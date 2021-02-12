來回僅需一小時！新北汐止「新山夢湖」完整指南，懸崖平台必拍

新山夢湖來回１小時遠離喧囂，非常適合新手入門爬山的一座，攀岩入門路線，碧綠清幽的夢湖與奇岩巨石、垂直絕壁的新山，合稱新山夢湖；路線不長但卻有著遼闊山林視野，來回一小時就可以完成的一座。

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目錄

新山夢湖交通資訊

－自行開車

－大眾運輸

新山夢湖介紹

行程規劃

－登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

－新山夢湖入山入園證申請

新山夢湖路程紀錄

｜新山夢湖交通資訊

自行開車

導航：新山夢湖登山步道

《快到時都有明顯的指標，依標示行駛便能順利抵達，步道徒步區前禁止停放車輛，可在迴轉區(路程紀錄內有說明)迴轉，停在較寬敞的路邊後走回登山口》

大眾運輸

搭乘火車至「汐止車站」下車，轉乘「F910」公車至「夢湖路口」下車，步行到登山口約3公里約50分鐘

《登山口前有小攤販，可以購買一些補給品上山，且有一間流動廁所可使用》

｜新山夢湖介紹

新山位於新北汐止，海拔499公尺

新山位處友蚋山往南延伸的支稜上，山頂上聚集了不少岩塊，且寸草不生，站上新山頂上，有遼遠的視野與壯闊的稜線；而山稜東北側為一垂直絕壁西南面則是呈現了60度的斜坡，因山徑間落差頗大，所以攀爬時需格外小心謹慎，海拔499公尺，與夢湖恰成明顯的對比，山勢具有大將之風，頂上突出的巨岩，由此巨岩往遠處看，可看到北海海域。

夢湖約位於海拔325公尺處，冬季午後四周常會起霧，使得湖的周圍有如幻似夢般的意境，沿著夢湖旁的步道行走，除了有涼亭座椅可休憩外，遊者更可以周圍的扁平大石為蓆，靜靜地感受大自然的美。

– 資料來源:新北市觀光旅遊網

｜行程規劃

登山口>夢湖>新山三角點>折返

‍所需腳程：Ｏ形來回休息加拍照約1小時

溫馨提醒：建議戴手套攀爬，路徑標示明顯清楚，部分路段很濕滑，如爬山前後有下雨，務必斟酌前往，留意自身安全。

新山夢湖入山證：不需要

新山夢湖入園證：不需要

｜新山夢湖路程紀錄

在看到這個提醒牌後，便可以往前迴轉，因為前面就是徒步區無開放車輛停放。

這邊也還有一個提醒牌，請在此處迴轉。

迴轉後往回開，找路邊停車，走回徒步區，這裡平時有一些小攤販，可以買補給品上山，但今天平日沒什麼人，所以店家也沒有開門。

新山夢湖的大石，往前走就是登山口囉！

新山夢湖步道全長約1.9公里。

從登山口到夢湖約十分鐘就到了，非常快速！現在的夢湖疑似已沒有人管理（整理）了，那些人氣的拍照景點、欣賞波光粼粼的咖啡店都已不如以往，大部分都荒廢跟覆蓋上一層灰塵了。

接著跟著指標往我們今天的目的－新山前進！

幾乎都是原始山林路，沒有人工步道。這時候路線都滿平緩的，只是滿是青苔的石頭很滑！要小心行走。

還有很容易濕滑的樹根路線。夏天這裡應該很舒服，因為林蔭遮蔽了陽光直接曝曬，陰涼舒服。

還有石頭砌成的階梯，這時也準備把手套戴起來輔助使用。

開始接連的陡上爬升。

這裡是我覺得整段路線最危險的地方，因為很多爛泥，加上在滿是青苔的石壁上拉繩，真的很怕滑倒，小心翼翼的前進。

沿路都有明顯的指標，不用怕會迷路！

看到這段就知道準備上稜線囉！也即將到制高點。

遼闊視野的稜線，成堆的巨石群，這時強風也吹得很起勁，趕緊把外套穿上。

有種內湖剪刀石的感覺？！

懸崖平台，因為是單面斷崖，且岩石巨大穩固，不要站太外面都滿安全的。

一定要跟基石合照一張！

接著準備回程，跟著綁有登山布條的路下山，也滿是泥濘濕滑的路線，如果下雨真的不建議前往！