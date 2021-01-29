滿溢的棉花糖雲海！「合歡東峰」360度絕佳視野　雲海觸手可及

合歡東峰完美雲海日落送走2020。太陽從天際落下，染紅了山頭，合歡東峰夕照雲彩美得令人不捨眨眼。合歡北峰迎接2021第一道曙光。

合歡東峰(3421M)，合歡群峰排行老二。合歡東峰山勢陡峭，步道沿途都是玉山箭竹形成的陡坡景觀，其間夾雜點綴著少許台灣冷杉。視野遼闊，展望絕佳。中央山脈黑色奇萊北峰，一路相伴，回望可見石門山、合歡北峰、合歡群峰，綿延起伏崇山峻嶺，連遠處的南湖大山、中央尖...。一一入眼簾。

冷冷的冬日，從台北出發一路上時晴時雨。到埔里小鎮時沿途白霧茫茫。但，車過清境不久，迷霧茫茫中藍天乍現還附贈滿滿雲海。雲海就在觸手可及之處。

望著窗外，路旁稀稀落落的茫花配上快滿出來的雲海...。心都跟著那雲海飄向遠方...。

登山口前的美景

天空晴朗，遠嶺近山，清晰可見，還配著美美雲海，真是登山的好時節。

芒花在金色的陽光中隨風搖曳...

被雲海滿滿環繞的群山

今天的雲海要多少給多少...

遠處小小的反射板，那是明日迎接曙光的合歡北峰吧！

一抹冬陽 - 走在步道上享受乍現的暖暖冬陽，身心靈都被曬得暖洋洋...。

右上角，像便便的是合歡主峰

回望來時路，等會賞完夕陽，還要陡陡下...

終於...登頂囉！

擁有360度環繞視野的合歡東峰。東有奇萊主峰、西面是合歡群峰環峙；南為濁水溪的上游源頭 - 武嶺。今日重頭戲來了...

在合歡東峰山頂吹著強風，看著美麗雲海、完美夕陽中送走這五味雜陳的2020，迎接希望的2021。

在一輪明月中，結束2020的最後一天。

合歡北峰(3422M)，雖說是合歡群峰最高峰，其實只比東峰高個1公尺而己。山頂旁有個三角點。起登點就在大馬路旁，全程原始路徑而且是一路陡陡上，挺累人的。但，踏出第一步就能感受到遼闊美景。有小段的峭壁斷崖，從旁邊走過也很讓人驚心膽跳。但美麗山景能舒緩緊張心情。穿梭在草林間，依然能感受到陽光的熱情。

第二天：1月1日，天氣：晴朗、迷霧、雲瀑

交通：清境民宿、專車，直達合歡北峰登山口

北峰登山入口→反射板→天巒池叉路口→合歡北峰→天巒池叉路口→反射板→北峰登山入口(來回)

(來回)全程費時：4.36公里。4小時47分

1/1/2021 6:12 am 天空透著微微紅光，我現在應該在合歡北峰的路上或是山頂上。但，現在我坐在車子裡，望著窗外的天空。只因大家都不遵守規定，把馬路當停車場，我們早早入睡，早早起床...結果台14甲公路合歡山路段成了最大停車場。我在車陣中迎來第一道曙光。

1/1/2021 6:30am

1/1/2021 6:55am 2021第一道曙光到此結束。

8:15am 終於來到合歡北峰登山口，陽光、雲海、茫花、冬風吹...。

原本準備在山頂或是山腰迎曙光時吃的熱粥，現，我肚子好餓，坐在登山口直接嗑起來...。望著那空空如也的車道，剛是在塞什啊！？

吃飽喝足，開始...全程原始路徑，開始就是一路陡陡上，挺累人的。但，踏出第一步就見到遼闊美景。有小段的峭壁斷崖，從旁邊走過時，有點讓人驚心膽跳。但美麗山景能舒緩緊張心情。穿梭在草林間，依然能感受到陽光的熱情。

冬日，登合歡永遠不變的是那暖暖的陽光先生以及永不讓人失望的雲海小姐....。不論是東峰還是北峰，他永遠靜靜的在那等候著你...。

合歡北峰的植物即使在冬天色彩依然鮮明

走出樹林抬頭望，那遙遠的山頭應該就是今日的目的地北峰山頭吧！拜晴天所贈視野超級無敵讚，一眼就能看到己經在上面小的像螞蟻的山友們。一路陡陡上坡的板岩碎石路，雖偶有幾個超佛心的階梯，但也被人踏到看不出他的原型。還不時要擔心會被裸露的鋼條拌倒。在這累人的碎石坡，登山杖就幫了很大的忙。

終於，爬到半山腰。聽說還有二個山頭要爬。天空好藍~太陽好大~雲海好美~但，我好累~~回望來時路，看看那美麗群山，雖非第一次挑戰百岳的我，內心還是充滿澎湃跟激動...。

群山稜線交錯、藍天雲海構成最美麗風景。在抵達這座山頭之前一路都是陡陡上...。過這山頭就是遼闊的大草原，平路雖好走。但，今日風真的超級無敵大，一不小心，真的會直接被吹下山...。

終於看到那傳說中的北峰著名地標太陽能折射板...，離登頂好像不遠了...。

途中驚見迷你版嘉明湖 ^_^

行走在山稜線上不斷記錄著沿途的美景，但這超級強風真不是蓋的，兩頰被風打了無數次耳光...。終於，合歡北峰頂到了...。往下望一望無際的大草原，加上藍藍的天空，遠處還有聞風不動的雲海。不論是橫拍還是直拍都是大景。

很難想像剛剛才走過的大草原，迷人的風景正也是登山的魅力所在，從這裡依然能看見太陽能板及登山口處的山路，那一丁點的反射板...。草原、山景、藍天、雲海一次擁有...。

回程，走完平坦大草原。接著，就是一路陡陡下碎石坡...。

剛上山時，風太強，只顧著走...。來不及看的景，下山時再記錄一次...。

看這風有多強大...

終於，回到樹林間...

終於，回到登山口。我還是比較愛有大樹的山...。樹會為我抵擋強大的風。

石門山(3236M)

全程步道走在稜線，沿途箭竹草坡視野廣，但風也很強大。走完合歡北峰，接著走石門山，登山口就在大馬路旁，聽說是最容易達成的百岳。剛開始有段陡陡的階梯，跟昨天走的東峰階梯比，那真是 piece of cake...

石門山倒影

合歡石門山對望的石歡尖

石門山巧遇小小鳥

望著這片雲海。結束二天一夜(12/31/2020-01/01/2021)跨年的合歡東、北+石門山的百岳之旅。