絕佳展望視野！ 恆春半島最有名「里龍山」 溪谷中爬升上稜線

去完萬里得山後隔天，決定出發往恆春半島最有名的山之一，里龍山。里龍山是臺灣最南端超過1000公尺的山，為一等三角點，並有絕佳的展望。這麼特別的山，難得來到恆春一定要去拜訪。

行程：

《07:39》登山口出發。

我們是由鯉龍山人文紀念館後方出發，原路來回。路徑一開始像是很破舊的產業道路，其實都勉強可以騎車。

行走一會後會遇到一些需要涉水或過溪的路段，持續了一陣子後才會開始明顯的上坡。

此處為最明顯的過溪，要沿著溪流往上走一段，沿途左右過溪三次。

溪流的右岸是一大片光禿禿的石壁，應該是多次的崩塌後所露出的。

離開這條溪後就開始比較明顯的上坡了。

《09:10》下里龍山岔路。原本回程的時候想要去的，後來實在太懶了就跳過。

《09:16》涼亭。

涼亭處剛好在整修，只有許多林下的木椅子能坐，這邊沒有停留太久就繼續上行。過了涼亭不久會先遇到往竹坑的登山口，聽說路況比較差，在崩塌後變得不好走。接著上行，馬上會再過一次溪，這邊拿來休息非常剛好，有溪谷的涼快與舒適的椅子。

接著就是不斷上坡，從一開始在溪谷中逐漸踏上稜線。

《10:36》里龍山，一等三角點。

終於抵達山頂了。山頂的視野很好，但是無奈今天的雲有點多，看不到什麼風景。西邊（海邊）的方向雲特別多，無緣看到臺灣海峽以及小琉球；東邊的天氣比較好，可以看到整個恆春半島的山脈，以及勉強看到太平洋的一部分。

在山頂休息了將近一小時後才出發下山。

跟萬里得山一樣，這裡對我來說很新奇，也很喜歡這邊的植物相。平常都在北部爬山的我，幾乎沒有看過南部的植物，更何況是恆春半島。在前一天去了萬里得山後，這次來到里龍山又是完全不一樣的體驗，光是恆春半島東側與西側在短短的距離間的生物相就有許多不同。

交力坪鐵色。中南部限定物種，當初聽到這個名字就覺得超帥，路徑沿途都有不少植株。

後大埔石櫟。在稜線上看到的，葉子比較小，新葉紅紅的很好看。

嶺南青剛櫟。當初很意外的才發現原來這種與常見的青剛櫟長得完全不一樣。在臺灣僅分佈在恆春半島一帶。

蓮華池山龍眼。聽起來更帥氣的名字，是我一直很想看的中南部物種，相對族群數量算是蠻多的。

《12:31》涼亭處附近溪流。

在這個溪流耍廢了一陣子才下山。這邊有許多斯文豪氏赤蛙，呆呆的坐在水邊很可愛。

回抵一開始最大的過溪時雲霧沿著溪谷衝上來，讓人感覺好像快下雨了。不知道如果這邊下大雷雨的話會不會很危險。夏天似乎不能太晚下山，不然可能會被大水困住。

《14:09》登山口。

里龍山真的蠻好玩的，對一般人來說有一定難度，是個適合挑戰自己的地方。

航跡圖、高度圖：

航跡檔：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=303219

時間紀錄（不包含休息時間）：

登山口>>95分>>涼亭>>75分>>里龍山>>130分>>登山口

總爬升：861m

總下降：850m

總時間：6小時31分

行走時間：5小時12分

總距離：8.727km