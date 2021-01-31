冬季限定！野溪溫泉「萬大南溪」好療癒　行經奧萬大吊橋、漂流木必拍

冬季限定的野溪溫泉來了，萬大野溪溫泉有南溪跟北溪兩處喔，今天要前往的是- 萬大南溪溫泉

從埔里走台14縣轉大安路，經過霧社水庫有景觀台休息拍照，沿途柏油路都是新鋪的很好開，唯獨後半段要到奧萬大的路面是舊的，須注意有些路段路幅較窄會車要小心

今天氣很棒，很適合OUTDOOR，少數楓葉，奧萬大裡大部分楓葉都掉光了喔

10點抵達奧萬大，先到遊客中心繳交保險名單，將車停在『巴呀停車場』

沿著楓林步道往奧萬大吊橋方向行走，會到達救台電萬大發電廠宿舍，繼續直走會下到河床

下溪後左邊有吊橋的是北溪，南溪在右手邊，沿路跟著車路走就對了

很好走的萬大南溪

巨大的漂流木，一定要來拍個一張，溪水很冰但很快就適應了，大概過10次溪

很多大平台可以供紮營喔，很多吉普車隊直接開進來過夜，假日肯定熱鬧

這次OUTDOOR夥伴， David及Mark

溫泉就在不遠處了持續前進

發現第一露頭，水溫非常棒喔!

還在冒泡的露頭

看到這棵被山老鼠盜伐的台灣肖楠，就代表你已經到了南溪溫泉拉

這邊有三個露頭，其中這兩個可以泡，當然我們還是有整池過，也可以帶帆布來抽到旁邊空的一池裡

萬大南溪溫泉，水溫夠而且要適時放溪水進來調節水溫，不然會太燙喔

午餐有4種口味雞胸肉，放到溫泉中加熱就可以直接吃喔，肉質非常軟Q，有興趣可至蝦皮購買喔

跟泡麵一起吃，非常有飽足感喔

自己背自己煮，垃圾也要帶下山喔

擁抱山林，探索美景，更詳細的萬大南溪介紹將在我的YT頻道，歡迎訂閱登山的人

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奧萬大國家森林遊樂區

目前吊橋封閉不開放，門票都半價只要100元

小型車停車費:100元，以上資訊提供大家參考，以現場公告為主

落實無痕山林，準備充足

山永遠都在，有緣我們山上見

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