

眼前有類似灶的設施應該為廚房

眼前所見的應為澡堂遺址

還有一些很大的駁坎應該是當時在這裡的福利社、娛樂館等設施

下來步道後，眼前可以看見非常平緩的步道綿延，可能是當時運材軌道留下的遺跡

途中發現疑似兩側有日本神社前宮燈底座的遺跡

後面有一段要拉繩上升，為亂石步道路段

12:50 馬崙山步道6.0K／距馬崙山1.0K

此時就可以看到愈來愈多的山友了，上、下山的山友時常擠在一起

這一段先是下坡然後繼續拾階而上

12:55

又轉為樹根路徑

13:01 登頂前最後一個休憩涼亭，由於只剩下0.5K左右，大家都直接將東西放在涼亭座椅上，一行人就直接攻頂了

13:03 馬崙山步道6.5K／距馬崙山0.5K

剩下的0.5K是整個登山步道較難又較危險的路段，因為陡峭、亂石、碎石坡路徑，必須要拉著繩子上去，並且上、下山都需要找到適當的踩點，是本路段最為困難的部分，上山山友禮讓下山的山友，下山山友找不到踩點一度卡住，因此當時造成此登山步道塞車。

周遭為箭竹草叢，路段連續的陡上

13:11 之字形上升

13:14 繞過一旁的幾棵倒塌神木

13:19 當到達此路段的時候表示即將攻頂馬崙山了

13:20 馬崙山步道7.0K／距馬崙山0.0K

登頂谷關七雄老二－馬崙山，海拔2305公尺，山頂有一顆三等三角點No.6595，山頂後側設有一休憩座椅，後方有條路是可以通往百岳白姑大山的山徑，最大的挑戰沿途水源稀少，甚至沒有水源，需要揹著好幾公斤的水與糧食並且做好完全準備，一般山友請勿嘗試！

由於山頂人潮眾多，午後山頂氣溫較低，因此等待拍照時間用餐並且拍完照直接下山

13:48 下山途中遇到一隻薩摩耶犬，非常的可愛

13:55 此路段下山需要格外小心，尤其碎石坡路段需要慢慢下去，否則不小心會滑下山

14:05

14:10 回到剛才的涼亭處

不遠處有一棵倒木

14:14

14:29 樹葉由綠轉黃又轉紅的景色非常優美

14:41 5.1K涼亭，遇到同行的山友聊起天來休息10幾分鐘後再出發

14:55 馬崙山步道5.0K(返程)

下山途中看到一點展望

15:09

16:10 2.5K觀景台岔路

16:21 馬崙山步道1.8K／八壯士神木岔路，取馬崙山支線續行

接著就是一路的下切

又是一個樹木奇觀，貌似一隻兩隻腳的動物，您覺得看起來是什麼呢？

16:30 步道支線途中唯一休憩座椅

16:31 馬崙山支線步道0.5K／距八壯士神木群1.5K

16:33

16:38

16:43 馬崙山支線步道1.0K／距八壯士神木群1.0K

從這裡開始一路為緩下與平緩道路

16:51 馬崙山支線步道1.5K／距八壯士神木群0.5K

16:57 馬崙山支線步道2.0K／距八壯士神木群0.0K

在舊線步道入口處，八棵沿著懸崖生長的巨大松樹根基相連，每一棵樹齡皆為兩、三百年以上，甚至有一棵已經有千年歷史，當地族人相信它們是被上天派來守護斯可巴台地的神木，並尊稱這八棵松樹為「八壯士」。九二一地震發生時，八壯士神木仍強而有力的樹根牢牢抓住斯可巴台地的土壤，避免了山崩的發生，使得族人更堅信八壯士是斯可巴台地的守護神。

部落周遭層巒疊翠的山巒

周遭八仙山稜脈景色(東八仙山、八仙山、1841峰、1492峰等)

在部落的產業道路上面可以看到馬崙山一景

搭乘接駁車回去谷關總站，收束登山行程

此趟算是一個兼具自然景觀與人文歷史的登山旅行，總共費時了7.5小時，來到這裡彷彿進入了魔法森林，多樣性的樹種還有奇異的樹木景觀都是在這趟旅程印象最深刻的地方，途中的新山遺址也見證八仙山林業歷史的興衰，從遺跡可以想像昔日新山林場繁榮樣貌，各項現代化設施完善，不難想像這裡曾經有一個比平地鄉下地方還現代化的村落，藉由這此一趟旅程，更認識這裡的人文歷史，當你行進過程疲憊喘息的同時，不妨停下來休息，傾聽這一片山林所要傳達給你的訊息吧！

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