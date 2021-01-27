遊賞城市綠肺「台中中央公園」　4層高迷宮遼望台、懸空攀爬區必訪

中央公園面積約有67.34公頃，結合了水湳經貿園區，擁有台中之肺的美名。園區結合了智慧~低碳及~創新三大元素

居住在城市裡，眼睛所望，不是高樓就是大廈。居住的周邊原有兩座大小的公園，而現今更是因舊的水湳機場，周邊腹地的規劃開發(統稱水湳經貿園區)，除了增加了交通的便利性，更因這座城市綠肺的公園，呈現了公園與休閒旅遊…等等的多元性

開幕的這天抱著隨意逛逛的心態，這一走…不得了??就讓我這在地人來分享一下

雖然每天上班都會經過，在四通八達的路口，先是將車子停放在平衡體驗區附近，但走逛一圈後險些找不到停車處

平衡體驗區，攀爬遊戲空間，是由三個不同密度的攀爬網構成。民眾可以在攀爬網內行走、可坐可臥，如同漂浮於半空中

體驗維持身體平衡的過程很吸引小朋友。當然純白的外框映在藍天白雲下更是網美打卡的熱門區

民眾不易進入的生態草原區，位在小山丘上

橫跨步道部分區域未設置紅綠燈，得留意行經的車輛

這天開幕式，許多人來探鮮

更設置了許多的農夫市集，不知未來會不會不定期的舉辦些活動表演…等等

場地邊上為數不少的座椅，當天的開幕式活動應該很熱鬧

沿途都能看見許多解說牌

沿著穿越公園步道的山丘所種植的五節芒，一方面防止遊客過於接近山丘邊緣的危險，另一方面也形塑四季不同的景致，許多年輕人很喜歡在這裡拍出秋意的蕭瑟感

園區步道分為休憩步道，紅色混凝土的鋪面材質，適合全家大小在園區裡放鬆散步；運動步道，彈性地墊的鋪面材質，適合運動健身的民眾使用；無障礙步道，瀝青的鋪面材質，適合需要輪椅、嬰兒車輔具性質民眾使用。因此預計來遊賞可先查詢一下

接著來到自我體驗區，由木構造所組成的4層遼望台，利用木造空間交疊交錯的感覺，讓民眾行走於內有在如迷宮中尋找自我…從瞭望台往下看，有不少的民眾帶著野餐墊，一鋪地就是滿滿悠閒時光

由不同石塊組成多元的觸覺體驗區，提供民眾透過全方位的接觸方式，從雙手到全身、從坐到立…身體在接觸時能感受到不同的熱度，石材表面紋理的質感差異則可體驗觸感的變化樂趣

離家約5分鐘車程的中央公園，這天原只是想隨意走走，1.5小時靠著雙腳也僅僅走了3個體驗區，加上這天天氣太好許多剛種植的樹木，還無法有遮蔭的效果，屬於長條型狀光是南北2.74公里的距離，光靠雙腳會讓許多人打退堂鼓

開幕後有不少的建議聲音….例如園區可以騎自行車 或是未來在假日設置遊園車…等等倒是這天有不少家庭就在草坪區享受野餐樂

總之，在經過多方評估後。園區的設置希望能更加便利。而剩下的9個體驗區。就待我逐一慢慢地來遊賞了 ^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina