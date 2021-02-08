玩命攀岩+森林走道！「鳶嘴稍來山國家步道」浪漫之旅

睽違許久，終於來到非常期待的「鳶嘴稍來山國家步道」，好在有個大太陽，還遇到善心人士載我們一程呢。

先總結步道難度，個人覺得 難度中等 ，安全措施充足，水與手套備好就不用太緊張，但 有懼高症者請三思！

當日我們六點在台中市區起床，正常速度收拾後，出門吃了早餐才來到鳶嘴山登山口，約莫 九點半 停好車。

騎車其實很辛苦，雖然十分方便，但一早天氣非常冷，從市區直接騎到海拔破千，溫度越來越低，很難受的。

鳶嘴山的登山口就在過這個橫嶺山隧道旁邊，一出隧道就可以減速準備找停車位，週末 9:30 抵達依舊還是有車位的。

停車格旁邊就有 洗手間 ，可以在此整裝待發再出發。9:30 左右天已全亮，但當天溫度大概不到 20 度，微涼。

登山口四周大概長這樣，隧道出口、馬路邊滿滿的車、完整的地圖，與公車站牌，發現可以搭公車到這裡耶！

簡單講一下今天的行程，從 27K 處開始上山，距離不長攀爬幾段就可以抵達鳶嘴山三角點。

接著如果是要小圈走，就是 27.5K 處直接右轉下山回到 27K 處牽車，繼續爬稍來山就是沿著紅色一直走。

我們選擇走 大圈 ，抵達稍來山之後，往 30.5K 下山，可怕的不是山路，而是要 走 3.5K 柏油路（下坡）回到停車處 。

鳶嘴山登山口，今天的路程大概可以分成三種「微上下坡的土路」、「修建過後的土階梯」、「裸露的岩石」。

一開始就是陡上（這張照片看起來真不陡 xD），可以當作暖身慢慢走，路程不長但沒什麼平地。

入口處的涼亭，如果底下登山口人太多，這邊也是很好的整裝處。

旁邊有塊平地，鳶嘴稍來山步道其實路途明顯，沿途也有指標，不需太擔心，但也可下載 GPX 以防迷路。

法法的鳶嘴稍來山國家步道 GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=243776

坡度大概這樣，應該是有超過 45 度， 個人建議帶登山杖 ，雖中間有攀爬，但上、下坡路段多為階梯。

出了大太陽的鳶嘴山，剛起登就讓人非常喜歡！雖然人多但前段不太會塞車，安靜的樹林非常清幽。

指標非常清楚，我們剛是從隧道口來的，距離鳶嘴山還有一公里，若往右走大雪山林道就會回到馬路。

從這邊開始的一公里，就是穿梭在森林中與攀爬在裸露的岩石上，建議手套可以先戴上，登山杖可以收了。

有裸露岩石的部分攀繩都牽的非常完整，個人認為算是安全又好玩的路段，且剛好鳶嘴山的岩石難度有層次呢！

其實今天起登的地方海拔就不低了，稍微爬 500M 就會遇到平台與涼亭，這裡就看的到雲海了！

經過前面 500M 的陡上和裸露岩石，明顯可以發現在此休息的人變多了 xD

經過第二個涼亭，就開始是攀爬鳶嘴山的人最期待的路段了，可以看見路段盡頭開始有人排隊了 ...

這是迎接我們的第一個小挑戰，其實有牽繩就不難，不過 建議還是把腳尖卡進石縫，側身慢慢走。

才剛越過第一個困難，第二個就來了！從大石縫下來後，旁邊平地居然有如此高的樓梯，到底怎麼搬上來的...

可以理解為什麼越到山頂越塞車，除了有路段大多只能一人通過之外，如此垂直的路段也讓很多人恐懼呢。

垂直的樓梯爬完後，就是攀繩上爬的部分，雖然沒有到全部垂直，但也是需要手腳併用，仔細找踩點呢。

不過，克服困難之後，風景總是不會虧待我們，上面的大石塊好幾的點都很適合照相，太美了！

接著又是繼續裸露岩石上攀的路段，不過難度明顯沒有像前一個難，在岩石上跳著跳，就快要到三角點囉！

通往三角點的最後路段，又跟第一個挑戰很像，同時這裡也是大家常拍照的另一個點，轉個手機就像垂直靠在岩壁上。

（雖然真的是接近垂直啦，不過重心靠向岩壁還是算安全的。）

靠在岩壁上往外看的風景就是這樣，真的很感謝老天那天出了個大太陽，雲海滾滾，濃密又美麗。

鳶嘴山 2180 M

終於抵達三角點，可以拍照的地方很小，四處都是人，後面撐傘的人是在排往美拍照聖地。

面對三角點往左可以看到一塊裸露的大岩石，從旁邊可以爬上去照相，後面整片都是雲海，但 人真的很多...

小休片刻吃了午餐之後，我們準備動身下山，頓時後悔！應該要來這裡邊排隊邊吃午餐的，人也太多...

鳶嘴山的下山路段一開始就是裸露的山脊，由於 斜度大且砂石多路面又小 ，這邊總是會停超久，我們等了一小時...

