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「台版大峽谷」景觀、平原視野好療癒！苗栗小百岳火炎山滿滿加州風情

健行筆記 / 健行筆記咻咻Shushu

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常常經過高速公路，遠遠就能看到熱情火紅的『火炎山』，一直想走一趟這座經典出名的小百岳，這次總算能親臨感受。走在頂端，更能體會這座俗稱『台版大峽谷』的獨特魅力

【 火炎山，該準備什麼?  】

水、防曬、防滑好走的運動鞋、登山杖、零食或午餐、塑膠袋(裝垃圾)

** 火炎山登山口附近空曠沒有超商，如想要購買零時或水，要事先在路上或休息站買齊呦

** 建議不要穿白色運動鞋，紅土地會把白鞋上色，就像在pu跑道上跑步的概念

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【 火炎山，當日爬程  】  2021/01/10

11:10    登山口起登 

12:15    抵達小峽谷   

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12:45  (1.8K) 抵達大峽谷及吃點心

14:18   (3.3K) 抵達火炎山三角點 

15:39   (6.6K) 回到停車場 

來回共計約  6.4 K   

花費四小時半  ( 路程輕鬆、含拍照及中間走走停停休息 )

若只想走到大峽谷的景觀拍照，可以選擇走回頭路，來回時間會稍短一些

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▲ 走約一小時，先抵達火炎山的小峽谷

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俗稱台版的大峽谷的點到囉，感覺很像恐龍會出現的場景。走到了大峽谷頂部，有種居高臨下的感覺。從上往下看，真會有腳軟的感覺，不敢走太出去。火炎山因大自然風化的關係，地質鬆軟，如要拍照，務必要小心行走

【 火炎山路線 】

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火炎山標高604公尺， 登山口至頂端三角點來回約 6.4K 。路線是O型繞一圈 ，不走回頭路，可以解鎖一座火炎山小百岳(No.35)

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▲俗稱的好漢坡也比想像中輕鬆! 

整體來說，火炎山的步道多為碎石頭路 (礫質混雜砂土組成)大致上是緩上坡 + 緩下坡 ，很好走。對於不常運動的朋友來說，火炎山也能夠得心應手，一路上的標示也都很清楚、也會有木棧座位可以休息，算是一個闔家歡樂的山岳

唯一要注意的是，因為是砂石頭路，下坡難免偶而會小滑，如果遇下雨，步道可能會更滑，建議可帶著登山杖走會比較好走

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其實不只是大峽谷景觀，火炎山一路上能夠欣賞一望無際的平原景觀也是非常療癒

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一眼望去，一望無際

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【 

火炎山如何前往 ?  】

1. 自行開車：走國道一號往三義苗51鄉道，從150-三義 號出口下交流道

走尖豐公路/台13線前往尖豐路即可抵達火炎山登山口

2. 揪團包車：出發前於可找尋專門的包車服務，時間也比較有彈性

3. 參加旅行團或登山社會有車子接送及專人帶路解說

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三角點的牌子做的真可愛 ! 很有火炎山的味道。雖然風景沿路比較美 ，但還是很推薦到三角點一遊，攻頂也是滿滿的成就感

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在抵達火炎山三角點前會有一大片休憩區，按照休憩區的路標指示往下山的步道行走，一路都是緩坡石頭路沒什麼階梯 ，不過也沒什麼特別景觀，都是樹林，大約走一小時

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【 火炎山小知識 】 

火炎山三元素：巨礫、暴雨、紅土

地質上巨厚的礫石層，是形成火炎山地形的必備條件。三義火炎山的礫石來自雪山山脈，大量礫石被河川沖刷到當時的河口堆積，由於水流強大，礫石不分大小被沖刷下來混成一堆，無法形成粗細層次分明的沉積岩。因此火炎山礫石層中的礫石，大部分是近圓形、25公分左右，大者直徑可以達到50公分以上。這些巨厚的礫石層，因地殼隆起作用抬升，成為現在的火炎山。

文轉自於台灣光華雜誌文章 大雨帶來的大火：三義火炎山 

更多火炎山介紹請點選文章連結

 【 火炎山秘境 

除了登上火炎山能俯瞰峽谷地形之外，從火炎山對面的堤防視角欣賞，也是另外一種美。一眼望去，一望無際，有點像置身在美國沙漠中的感覺

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我們的行程是先到堤防才到火炎山，眼看著待會要征服的這座小百岳，就讓人充滿勁! 如果不想爬山，也可以只安排這個輕鬆到達的秘境，也能一覽火炎山的全貌

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這裡是距離火炎山登山口車程約6-10分鐘左右的堤防，原來火炎山的對面就是台中了呢!  只要過一條大安溪就是台中與苗栗的交界

地圖搜尋GPS (24.350903977099382,120.7214747701429) 這裡很值得前往! 

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火炎山周邊的景點有麗寶樂園、龍騰斷橋、天空之城，從火炎山俯瞰就能夠看到麗寶樂園的摩天輪，像是在召喚著我們下山後去解放。於是我們決定爬完就到麗寶樂園的溫野菜火鍋Buffet用餐，這也是促使我們快速下山的動力之一

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看到養鴨場和鴨子池就到囉! 路旁停好車，從樓梯上去，就是一望無際的大平原。從樓梯一上去，會有種『 哇! 』的感覺 ，大家可以親身去體驗看看 

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火炎山的顏色在陽光照射下會由褐黃轉為金黃、橘紅、最後變成深紅。除了聞名的礫質惡地地形之外，還有一望無際遼闊的平原景觀，很值得一訪再訪

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火炎山難度★★☆☆☆

火炎山風景★★★★☆ 

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