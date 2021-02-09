突破之旅！ 爬上最困難的山 一窺「谷關七雄之首」真面目

元旦連假第二天決定挑戰谷關七雄之首──八仙山。前一天晚上住在谷關地區的龍谷飯店，爬完屋我尾山和唐麻丹山之後直接昏睡，原本預計6點半起床，結果太累，直接賴床到7點半，被陽光曬到時，我和麻糬直接從床上驚醒，立刻起床盥洗，準備吃早餐。

抵達八仙山森林遊樂區第二停車場約莫早上9點，已有眾多人馬出發，深怕8個小時爬不完，在5點前下山比較安全。八仙山的登山口在靜海寺旁，指示牌寫著通往八仙山主峰6km。這一座山是我和麻糬目前爬過最困難的山，不僅陡度高達1400公尺，時間也拉長為8個小時，可說是一場突破之旅。

有了登山杖的加持，就硬著頭皮，準備去見見谷關七雄之首的真面目。剛開始一路陡上，屬於大石塊路線，回程時不太好走，一直到1.6km的地方，八仙山和佳保台山的岔路才開始趨緩。回程時，如果時間和體力允許的話，很值得去一趟佳保台山，來回只需要20分鐘左右，就可以撿到一座山頭，有三角點和木樁。佳保台山屬於八仙山的支稜，被稱為「谷關三雌」之一。

第二段陡上是在4.3km到5km的路段，前面已經消耗很多體力，這時候爬陡坡會很想放棄，膝蓋一直在抗議，靠著意志力，一步一步往上攀登，終於結束這一回合。

5km之後，會看到流籠頭，日治時期運送木材的工具，可以說是唯一路上比較能夠拍照的地標。最後1km，只要調整呼吸、幻想三角點就在眼前，就會在不知不覺中抵達。看到八仙山的木樁時，瞬間有想哭的衝動，為了這一個山頭，費盡千辛萬苦，對於還是登山肉腳的我來說，一切都值得了！對比起來，其他的谷關七雄應該都算是小菜一碟吧？！

爬完八仙山和佳保台山，總耗時8小時4分鐘（包含吃飯、休息、拍照），完成這一趟「八保走」鍛鍊之行。

靜海寺前的指示牌

八仙山登山口

趁現在還笑得出來，趕快來拍照

猴子出沒在樹上

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