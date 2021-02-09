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老少咸宜！新竹峨眉「水濂洞、藤坪步道」滿滿芬多精　秒逛天然日式庭院

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

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如果要選出新竹【老少咸宜】及【豐富地形】山徑步道…我想就是位於峨眉-獅山風景區的步道群，想輕鬆散步的朋友，可以選擇人文建築與天然融合的水濂洞、水濂橋步道；還是想運動流汗、呼吸森林好空氣的話，也有藤坪步道猿山步道可以選擇!因為僅有半天時間，今天則選擇藤坪、水濂洞、水濂橋步道來體驗分享!

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建議導航獅山遊客中心，做為補充水份、上廁所休息的中繼點來說，這裡非常方便，停車的部份幾乎不用擔心，除了遊客中心前的停車場，往上不遠的水濂洞旁也有停車場，。

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距離各個步道都很近，藤坪步道入口就在遊客中心旁邊，出了遊客中心往左邊走，就是六寮古道入口，往右邊上去，則是水濂洞、水濂橋步道入口，今天首先從長度500公尺的水濂橋步道開始。

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水濂橋步道從入口到水濂橋大概不到10分鐘就可以到達了，沿途步道的狀況很好，走起來很輕鬆，木棧道本身感覺都有定期保養。

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到達水濂橋後，看到第一個特別地形景觀-河川壺穴一個一個渾圓的小池塘，難以想像是僅靠雨水及溪水沖刷後自然形成的，另外一個溪水沖刷的各種岩穴、峽谷感的景觀也都非常特別。

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走過水濂橋，會經過一段向往上高繞步道在到下一個景觀-糯米橋，這段步道坡度不陡，加上兩側被鬱綠植物、竹林環繞，走起來很舒服輕鬆。

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大約3-5分鐘路程，就到達另一個景點-糯米橋。能從側邊的觀景台，近距離看到完整結構。

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建立於大正七年(1918年)百年糯米石拱橋，佇立於一線天峽谷，其他兩側橋樑設計非常日式風格，加上斑駁青苔，構成一幅天然日式庭院，有種寂靜感，讓人心情安定、沉穩起來。

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過了糯米橋沿到步道前行約5分鐘，就可以回到藤坪產業道路出口，出口旁邊就是獅山遊客中心

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水濂洞步道繞回水濂橋步道入口，可以從另一邊的水濂洞步道入口下行就可以到達-水濂洞梵音寺。一下來就可以看到非常壯觀的岩洞，因早期泉水會順著石壁而下，形成一層透明簾幕所以又稱水濂洞，是獅山風景區內最大的天然岩洞。

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遠觀梵音寺，人文建築完整融入周圍自然景觀中，潺潺溪水聲與寺廟中佛經聲相互呼應，有種莊嚴感油然而生，走過很多景點，以人造建築景觀來說，這邊真的非常特別。洞中的梵音寺據傳是西元1902年，由新埔枋寮僧人釋魏開（如淨法師）所建，因溪水聲在岩洞中交疊迴盪，好似梵音繚繞，故有此名。(資料來源-參山風景區管理處網站)

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梵音寺另一側，則是天然岩穴、護溪步道，順著步道上行就能回到上方的入口。

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藤坪步道回到獅山遊客中心休息十分鐘，有感今天的運動量有夠不足。(畢竟只有短短500公尺)所以選擇遊客中心旁的藤坪步道起登。前段約200公尺都是陡升路段(如上圖)，若是有長輩同行，建議考量身體狀態，如果沒有運動習慣的朋友，這個路段其實會有一點辛苦。

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到達步道200公尺處最高點後，會有一個平台可以休息，下方有方向指示，請記得往藤坪大石壁的方向前進；另外接下來到步道中繼點，路況都是平緩的狀態。

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步道到達900公尺的平台，會有兩條方向可以選擇，一個是往猿山步道(圖中紅色警示牌處)，目前看管理處的網路公告是封閉中，且這段路況較偏原始山徑，建議暫時不前往；平台下方有一個階梯就是往藤坪大石壁的方向前進。

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往藤坪大石壁的木棧道狀況都非常完整，兩側都被各種蕨類、藤類植物包圍，有種回到宜蘭林美石磐步道那種原始雨林的感覺。

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雖然說是藤坪大石壁……到達發現它已經被各種植物遮蔽著了，到達時還找了一下才離開，回家搜尋才知道過橋後左側有一小條小徑，可以走進去看，有機會的話會再進去看看。

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離開藤坪大石壁後，就是一路下坡回到六寮古道，到達六寮古道後往右側方向，就是回到遊客中心了。這邊要注意的地方，後半段的石階步道，石階上大部份都有青苔，走得時候不要急，一步一步走穩才不會滑，或是穿著抓地力較佳的健走鞋、登山鞋，才不會危險。

參山國家風景區-獅山遊客中心地址：新竹縣峨眉鄉60-8號停車資訊：遊客中心及水濂洞入口處旁停車場

更多步道紀錄：泰瑞吃飽飽

步道 古道 登山

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