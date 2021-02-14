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台版富士山！苗栗南庄「加里山」難易度、行程規劃一覽

健行筆記 / 健行筆記梨子

加里山·台版富士山，中級山林道攀岩推薦這條！單程約3.2公里，來回拍照加休息約6-7小時。有著台版富士山美名之稱的加里山，小百岳但有著似百岳的風景，林道居多，樹蔭下陰涼舒服，一路緩坡，攀爬地形是在最後四五百公尺開始。

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目錄

  • 交通資訊

－自行開車

  • 加里山介紹

  • 行程規劃

登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

－入山入園證申請

  • 加里山路程紀錄

加里山交通資訊

  • 自行開車

導航：加里山登山口森林露營

《把車停這，往上走就是登山口。有兩個登山口，一個是鹿場一個是蓬萊，鹿場路徑標示清楚，且路程比較短。鹿場登山口，登山口外的空地是露營區，所以會收取一百元停車費，也有提供廁所可以免費使用。》

｜加里山介紹

 加里山位於苗栗南庄，海拔2220公尺。

加里山位於台灣苗栗縣南庄鄉、泰安鄉，屬於加里山山脈，標高2220公尺，台灣小百岳之一，抑是苗栗主要河川中港溪、後龍溪之源流，有「苗栗縣山」之稱。古有「加里仙山」、「三台山」、「嘉璃山」之別稱。－資料來源:維基百科

｜行程規劃

鹿場登山口>風美溪>避難小屋>九號救援椿陡升坡>三角點>原路折返

‍ 所需腳程：單程約3.2公里，來回拍照加休息約6-7小時。

溫馨提醒：爬升約900公尺，到三角點前的四、五百公尺開始攀爬，建議戴手套攀爬；看很多人帶登山杖使用，但我覺得沒使用也OK，林道平緩不難走

加里山入山證：不需要

加里山入園證：不需要

｜加里山路程紀錄

早上７:30起登

走了0.6K後到達風美溪，溪水透心涼，留著回程回來玩～

林蔭茂密，林相優美，遮蔽了炙熱的陽光直接曝曬，給了一個陰涼舒服的氣候。大片的柳杉人造林與闊葉林，有種高聳筆直，直入雲霄的錯覺！

時不時陽光透進樹林裡，一簍一簍的光束是最自然的拍照特效。

接著到達台車鐵軌，廢棄的台車鐵軌，見證了伐木時期的興盛。

很特別的一棵樹～～當然也要拍一下！(田馥甄也在這裡拍過照!!!!)

沿路有非常多的巨石，讓人感嘆大自然的鬼斧神工，讓每座山林都有著不一樣美麗的樣貌。

看到這個＂小心攀爬＂的標示，就代表離加里山不遠了！最後四五百公尺，就可以抵達三角點了！建議可以戴手套攀岩，個人覺得踩點都很穩固，繩索也都滿完善的，可以放心～

終於到三角點拉～遠眺空軍樂山基地、雪山、大霸尖山等，三角點有著360度零死角的好視野。

一片蔚藍遼闊，景色宜人，但其實拍照前還是一片霧茫茫，補給一下看到風景出來了，才趕快起身將這美景拍下來，大自然之美就是瞬息萬變吧，以為白牆但下一秒給你大景～

接著就原路折返回程拉～喜歡夏季的山林，因為總是內建悅耳的蟲鳴鳥叫聲，而夏蟬與白耳畫眉成了加里山的雙主唱。

回到了風美溪，讓腳泡泡溪水透心涼一下，溪水滿透徹的，有許多小魚跟蝌蚪。

休息一下便回到登山口，結束今天加里山之旅。

登山 露營 富士山

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