快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

台積寶山一期工地傳意外 工人掉落9米深地下室傷重死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩命攀岩+森林走道！「鳶嘴稍來山國家步道」浪漫之旅

健行筆記 / 健行筆記Michelle 法法

鳶嘴稍來山 國家<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道'><strong>步道</strong></a>.pngb585d5edf1ffce90b633cc51d030a579.jpg

睽違許久，終於來到非常期待的「鳶嘴稍來山國家步道」，好在有個大太陽，還遇到善心人士載我們一程呢。

先總結步道難度，個人覺得難度中等，安全措施充足，水與手套備好就不用太緊張，但有懼高症者請三思！e3a092301c0674f325076d1f303934c2.jpg

P1480066.JPG5351c98d0735b3ca0d19137b2b505518.jpg

當日我們六點在台中市區起床，正常速度收拾後，出門吃了早餐才來到鳶嘴山登山口，約莫九點半停好車。

騎車其實很辛苦，雖然十分方便，但一早天氣非常冷，從市區直接騎到海拔破千，溫度越來越低，很難受的。ccfccd6ef897351b341f53f64db635ee.jpg

鳶嘴山的登山口就在過這個橫嶺山隧道旁邊，一出隧道就可以減速準備找停車位，週末 9:30 抵達依舊還是有車位的。

P1480073.JPGd07f35053f593a95fd8267d5238f0ddd.jpg

停車格旁邊就有洗手間，可以在此整裝待發再出發。9:30 左右天已全亮，但當天溫度大概不到 20 度，微涼。

入口.jpgdebc4c95ac0af0831571f80516745359.jpg

登山口四周大概長這樣，隧道出口、馬路邊滿滿的車、完整的地圖，與公車站牌，發現可以搭公車到這裡耶！

P1480263.JPGd1a378a5ea56c06b0438f1b8f3208516.jpg

簡單講一下今天的行程，從 27K 處開始上山，距離不長攀爬幾段就可以抵達鳶嘴山三角點。40686a003590dd45bd47081acfa661bb.jpg

接著如果是要小圈走，就是 27.5K 處直接右轉下山回到 27K 處牽車，繼續爬稍來山就是沿著紅色一直走。

我們選擇走大圈，抵達稍來山之後，往 30.5K 下山，可怕的不是山路，而是要走 3.5K 柏油路（下坡）回到停車處

P1480075.JPG332688153c5e56c6a037a5b9975ed222.jpg

鳶嘴山登山口，今天的路程大概可以分成三種「微上下坡的土路」、「修建過後的土階梯」、「裸露的岩石」。

P1480076.JPG98a69a768ede46f80f3cafd78e65ee8b.jpg

一開始就是陡上（這張照片看起來真不陡 xD），可以當作暖身慢慢走，路程不長但沒什麼平地。9f4366e5ababd182539135d10e2eca53.jpg

P1480077.JPG0558a39e112aa1c23b669d0d3525eae9.jpg

入口處的涼亭，如果底下登山口人太多，這邊也是很好的整裝處。

P1480078.JPG34b2e32b1c70a346bdba29e050f51ecf.jpg

旁邊有塊平地，鳶嘴稍來山步道其實路途明顯，沿途也有指標，不需太擔心，但也可下載 GPX 以防迷路。

法法的鳶嘴稍來山國家步道 GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=243776

P1480081.JPGd60b3d17bcef9b6e5cd571987fae5a0e.jpg

坡度大概這樣，應該是有超過 45 度，個人建議帶登山杖，雖中間有攀爬，但上、下坡路段多為階梯。

P1480082.JPGfb0ca85b272ac6467ac9bd5ed8da8551.jpg

出了大太陽的鳶嘴山，剛起登就讓人非常喜歡！雖然人多但前段不太會塞車，安靜的樹林非常清幽。

P1480084.JPG827c30bfd327c000b4f49a6637da9f03.jpg

指標非常清楚，我們剛是從隧道口來的，距離鳶嘴山還有一公里，若往右走大雪山林道就會回到馬路。

P1480086.JPG929463c3fd8737201e213730911dbde6.jpg

從這邊開始的一公里，就是穿梭在森林中與攀爬在裸露的岩石上，建議手套可以先戴上，登山杖可以收了。

初攀爬.jpg44089133a113e043e89edaa2de437342.jpg

有裸露岩石的部分攀繩都牽的非常完整，個人認為算是安全又好玩的路段，且剛好鳶嘴山的岩石難度有層次呢！

P1480090.JPG7d0fda9695d26e83a5378aa6b26b586b.jpg

其實今天起登的地方海拔就不低了，稍微爬 500M 就會遇到平台與涼亭，這裡就看的到雲海了！57524c880b54929ca0d50c2eb1496b71.jpg

