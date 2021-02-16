不去會後悔？！在南投仁愛「精英野溪溫泉」泡湯、悠閒野餐

精英溫泉位於南投仁愛鄉精英村而得名，又稱「布卡山溫泉」，位於南投縣仁愛鄉精英村的塔羅灣溪上廬山溫泉的上游原頭，原本是當地泰雅族原住民消除疲勞的秘境，因為超級簡單好到達而聲名大噪後外來遊客絡繹不絕，成為熱門景點

10:10 因為河床正在施作工程，車輛不能直接開到溪邊我們把車停在仁愛鄉精英村集會所

集會所前有一片停車場(免費)往樓梯下樓

經過廬山國小也有人把車停在廬山國小前面

穿過民宅小巷

10:30出了民宅門廊連接上往精英溫泉的產業道路

看到指標要往馬蘭民宿

經過色彩鮮艷的馬蘭民宿之後,後段二公里的路程就開始一連串不停的下坡了

遇到岔路 要走左邊喔

沿著陡峭的產業道路步行,一路到溪谷約3公里都是下坡已經看到塔羅灣溪正在施工的怪手機具11:10 一直陡下坡40分鐘下到塔羅灣溪邊，情人吊橋橫跨於溪谷之上

可以看到溪邊停滿車 好多頂帳篷看來元旦連假有很多人在精英溫泉度假泡湯呢 真是超簡單的野溪溫泉

我們也快馬加鞭地走到溫泉池

11:30在精英溫泉池畔的悠閒野餐享受野溪泡湯的從容悠閒

陽光照耀著溫泉水池粼粼波光裊裊熱煙升起圍繞~看著層疊的山巒妝點著層層楓紅好舒服啊~~

連假最後一天搭營的人大部分都在中午前離開了我們6人包場精英溫泉泡了3個多小時

回程時想到要連續大陡上2公里不想走得滿身大汗決定打電話給接駁業者,100/人

大約15分鐘的車程 如果是用走的,至少要花1-2小時走上來吧花這100元 輕鬆愉快很特別的體驗覺得很划算

(圖片中人物非本團)

超級輕鬆簡單的精英溫泉推薦給大家來南投玩時可以規劃來此好好泡湯享受喔歡迎關注或拍手鼓勵我喔上山下海也要美美的野餐

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