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新北「坪林大舌湖步道」　蛇形溪流、吊橋、茶園風光一次看

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登山路線：[新北坪林] 漁光國小通學古道-大舌湖步道-大舌湖越嶺古道-大舌湖山

登山日期：2020/10/03

路    程：5公里

時    間：5.5小時(含休息、拍攝)

登山影片連結

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登山GPX：連結

部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

漁光國小通學古道入口->派出所：約35分鐘，樹蔭很多，原始路況，緩坡但有點滑

派出所->大舌湖健行步道入口：約30分鐘，平緩馬路

大舌湖健行步道入口->吊橋與越嶺古道岔路口->約15分鐘，平緩的水泥路

大舌湖越嶺古道入口->大舌湖山：約2小時，緩爬坡後，持續的陡爬坡，幾乎是樹蔭，但爬得有點累，原始路，但土石感覺有點鬆滑，要很小心

大舌湖山->馬路口：約20分鐘，陡下坡，路跡清楚的原始路

馬路口->漁光國小：約5分鐘，沿著馬路

整體來說，除了大舌湖越嶺古道外，其餘的步道都路跡清楚，不會難走，若要走大舌湖越嶺古道，一定要先下載好地圖，因為部分路線不清楚，也沒有標示，而且路況也原始，要小心

影片及圖片如下

今天是從坪林國小-漁光校區出發

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穿過了操場就會來到左方有一個鐵梯的入口

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一眼望去，這個步道感覺還挺原始的，難怪這個步道名為漁光國小通學“古道”

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路過了一個茶園，續走茶園旁的路

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接著又轉回了樹林的步道

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步道的路況真的滿原始的，而且還有一點荒涼的感覺

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步道上的石頭上都有一些青苔，走的時候要小心喔!

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來到一個茶園旁，這裡左邊是石板橋，可以走往派出所，而右走往馬路，我們想說石板橋比較好走，所以就走向派出所了，若不想這樣繞，直接右往馬路也是可以的，因為往派出所，最後也是要走到馬路上

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走出漁光派出所後右轉，很快就會看到一個石板橋的牌子，而這裡就是剛剛的岔路了

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接下來順著馬路前進，馬路旁有很多茶園，風景看起來非常的不錯喔!

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路過一處岔路，橋的左邊是民宅，所以就續往右邊的馬路

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經過了一間造型很特別的民宅

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接著又來到一處岔路，左邊是一座石橋，橋旁有指標，右邊前往大舌湖健行步道

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而前方有個”大舌湖”的標示，聽說舊名是”蛇舌湖”，因為溪流宛如大蛇彎曲而過而取的

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沿著溪谷心情真是愉快耶，溪谷很寬敞，溪水也很清澈，而且人也不多，真是清幽啊!

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走著走著~來到大舌湖登山步道了，這裡有標示禁止車輛通行喔

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斜坡上是茶園，並聽著溪水川流而過的響聲，真是不錯的悠遊步道呢!

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大舌湖步道目前都是水泥路，所以路面還蠻平坦的，只是部分小路段有積水就是了

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路過一處不知道是山崩還是開墾中，好大的一片土石面積啊!

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走完了水泥路，就會接到一個下坡的階梯

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階梯下會看到左右兩邊，右邊一樣是石階，這裡是往大舌湖越嶺古道，左邊則是往吊橋，我們先到吊橋看看，再回來

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吊橋還蠻長的呢，而且吊橋下的溪水也很清澈喔

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走到吊橋的另一邊，可以看到吊橋的名字為”粗石斛吊橋”，吊橋的左右則是右往虎寮潭，左往露營區

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這裡風景看起來也都還蠻不錯的喔，可以來這邊賞景、休息一下

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接著我們回到岔路，要走往”大舌湖越嶺古道”囉!這裡並沒有任何的指示牌呀!

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一開始先遇到了一個涼亭，然後沿著左下方的石階前進

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沿著石階，走到底會接到竹林

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這竹林的路跡不清楚，看起來到處都是路，不太確定應該怎麼走比較好，這時只好查詢一下軌跡地圖了，也再次的提醒，登山最好都要攜帶離線地圖，以備不時之需喔!

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走到一處發現右邊好像有路，但有很多倒塌的竹子擋住了去路，所以只好從左邊溪谷繞過去，只是雜草、樹枝很多，需要”撥”出重圍才行，撥來撥去，終於撥出路了，也就繞到剛剛倒塌竹子的另一邊了

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再查一查地圖，確定好方向後，繼續前進，穿出了竹林後，路跡就會稍微清楚一些了

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繼續走著原始路，這裡的幾個路段，路面都斜斜的，而且土石比較鬆滑，雖然旁邊都會有輔助繩，但一樣不能大意，最好前幾天都是晴天才來，會比較好一點

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接著，坡度由緩坡開始爬坡了

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後續的路跡也比較單純一點了

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這越嶺古道真的是個古道，除了路況原始外，人煙也很稀少，我們在古道上一路走來，都沒有遇到任何的人

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爬著爬著，來到了一處看似是石壁的斜坡，而且面積看起來非常的大，只是因為上面長了不少的樹，所以石壁的樣子被遮掉了不少

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從石壁開始，坡度越來越陡了，所以走起來還挺累人的啊!

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終於看到前方露出了一絲曙光，難道是山頂到了嗎？ 結果，是來到了一片茶園(>

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順著茶園的路徑繼續前進

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遇到了一處岔路，樹上有指標，直走往大舌湖

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左後方其實也有岔路，但不取

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爬著爬著，終於到山頂了，皇天不負苦心人啊!

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山頂的空地沒有很大，而且視線也都被樹擋住了，有點可惜

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下山則依著指標，往漁光國小的方向下山

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下山的路線一樣都是原始的路況，不過路跡清楚多了，也比較不會覺得那麼的荒涼

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可能因為要下山了，心情很輕鬆，結果我們有一個人跌倒了，由此可見~任何時候都不可以掉以輕心喔!還好摔倒當時沒甚麼事，所以還可以順利地走下山

很快地來到了平地，這裡是產業道路，樹旁有標示，要右往漁光國小的方向

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接著會接到馬路，這個地方是線道”北42”， 6.5公里處

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下來馬路後要右轉，然後順著馬路前進

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中途遇到了一個公車站牌：F721漁光國小站

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公車站牌旁有一個”南山寺”的牌樓，記得我們上一次去”獅公髻尾山”就是從這裡進去的

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走著走著，終於回到了漁光國小

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 今天的路程雖然沒有很遠，但覺得挺累的，趕快回家休息囉!

步道 古道 吊橋

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