P1480093.JPG97a741c6bc37a0c6cc701d5f0cd75a88.jpg

經過前面 500M 的陡上和裸露岩石，明顯可以發現在此休息的人變多了 xD

P1480096.JPG3cad6e58612e5963359a428c64390464.jpg

經過第二個涼亭，就開始是攀爬鳶嘴山的人最期待的路段了，可以看見路段盡頭開始有人排隊了 ... 68dbbc74aa7aed48537024618a3bce49.jpg

攀繩.jpg1f9a8c94e8a6dba8a5dbfc4d1c186504.jpg

這是迎接我們的第一個小挑戰，其實有牽繩就不難，不過建議還是把腳尖卡進石縫，側身慢慢走。

樓梯.jpgd733bb52147f5f7a07162327d504768d.jpg

才剛越過第一個困難，第二個就來了！從大石縫下來後，旁邊平地居然有如此高的樓梯，到底怎麼搬上來的...

可以理解為什麼越到山頂越塞車，除了有路段大多只能一人通過之外，如此垂直的路段也讓很多人恐懼呢。

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_5.jpg4aaa70a89436bf0eb54ca9fb5c113c45.jpg

垂直的樓梯爬完後，就是攀繩上爬的部分，雖然沒有到全部垂直，但也是需要手腳併用，仔細找踩點呢。

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_7.jpgd7588a8f08f803670f41be395be25416.jpg

不過，克服困難之後，風景總是不會虧待我們，上面的大石塊好幾的點都很適合照相，太美了！d40a22820d64462207aa5737f6b89bf9.jpg

P1480136.JPG96120d46bb142b3164e64c6d76e1dbc7.jpg

接著又是繼續裸露岩石上攀的路段，不過難度明顯沒有像前一個難，在岩石上跳著跳，就快要到三角點囉！

鳶尾山前.jpg6b335520712d23e71946876fd99664fb.jpg

通往三角點的最後路段，又跟第一個挑戰很像，同時這裡也是大家常拍照的另一個點，轉個手機就像垂直靠在岩壁上。

（雖然真的是接近垂直啦，不過重心靠向岩壁還是算安全的。）

P1480140.JPG538e5583598c5cb87f638ba698454e3e.jpg

靠在岩壁上往外看的風景就是這樣，真的很感謝老天那天出了個大太陽，雲海滾滾，濃密又美麗。f029c7d63cc33e0763e76de9837a3f8c.jpg

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_8.jpgde424323bece953185cb1d42dbf72c5f.jpg

鳶嘴山  2180 M

終於抵達三角點，可以拍照的地方很小，四處都是人，後面撐傘的人是在排往美拍照聖地。

面對三角點往左可以看到一塊裸露的大岩石，從旁邊可以爬上去照相，後面整片都是雲海，但人真的很多...

鳶尾山後.jpg61d0a99f484118c47bfe3145463b0b75.jpg

小休片刻吃了午餐之後，我們準備動身下山，頓時後悔！應該要來這裡邊排隊邊吃午餐的，人也太多... 1de06ddfdb1ea9c37d81e55ffeeb30d3.jpg

鳶嘴山的下山路段一開始就是裸露的山脊，由於斜度大且砂石多路面又小，這邊總是會停超久，我們等了一小時...

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_9.jpg57dd854b66631d8b4d160b8224a4cacd.jpg

經過一個小時的緩緩往前，終於來到大家容易卡關的地方，照片中看起來踩點多又安全，但其實困難的是開始下攀時。

通常我們是面對著下攀處來這裡，要先轉身然後僅抓繩往下幾公分用腳去探踩點，很多人沒辦法克服障礙，就會趴在這裡...

