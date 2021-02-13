六星級杉林步道、迷霧森林！新竹尖石「高島縱走」懶人包

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目錄

高島縱走交通資訊

－自行開車

高島縱走介紹

行程規劃

－登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

－入山入園證申請

高島縱走路程紀錄

｜高島縱走交通資訊

自行開車

導航：高台山露營區，快到時留意岔路口有指標牌往「第一登山口」，便可開始找路邊停放，第一登山口較第二登山口有地方停，而第一登山口入口處空地盡量不要停放車輛，以方便其他車輛到空地迴轉。

《第一、第二登山口都沒有廁所，建議在山下先上廁所唷》

｜高島縱走介紹

高台山：海拔1510公尺

小島田山：海拔1670公尺

中島田山：海拔1800公尺

大島田山：海拔1824公尺

｜行程規劃

第一登山口>高台山>高島景觀台>小島田山>中島田山>大島田山>三岔路口>廢棄工寮>高島景觀台>高台山>第一登山口

‍所需腳程：P形來回約9公里，來回休息加拍照約6-7小時。

溫馨提醒：爬升約七百公尺，過高島景觀台後開始有較多的攀繩跟陡上，杜鵑林盤根交錯較前面濕滑！往大島田開始有泥濘，建議戴手套攀爬。若前幾天有下雨，極度不建議前往！

入山證：不需要

入園證：不需要

｜高島縱走路程紀錄

涼意濃厚的季節爬山最舒服了！來到新竹風和日麗，抵達登山口前的產業道路顛簸難行，幸好有吃暈車藥，減緩了可能暈車不適的感覺。抵達第一登山口整裝準備出發！

起登後就是一連串的陡上坡，攜帶單杖的我，一手拉繩、一手用登山杖輔助往上前進。

而沿路都有明顯的指標，不用擔心會迷路，且路徑都非常清楚！

大約走快一小時抵達今天的第一座－高台山！

感謝熱心的山友做的牌子，讓登頂照除了與基石合照外，更增添了不同的樂趣呢～

接著繼續前進囉！看我怎麼穿越！

太矮了，還是從下面鑽過去好了哈哈哈～

陽光燦爛進林道裡，愜意的心情與步伐～

加上平緩好走的林道，這一段路真的是整個高島縱走裡最讓我著迷的地方！

林相優美，怎麼拍都好好看！

抬頭看看樹冠羞避現象，維基百科上提到：「此現象樹冠互不遮擋，自然形成一個溝狀的開口。為什麼樹冠羞避是一種適應性行為，存在許多假說。並且有研究表明，這可能會抑制潛葉蟲幼蟲傳播。」

這邊好適合露營哦！地勢平緩且被杉木林包圍，遮蔽了強風吹襲的可能。

接著稜線陡上就抵達高島景觀台。

抵達景觀台囉～

眺望石牛山、觀音山、內鳥嘴山等，在這裡吃點食物補給一下體力。

休息補給完，準備前往島田三山～從這裡左去右邊回，回程是平緩的腰繞，此路線為日治時期的警備道。

往島田三山之後也開始需要攀繩而上，且變得潮濕陰涼，強風吹得起勁。

此時一定要注意不要被樹根絆倒，也不要踩在樹根上，非常容易滑倒！

接連的陡上－平緩－陡上循環，因為踩在杜鵑老林的盤根錯節上，行進時變得更加專注，擔心濕滑和失足。

抵達今天的第二座－小島田山，無基石。

緊接著下到鞍部又陡上。

抵達中島田山。

一樣無基石～

往大島田山的路上開始有泥濘！

覺得整趟最難走的就是往大島田這段，真的非常濕滑跟許多泥濘路段，一個不小心就為鞋子裹上一層泥，搭配著軟Ｑ的松針地毯，鞋子也順勢黏上了許多松針落葉

大島田三角點的巨型檜木，高大壯麗，為這裡增添了許多仙氣，像有小精靈住在裡面似的

回程～走右回是正確的，警備道路平緩好走，有別於剛來時的濕滑跟陡上與下。

回程天還亮著，又在林道拍了好幾張。

我們是同一個登山口進出，來時陡上意味著回程是無限的陡下坡！且還有碎石，非常滑，一定要注意步伐，採小碎步方式以策安全。

個人覺得高島縱走不難走，但如果下雨建議只走到高台山景觀台就折返，因為即使好天氣，島田三山就已經很濕滑了，下雨會更危險！