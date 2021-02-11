捷運可抵達、半小時登頂！台北內湖「金面山剪刀石」行程規劃懶人包

更多圖文介紹：IG:pearrr_tw 網站:https://pearrr-tw.com/

目錄

金面山剪刀石交通資訊

－自行開車

－大眾運輸

金面山剪刀石介紹

行程規劃

－登山路線

－所需腳程

－溫馨提醒

金面山剪刀石路程紀錄

｜金面山剪刀石交通資訊

自行開車

導航：台北市內湖區環山路一段136巷的巷底就是登山口

大眾運輸

捷運「西湖站」1號出口，步行約15-20分鐘(約950公尺)即可抵達登山口

《登山口旁是住宅區，務必保持安靜，登山口附近沒有廁所。個人覺得騎車或搭捷運過來比較方便，開車沒什麼地方停，因為住宅區所以已停滿住戶的車輛。》

｜金面山剪刀石介紹

金面山剪刀石位於台北內湖，海拔258公尺。臺灣藍鵲的棲息地。

「金面山」地質屬石英砂岩 ，內含石英成份，經陽光的反射，作閃閃發亮狀而得名。金面山支脈位於內湖行政區的西北側，即環山路北方山陵。係與五指山系的大崙尾山 ( 又名赤上天山 ) ，連結一體；其山脈走向為西北至東南方，高度依序遞減 ，尾端是碧湖國小校園。整座支脈屬單面山，呈現西南側為緩坡而東北邊陲是急降坡地形；稜線主步道高低起伏變化極大，是其一大特色。 －資料來源:台北市內湖區公所

臺灣藍鵲，主要分布1,500公尺以下的森林裡，除繁殖季外多成群行動，性情兇悍，特徵是兩根長尾羽。國際鳥盟將臺灣藍鵲列為無須採取保育行動的鳥種，而中華民國行政院農業委員會則將臺灣藍鵲列為保育類動物。臺灣藍鵲的繁殖季在3月至9月，採成對繁殖。牠們會用叫聲搭配飛舞動作來求偶。在繁殖季，臺灣藍鵲不再成群結隊，變成兩兩一對。據學者判斷，臺灣藍鵲選定伴侶後就不會隨便更換。 －資料來源:維基百科

｜行程規劃

登山口>大岩壁>論劍亭>剪刀石>折返

所需腳程：我的路線約半小時內即可登頂

建議可戴手套攀爬，但其實攀爬時間不長，可以自行斟酌。

金面山剪刀石路程紀錄

這裡就是登山口拉～我自己是騎車過去，開車應該沒什麼位子可以停，附近是住宅區，已經停滿住戶的車輛，或可搭捷運到西湖站1號出口，步行約10-15分鐘即可抵達，那我們就出發囉！登山口上去後往右走，沿途都有明顯的標示，訣竅就是往大岩壁跟論劍亭走就對了！

走沒多久的石階上坡，便抵達了大岩壁，許多人因此畏懼，但其實繩索設置滿完善的，可以不用擔心，石壁上也被鑿出可踩踏穩健的階梯，攀岩部分不長，可斟酌是否戴手套攀爬。

而金面山除了攀岩有趣外，還有一個看頭就是臺灣藍鵲！但沒拍到照片，遠遠看樹上成群的鳥吱吱喳喳，走進後發現是臺灣藍鵲，一大群的那種，維基百科說臺灣藍鵲選定伴侶後就不會隨便更換，剛過繁殖季的牠們，應該已經找好此生伴侶共度餘生，太浪漫了！成群的在這棲息著，但牠們其實是有攻擊性的，請不要打擾到牠們～～避免牠們為了保護自己反擊唷！

網路上說到金面山的由來是： 金面山地質中含有安山砂岩含有石英，當太陽照射時遠望山頂閃閃發光，便稱之為金面山。

接著跟著指標來到了論劍亭，到了論劍亭代表剪刀石就在不遠處了！

論劍亭左邊的這條道路上去，走沒多久就是剪刀石拉～最佳取景處

成群的巨石佇立，360度零死角的環視台北市景，101也成了拍照時的最佳背景。

接著就是拍照時間拉～～但還是要注意安全～～

鏡頭拉遠一點是長這樣，每顆石頭拍出來都有不同的美景搭配。

有看到後面的台北101嗎～～感覺這裡看夜景也會很漂亮！！

石頭不會滑或有青苔什麼的，所以踩穩自己不要緊張就好，都算滿安全的～看起來好像很可怕，但實際真的要走一趟才知道，沒有想像中驚險～～

好啦～準備回程囉～整趟下來其實滿快的，下次來走Ｏ形好了，想去看看採石場遺跡～