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_10.jpg34b2cedb1195404111920f1e8bd0c2d6.jpg

下完垂直的岩壁後，沒多久又要再往下，不過下攀前這個角度也很美啦～

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_11.jpgc80a9f318d3b1aab62d7e0b58addcdcc.jpg

接著又是垂直往下的路段，不過這一段比較簡單，因為在下攀前就能看清楚，目前較困難的應該就兩段吧。

個人覺得難的第一段是階梯完的垂直上攀，第二段就是剛下坡要翻身下攀的路段，這兩部分比較需要注意。ace75ca4e3d07243cdc02eefc50fc05a.jpg

P1480173.JPG00fcb63a253166efd1786232798df946.jpg

下山沒多久就可以遙望鳶嘴山山頭，山脊上那一點一點的就是排隊中的人群，好難想像我剛坐在那邊一小時...

P1480174.JPGbe179b0dfd4717324c06145d8719b680.jpg

走完鳶嘴山山頭後，基本上就是平緩的土路，重回穿梭在森林中的感覺，十分愉快。5b540035cfeb272f92f0ea33694a2301.jpg

P1480179.JPG23a0b19efac89ec0964943763d091a6e.jpg

可以看到遠處還有一條繩索拉好的路線，那就是走小圈的人下山的路徑，可見只走小圈其實蠻輕鬆的。

P1480181.JPG904d4619f59e1f240ef957029a2cb962.jpg

這裡就是小圈與大圈的分界點，往右下切大雪山林道的話，700 公尺後就可以在大雪山林道 27.5K 處出來。

上攀.jpg42263d253c281746ae5ab693baa721d2.jpg

當時時間已經 13:40，其實好的做法應該是下山，但我們想說就加快腳程把稍來山也拿下吧，殊不知這段超遠...

稍來山的海拔更高，前往三角點的路上更是上上下下不斷，不過大部分都是在樹蔭裡，走起來非常舒服。

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_0.jpg52029942085029b87d21c29f63564496.jpg

開始往稍來山不久就是岩石路，但走過玉山前峰還有剛剛鳶嘴山如此裸露的岩石的洗禮，這真的是愉快的在攀呀...

P1480187.JPGef4d25814d46e02850bd1d408423b289.jpg

一樣路徑非常明確，不用怕迷路。（只是大多路段就是一直一直在往上爬...）

往稍來山.jpgeca843955ac8bb50ad1f10d437d34140.jpg

沒多久終於來到 29K 處，距離稍來山三角點還有 1.1 公里，明明沒多遠的路卻走的心很累 ... 37e8ce56d90e98c1afe865d31cb20c5a.jpg

P1480196.JPG49e90327cc6add0cd9fb0f5fd06d7e90.jpg

在一直往上爬的岩石與階梯交錯後，我一杜絕得快受不了，後來遇到一個叔叔，他說：「這段往上就都是平地了！

看著這如此陡且無止盡的岩石路，我真的有點心力交瘁，但聽著他的連哄帶騙，咬著牙就一口氣爬完了... 2614dc35c3e19991bfa21eb2c67031f3.jpg

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_13.jpg22de8fc71ecfb2b6db76cc10d9ce71f2.jpg

每次走這個都想讓我回想起玉山前峰，那次走完之後就瞬間覺得這些石塊算不上什麼了！617b3c713eb8d0fe9e5a7a6c7f503206.jpg

往稍來山2.jpg938fed8ee5275b1675f36d1f0be53273.jpg

果真，後面就是在森林中跑跳，這一段也是我們加快速度的地方，因為怕隨著太陽下山，霧漸漸濃、氣溫也越低。

P1480206.JPG5f9b11059414025188fd4890cc81c1c2.jpg

剛剛最後一段大岩石上攀後，有塊平地居然有人在那邊躺著睡午覺呢！往稍來山的大多路段就像這羊腸小徑一樣宜人。

P1480211.JPG97df62f7216739e3feb30d15f4a8efd8.jpg

最後，看到這階梯不小心又無奈了幾秒鐘，但是，爬過就到三角點了！撐住啊！86e7fcd42b2a325bc425d7c725a8e5ae.jpg

P1480227.JPG07e577abd72db5d3a7d7cc35edfb7af4.jpg

稍來山  2307 M

一直對鳶嘴山心心念念，沒有想到這次還多走了一顆稍來山，雖然路程真的比預期中遠，但非常值得。

如果說鳶嘴山是挑戰勇氣的山頭，那前往稍來山的森林就是在獎勵自己克服困難，這一段真是太美好了。1d918e493c153d2ec93f395412163502.jpg

