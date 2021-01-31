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冬季限定！野溪溫泉「萬大南溪」好療癒　行經奧萬大吊橋、漂流木必拍

健行筆記 / 健行筆記山野旅人小夫

冬季限定的野溪溫泉來了萬大野溪溫泉有南溪跟北溪兩處喔今天要前往的是-萬大南溪溫泉

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從埔里走台14縣轉大安路，經過霧社水庫有景觀台休息拍照，沿途柏油路都是新鋪的很好開，唯獨後半段要到奧萬大的路面是舊的，須注意有些路段路幅較窄會車要小心

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今天氣很棒，很適合OUTDOOR，少數楓葉，奧萬大裡大部分楓葉都掉光了喔

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10點抵達奧萬大，先到遊客中心繳交保險名單，將車停在『巴呀停車場』

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沿著楓林步道往奧萬大吊橋方向行走，會到達救台電萬大發電廠宿舍，繼續直走會下到河床

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下溪後左邊有吊橋的是北溪，南溪在右手邊，沿路跟著車路走就對了

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很好走的萬大南溪

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巨大的漂流木，一定要來拍個一張，溪水很冰但很快就適應了，大概過10次溪

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很多大平台可以供紮營喔，很多吉普車隊直接開進來過夜，假日肯定熱鬧

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這次OUTDOOR夥伴， David及Mark

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溫泉就在不遠處了持續前進

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發現第一露頭，水溫非常棒喔!

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還在冒泡的露頭

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看到這棵被山老鼠盜伐的台灣肖楠，就代表你已經到了南溪溫泉拉

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這邊有三個露頭，其中這兩個可以泡，當然我們還是有整池過，也可以帶帆布來抽到旁邊空的一池裡

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萬大南溪溫泉，水溫夠而且要適時放溪水進來調節水溫，不然會太燙喔

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午餐有4種口味雞胸肉，放到溫泉中加熱就可以直接吃喔，肉質非常軟Q，有興趣可至蝦皮購買喔

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跟泡麵一起吃，非常有飽足感喔

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自己背自己煮，垃圾也要帶下山喔

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擁抱山林，探索美景，更詳細的萬大南溪介紹將在我的YT頻道，歡迎訂閱登山的人

https://www.youtube.com/channel/UCJfq7v628Rnxm9wpwDHIV4g

奧萬大國家森林遊樂區

目前吊橋封閉不開放，門票都半價只要100元

小型車停車費:100元，以上資訊提供大家參考，以現場公告為主

落實無痕山林，準備充足

山永遠都在，有緣我們山上見

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溫泉 奧萬大 吊橋

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