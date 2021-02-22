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遠的要命也美的驚艷！ 南投「合歡溪步道」超過300公里的高山美境

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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合歡溪步道

位在是大甲溪的上游，當年為了華岡部落引水灌溉，開鑿山路所修建的步道

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這天跟著小喬搭上了andy所團辦的合歡溪一日遊，一趟堪稱遠的要命的驚艷之旅

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早上6:20約定集合地點後，一路從台中經中橫霧社支線台14甲過霧社後左轉，進入力行產業道路投89道路上行至華崗….

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中途停靠了2站，讓大夥鬆鬆腳，也緩解一路顛頗的山行之路

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終於在近10:30來到，終點目的地~步道前的小土堆圓環，整裝後陸續前進

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步道前段是產業道路，整段約有5公里的水源維護道路，雖有些許岔路，基本上走在主線上且跟著水管就不會走錯方向 

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步道上集水塔處的一道鐵門

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來到這處已然俯倒的巨木處壯碩枯木，大夥紛紛在這裡玩拍許久

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步道上一顆紅亮的楓樹，在一片綠樹中相當爭艷

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從步道口的柳杉木，進入了中段的鐵杉林區，昂首挺立、蒼勁挺拔之姿，步道上隨處可見間或夾帶著楓紅，讓視覺上繽紛不已呢

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而這段一邊是懸崖，一邊則是奇岩石壁，則是著名電影~賽德克巴萊的取景處

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背景是合歡西峰巨大的山脈，就連步道上都有讓人難以忽視的奇石

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我在伙伴身後，竟拍下如同耶穌光的特別影像

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鐵杉林立在岩壁上、巨石上…行走其間，總讓人讚嘆大自然的奇妙

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經過一處碎石坡，大片面積順著岩壁滑落的大小石塊，如若遇上下雨，造成的土石流也是會讓人心驚呢

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開始聽見淙淙溪流聲，在萬綠叢中的一彎碧綠，而且我們算是比較早出發的隊伍，整個步道在愈接近合歡溪流域時，呈現很療癒的寧靜氛圍讓人驚嘆連連…

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忽然錯身而過的機車也讓人捏了冷汗，這段路可以騎車的嗎??

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步道右側出現了碎石坡，我和小喬聯想到令人印象深刻且不想再面對的玉山前峰 (石瀑區)

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我們一路悠適的走走拍拍，約莫在12:40來到終點處

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天氣極好，終點處伴隨著溪谷、瀑布的出現，更是讓大夥驚聲連連~這深山中的美境，除了清澈….還是清澈…

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大夥也開始在這裡準備午餐

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餐後把握時間處處取景，畢竟這一趟路天遙地遠呢

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隨後更多的山友陸續來到，溪床旁也顯得熱鬧不已

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悠遊的國寶魚~櫻花鈎吻鮭，鏡頭雖拍不出，但肉眼還是可以跟隨著魚兒的行蹤。可見溪流的清晰，水源保護地大家還是要善加愛惜才能有緣相見珍貴的林相

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接近2000公尺的高山溫度，風~還是有些凜冽，還好我們處於行走狀況，加上在溪域邊陽光曬得到的地方，感覺還滿舒適的

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風景再美，還是得在休息後打包返程

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休息約莫一小時返程，再度來到令人觸目的碎石邊坡區

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別於白日的景致，午後山頭出現了層層的雲海，在步道上的幾處空曠腹地，又是讓我們黏住腳跟，無法移動的美景

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陽光從樹梢穿越，投射在步道上的影子開枝擴散的挺立大樹滿鋪了一地的紅葉，隨風翻飛的芒花，這景緻就算親身走一趟，都難以形容它的美…

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由於擔心力行產業道路

不利夜行

我們則繞道福壽山從合歡山公路回程，在華岡避暑渡假村小憩，牆上的溫度落在15度上下，這裡還有一座開基梨山老母，吸引不少信眾

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渡假村外的落羽松，已呈金褐色~很美

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接著在福壽山歇息較長的時間，滿足大夥在市集上採購蜜蘋果和蔬菜

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我則趁著還有時間，步行到松盧區，雖然楓葉已幾乎落盡猶有幾棵樹上，還有些蹤影。陽光下就算沒有數大，也還能細數曾有過的燦爛

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四季不同且迷人景致的福壽山，無怪乎被稱為世外桃源

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小農為我們大夥拍了團體照，直指背後這座是百岳雪山，這座口袋名單，不知何時才能有時間安排走一趟

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回程即使天色已晚，合歡山公路像棉花糖的雲海，是這天賞我們最美的一抹幸運ending

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這天天未亮就出門，回到家也已是近深夜。八小時在蜿蜒顛陂的山路上，必須忍受舟車之苦，四小時來回的步道賞景，一趟超過300公里的高山美境，遠的要命也美的驚艷，只能說: 為了這美景，再多的熱血都值得走一趟 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 合歡山 美景

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