P1480214.JPGd56ca7accc3d3884754a44930911783c.jpg

稍來山的三角點上有個瞭望台，上去之後可以看到「超大片」的雲海，可惜相機不給力，那天真是亮的刺眼。

P1480230.JPG389d70b34259aea8df22a82b4b2daa15.jpg

終於，撿完稍來山這個山頭，要趕緊趕路下山了，如果車停在 27K 且沒有安排交通車，建議走大雪山林道

P1480231.JPGfb677e4e327cf1b851c02b89c654c439.jpg

往左會到稍來山登山口（收費站），可以當成是「山的另一側」，但因為我們要踢柏油路，所以擇右邊路段。

P1480234.JPG69d69198c06e312e0b4c582ef46da347.jpg

走回大雪山林道 30.5K 的路上會撿第三顆山頭，且路段比較原始（我們沒有先做功課大家都怎麼走...）。

P1480241.JPG2e95cc98d793066821da5e22890be20b.jpg

稍來山南峰  2303 M

雖然小山頭且三角點牌子很簡易，不過走一個步道可以撿三個山頭也是很開心呀～ d112fbe31b36d47be6393bddde9d9d79.jpg

P1480247.JPGd2b0f055fedc1272fdaa3c551499d318.jpg

終於，全部都是往山下的路段，但這距離真的比想像中的「遠非常多」，這就是文末地圖中的「步道支線」。

（如果往收費站走會近很多，但車停在隧道口 27K 處的朋友就要安排交通車延大雪山林道回停車處。）

P1480250.JPG05e78b2c25cfeb40cbe05f84993f7759.jpg

下山路程中，尚有太陽的時候這森林真是太美了！b8faa9d13a36e76ebc7e04c7239f6f1a.jpg

P1480252.JPG5e3165431643441bb7776bb8ade3e1bb.jpg

雖然都是下坡，但偶爾還是有很難下的時候啦 ... 走到這裡還要攀繩真的有點使不上力。

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_14.jpg55b5dc44bbd02e5f49de7bf55705861b.jpg

除攀繩之外也有階梯路段，下山總是如此愉悅如此輕盈 xD

P1480254.JPG7a070a532ca4cc1950e3f79a8b8b9c3f.jpg

約莫將近下午五點，太陽快要下山且霧漸漸濃，濕氣變得很重，停下腳步都會覺得冷，而且能見度慢慢變差。

P1480257.JPGdc3b81c4958cd08db251e964576d49bc.jpg

不過在太陽西下的時候，偶爾還是可以看到陽光灑進森林，為這漸漸詭譎的森林先添加點暖意。

20201101 鳶嘴稍來步道_201113_17.jpg348615f211bbd2588bf93b81e95bd90d.jpg

沒有陽光的路程，大概就像這樣，路程明確，但卻有置身迷霧森林的感覺... 6909a472179c7b1828cdae7f63f638b0.jpg

P1480264.JPG688dc934b36939a54600f9e553474691.jpg

走了「非常遠」的支線，終於回到大雪山林道 30.5K 處，原先已做好在濃霧中冷冷地走 3.5K 的心理準備 ...