經過一個小時的緩緩往前，終於來到大家容易卡關的地方，照片中看起來踩點多又安全，但其實困難的是開始下攀時。

通常我們是面對著下攀處來這裡， 要先轉身然後僅抓繩往下幾公分用腳去探踩點 ，很多人沒辦法克服障礙，就會趴在這裡...

下完垂直的岩壁後，沒多久又要再往下，不過下攀前這個角度也很美啦～

接著又是垂直往下的路段，不過這一段比較簡單，因為在下攀前就能看清楚，目前較困難的應該就兩段吧。

個人覺得難的第一段是階梯完的垂直上攀，第二段就是剛下坡要翻身下攀的路段， 這兩部分比較需要注意。

下山沒多久就可以遙望鳶嘴山山頭，山脊上那一點一點的就是排隊中的人群，好難想像我剛坐在那邊一小時...

走完鳶嘴山山頭後，基本上就是 平緩的土路 ，重回穿梭在森林中的感覺，十分愉快。

可以看到遠處還有一條繩索拉好的路線，那就是走小圈的人下山的路徑，可見只走小圈其實蠻輕鬆的。

這裡就是小圈與大圈的分界點，往右下切大雪山林道的話，700 公尺後就可以在大雪山林道 27.5K 處出來。

當時時間已經 13:40，其實好的做法應該是下山，但我們想說就加快腳程把稍來山也拿下吧，殊不知這段超遠...

稍來山的海拔更高，前往三角點的路上更是上上下下不斷，不過大部分都是在樹蔭裡，走起來非常舒服。

開始往稍來山不久就是岩石路，但走過玉山前峰還有剛剛鳶嘴山如此裸露的岩石的洗禮，這真的是愉快的在攀呀...

一樣路徑非常明確，不用怕迷路。（只是大多路段就是一直一直在往上爬...）

沒多久終於來到 29K 處，距離稍來山三角點還有 1.1 公里，明明沒多遠的路卻走的心很累 ...

在一直往上爬的岩石與階梯交錯後，我一杜絕得快受不了，後來遇到一個叔叔，他說：「這段往上就都是平地了！」

看著這如此陡且無止盡的岩石路，我真的有點心力交瘁，但聽著他的連哄帶騙，咬著牙就一口氣爬完了...

每次走這個都想讓我回想起玉山前峰，那次走完之後就瞬間覺得這些石塊算不上什麼了！

果真，後面就是在森林中跑跳，這一段也是我們加快速度的地方，因為怕隨著太陽下山，霧漸漸濃、氣溫也越低。

剛剛最後一段大岩石上攀後，有塊平地居然有人在那邊躺著睡午覺呢！往稍來山的大多路段就像這羊腸小徑一樣宜人。

最後，看到這階梯不小心又無奈了幾秒鐘，但是，爬過就到三角點了！撐住啊！

稍來山 2307 M

一直對鳶嘴山心心念念，沒有想到這次還多走了一顆稍來山，雖然路程真的比預期中遠，但非常值得。

如果說鳶嘴山是挑戰勇氣的山頭，那前往稍來山的森林就是在獎勵自己克服困難， 這一段真是太美好了。

稍來山的三角點上有個瞭望台，上去之後可以看到「超大片」的雲海，可惜相機不給力，那天真是亮的刺眼。

終於，撿完稍來山這個山頭，要趕緊趕路下山了， 如果車停在 27K 且沒有安排交通車，建議走大雪山林道 。

往左會到稍來山登山口（收費站），可以當成是「山的另一側」，但因為我們要踢柏油路，所以擇右邊路段。

走回大雪山林道 30.5K 的路上會撿 第三顆山頭 ，且路段比較原始（我們沒有先做功課大家都怎麼走...）。

稍來山南峰 2303 M

雖然小山頭且三角點牌子很簡易，不過走一個步道可以撿三個山頭也是很開心呀～

終於，全部都是往山下的路段，但這距離真的比想像中的「遠非常多」，這就是文末地圖中的「步道支線」。

（如果往收費站走會近很多，但車停在隧道口 27K 處的朋友就要安排交通車延大雪山林道回停車處。）

下山路程中，尚有太陽的時候這森林真是太美了！

雖然都是下坡，但偶爾還是有很難下的時候啦 ... 走到這裡還要攀繩真的有點使不上力。

除攀繩之外也有階梯路段，下山總是如此愉悅如此輕盈 xD

約莫將近下午五點，太陽快要下山且霧漸漸濃，濕氣變得很重，停下腳步都會覺得冷，而且能見度慢慢變差。

不過在太陽西下的時候，偶爾還是可以看到陽光灑進森林，為這漸漸詭譎的森林先添加點暖意。

沒有陽光的路程，大概就像這樣，路程明確，但卻有置身迷霧森林的感覺...

走了「非常遠」的支線，終於回到大雪山林道 30.5K 處，原先已做好在濃霧中冷冷地走 3.5K 的心理準備 ...

沒想到在下山時剛好遇見上山時在我們前面的叔叔&阿姨，他們非常友善的開車載我們回 27K 處，真是太好了！

總結一下今日行程，除了在山頂上曬太陽 1 個小時排隊外，不管是鳶嘴山的攀延行程還是稍來山的森林之旅，都很推薦。

隨附今日大地圖，和今日 GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=243776

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