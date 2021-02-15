走在山海間的秘密小徑！鼻頭角欄杆外秘境　一睹奇岩、海崖、海蝕凹壁

嗨你好，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。

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行程

台北出發 – 鼻頭漁港（附近停車） – 步行至鼻頭角公園 – 鼻頭角欄杆外岬崖秘徑 – 鼻頭角國小回到停車處（全長約3-4小時）

鼻頭角欄杆外秘境

鼻頭角位於新北瑞芳東北角海岸，為一突出岬角地型，擁有奇岩、海崖、海蝕凹壁、海蝕平台等豐富多樣的海蝕與海階地形景觀。這邊除了有鋪設的鼻頭角稜谷步道、暫不開放的燈塔步道外，鼻頭角欄杆外岬崖秘徑則是一條在鼻頭角公園底端的秘密小徑，路線原始，夾於山海間，美不勝收。

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鼻頭角欄杆外岬崖秘徑的起點位於鼻頭角公園，所以可以將車子停在鼻頭漁港附近，然後步行至公園。鼻頭漁港周圍有2-3處停車場，但每至週末人潮就會很多，停車位沒有那麼好找，所以可能要繞一下，或展現異於常人的停車技術。

從鼻頭角公園底端階梯下至礁岩海邊後，沿著岩壁走就會開始進入秘境。

一開始的0.4K盡量靠著岩壁走就對了，途中會經過一些巨石區及消坡塊。

這邊要特別提醒大家，在來之前可以先查一下海象，若是漲潮的話這條路徑基本上是會被海淹沒的，無法通行，就算有時沒有被海覆蓋住，但有些瘋狗浪來得又急又快，隨時也有可能會被海覆蓋。所以基本守則是前面的0.4K快速通行！下雨的話就不要前來了！

前面的岩壁路段沿路有2-3處海蝕洞，可以快速進去冒個險！

從海蝕洞內望外看。

我覺得這條路徑好玩之處，除了位於山海間，美景盡收外，還有很多岩壁可以爬上爬下，地景豐富，走起來上上下下、跑跑跳跳，自然就好玩。

不久後會來到上攀處，這邊有橘色箭頭標示及拉繩，基本上不困難，抓緊繩索往上支撐就好。

上去後就會抵達海岬小徑，右手邊是山壁，左手邊向下便是海崖，被滿滿的山海包圍，走在羊腸小徑上（部分路段很窄小，要注意腳步），真的是視覺饗宴、美不勝收！

除了享受美景外，也可以好好放空休息一下，或在石塊中跳動。這條祕徑走起來時間不長也不短，大約是3-4小時，所以可以悠閒地慢慢享受。

時不時地就會被大自然的力量給震懾，或被雕刻出的象鼻岩及企鵝岩給吸引住目光。

海崖、海階、海蝕凹壁，這條路徑值得一來再來。

拉著繩索爬上去後會看到一個大海蝕凹洞。（這段是憑我依稀的印象）

來到這處大海蝕凹洞後，要繼續向上攀爬，會需要手腳並用。

再向上前，不如先休息一下看看腳下走過的路跡有沒有什麼小驚喜吧！

大海蝕凹洞旁有小路可接去山谷咖啡廳，為廢棄軍營所改建，也可連接至鼻頭角稜谷步道回到鼻頭漁港。另外一邊則是續行鼻頭角欄杆外岬崖秘徑前進鼻頭角燈塔，但現在鼻頭角燈塔已經暫不對外開放（鼻頭角步道燈塔線因地勢陡峭、目前岩層石風化龜裂嚴重，有土石崩落之危險，為維護遊客安全，暫時封閉不開放通行，鼻頭角燈塔亦不開放參觀）

到山谷咖啡廳小吃個午餐後，我們一行人就沿著步道下到鼻頭角國小。

“喜歡的人被我一起相聚在喜歡的山海，就如那被大海在幾千幾萬年間雕刻出的象鼻岩和企鵝岩一般地可愛和難能可貴。”

下去後的可愛咖啡廳！