沒想到在下山時剛好遇見上山時在我們前面的叔叔&阿姨，他們非常友善的開車載我們回 27K 處，真是太好了！

總結一下今日行程，除了在山頂上曬太陽 1 個小時排隊外，不管是鳶嘴山的攀延行程還是稍來山的森林之旅，都很推薦。

P1480069.JPG76c7a2e2ff8256483babbd341bd84cac.jpg

隨附今日大地圖，和今日 GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=243776

1cafd2d2f5c4e0afb663b1e2b8bd66be.jpg 延伸閱讀台中遊記：

【Tw】Taichung 台灣台中 Day 1｜一日玩好玩滿台中車站周邊景點

【Tw】Taichung 台灣台中 Day 2｜近年最熱門台中景點一日走透透

【Tw】台中兩天一夜輕旅行｜萬年景點搭配爆紅網美景點，美食、知性、放鬆一個都不放過

a10f13b43235936f4f3a3bc5ff4db90d.jpg 延伸閱讀其他登山紀錄：

【Tw】軍艦岩｜走最親民的步道一覽台北市

【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂

【Tw】土城雙尖O型縱走｜清水大尖山、二尖山、財華步道半日行程

【Tw】天母水管路古道｜從天母圓環徒步走到文化大學後山星巴克草山門市喝咖啡

【Tw】桃源谷｜大溪火車站起走18公里沿草嶺古道，翻山越嶺到福隆火車站

【Tw】大崙頭尾山親山步道｜台北市週末好選擇，腿肌大爆發健行之旅

【Tw】忠義山親山步道｜搭捷運就能抵達的森林小步道，夏日避暑好去處

【Tw】皇帝殿登山步道｜皇帝殿東峰進西峰出，攀岩菜鳥一路走去逛石碇老街

【Tw】坪頂古圳親山步道｜造訪三條百年古圳，再沿大崎頭步道賞梯田去

【Tw】聖母山莊步道｜宜蘭抹茶山，大霧細雨中盼得日光，為還願再上三角崙攻頂

步道 登山 古道

延伸閱讀

寒流接續來襲 屏東北大武山出現難得霧淞美景

隱身荒煙蔓草中數十年 新化林場百年前「圖根點」重現

影／百公斤男攀登白姑大山扭傷腳 搜救員苦背他下山

三角點360度景色美輪美奐！「十峻之一」之奇萊北峰單日行程

相關新聞

玩命攀岩+森林走道！「鳶嘴稍來山國家步道」浪漫之旅

睽違許久，終於來到非常期待的「鳶嘴稍來山國家步道」，好在有個大太陽，還遇到善心人士載我們一程呢。 先總結步道難度，個人覺得難度中等，安全措施充足，水與手套備好就不用太緊張，但有懼高症者請三思！

絕佳展望視野！ 恆春半島最有名「里龍山」 溪谷中爬升上稜線

去完萬里得山後隔天，決定出發往恆春半島最有名的山之一，里龍山。里龍山是臺灣最南端超過1000公尺的山，為一等三角點，並有絕佳的展望。這麼特別的山，難得來到恆春一定要去拜訪。 行程： 《07

絕美波浪紋！ 新北三峽「鳶山彩色石壁」隱藏於山林的網美景點

簡介： 鳶山彩色石壁，是近年才夯起來的網美景點，隱藏於山林裡的巨大的岩壁，一幅多彩多姿的自然天成的景觀，讓人驚艷讚嘆，以媲美哈尤溪溫泉的七彩岩壁，從永安宮步道可登頂鳶山以及順訪彩色石壁。鳶山，

俯瞰大台北！挑戰「陽明山七連峰」　遠眺百岳視野超清晰

（部分照片由山友提供） 前幾個月大家決定要一起去挑戰陽明山十連峰，然後就在這天我們真的突破了，自己自認為的極限了XD 話不多說先來看看小影片吧～ ＊＊＊正篇開始＊＊＊ 一大清早

石牛山＋錦山糯米古橋小旅行　三角點眺望群山、街景、石門水庫

山岳資訊 所在位置：桃園市復興區/新竹縣關西鎮山頂海拔高度：671公尺起登高度：293公尺爬升高度：378公尺步行距離：5.19km攀登路線：中上左下O型(最右側路徑現已不開放，剩下左側平緩路線與中

新竹「山色海景半日遊」　青青草原溜滑梯＋香山溼地賞蟹步道必訪

20210103 新竹市 山色海景 半日遊 山色 是指 青青草原 海景 則是 香山溼地 青青草原著名的溜滑梯 開始走步道了 走到後門了 後門一覽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。