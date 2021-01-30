徜徉森林光影！「哈加縱走」攻克加里山＋哈堪尼山

難易程度：新手─難行走時間：14小時（D01 登山口—哈堪尼—風美溪谷，D02 風美溪谷—加里山—風美溪谷—登山口，含當日休息時間） 天 氣：天晴步道狀況：部分路段須拉繩或爬升坡度陡峭，須做好充足的安全措施與準備

計畫趕不上老天爺的變化

某日，和友人─叔叔聊起爬山一事○：「爬山非得要兩天一夜的『必備』要點是？」●：「露營、湖邊，還有我走得動的！唉呦...我就是想露營。」

於是，我們便約好要一起去走松蘿湖，還多了兩位新夥伴─Ｙｏｙｏ跟Ｍｏｍｏ！等等....不是來看哈加縱走的心得嗎？怎麼變松蘿湖？

唉...爬過山的大家都知道，一個月前的計畫都趕不上老天爺的變化，誰知道當我們11月做好了決定，連入山申請都送好了，偏偏北部開始接連好幾周的雨天，松蘿湖那一帶就更不用說了，這天氣去那邊大概就是溯溪跟摔死自己而已。

一連串討論後， 決定改走加里山與哈堪尼山 。

四個臭皮匠，大家爬山經驗值的排名大概是：我＞Ｙｏｙｏ／Ｍｏｍｏ＞叔叔，但我的經驗大部分是國外長程健行與台灣高山，沒什麼中級山或小百岳的經驗，無法幫大家評估路線難易度與狀況，為了不為難大家、慢慢地走、好好地欣賞風景，大家一起討論出另一個登山計畫：

D01：登山口—哈堪尼—風美溪谷（鄰近營地紮營）D02：風美溪谷—加里山—風美溪谷—登山口

由於四個人分散在台北與台中，所以我們直接約在登山口碰頭。

加里山登山步道聯絡了南庄蓬萊、風美及鹿場，光從登山口一路往內走，沿途就能看到許多柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主，天氣晴朗的時候，走在樹林間還能明顯感受到光影的變化，彷彿光線透過這些樹林轉化成可視的線條，美極了！

但 哈堪尼山與風美溪旁的營地才是我們第一天的目的地 ，因此沿著步道沒多久後，便會看到一處非常明顯的岔口，標示右轉往哈堪尼山。前往哈堪尼山的沿途，有不少像是巨石、壯碩的倒木等特色自然景觀。

這一路茂密的樹林，即便沒有濃厚的霧氣，也可以清楚地看見光線從天空穿過林梢、進入森林，美到大家全都忍不住停下來拍照。

燃燒膝蓋小宇宙的地獄 從登山口一路走到哈堪尼山再下切到風美溪谷附近，對一名新手而言其實並不輕鬆 。因為你必須在水平距離3公里左右，從海拔1400公尺爬升到2000左右，然後再從哈堪尼山一路走到1600公尺左右的溪谷，水平距離只有1.5公里左右，若平時沒有運動習慣或常登山，除了不知道該如何應付急下坡外，這條路線可是很燃燒膝蓋的小宇宙啊！若有紮營的打算，全身上下背負的重量更是加重膝蓋的負擔呀！

從登山口行經哈堪尼直至豐美溪谷的步道照片

一路陡下燒膝蓋到風美溪谷附近的營地，叔叔的膝蓋已經開始在喊救命了，幸好第一天的行程都已完成，剩下的就是耍廢跟吃肥肥而已！再次提醒大家，不管你想在山上煮什麼、吃什麼，所有行進間產生的垃圾都要想辦法揹下山啊！可別壞了山林裡的美好！

另一個登山磨難的開始

隔日一早，輕裝繼續前往加里山！剛從溪谷走入步道沒多久，便遇上了 伐木時期的台車鐵軌 ，可見當年的林業多麼興盛。這一路也是不斷地陡上，水平距離5公里左右，從海拔1400公尺爬升到2200公尺左右，還有需要手腳並用的拉繩路段，經過昨天陡下坡的摧殘，今天對登山新手叔叔來說，又是另一個磨難的開始，大概可以用「洪荒之力」來貼切地詮釋，只好用些看起來帥帥的照片幫他掩飾這一切 (´_ゝ`)

陡上歸陡上，這一路的林相、盤根錯節的樹根、藏匿在樹叢間的石壁等等，都讓這一天的健行豐富、有變化。

說了這麼多它的美，手腳並用的辛苦拉繩路段，或是像隻猴子爬上爬下的狀況還是無法避免的！

Yoyo跟Momo爬得很開心

加里山不愧是台灣中北部的名山、一等山角點，山頂滿~~~~~~滿都是人！除了放眼望去大片大片的雲海外，天氣好的情況下，還可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山，剛剛一切的辛苦都是值得的（結果下山又是另一個磨難的開始 (›´ω`‹ )）

由於我的經驗是其他人的X倍（不好亂誇口），一開始總是慢慢地陪著朋友走，最後眼看下山時間越來越晚，我們的帳篷沒收，Ｙｏｙｏ直接當起糾察隊逼著叔叔走，雖然他的膝蓋痛到爆炸，但還是得逼一下，我則一個人快速的衝回營地幫大家把帳篷收好。

紮營期間，總會看到一些山友沿著溪谷往登山口走，一問之下才知道原來還有 一條步道是沿著風美溪而走 ，不需走回哈堪尼山再回到登山口，4個人再度會合後，背包拿著便快速往登山口衝！慶幸有主動開口問這些登山客們，這條從營地沿著風美溪回到登山口的路線，清澈的溪水川流其間，兩側飄落的楓紅，又再度成為減弱我們趕路速度的兇手（怪誰？）

當我和Ｍｏｍｏ靠著頭燈走到登山口時，已是18:00，白天曬得發熱的太陽，現在卻是冷到令人發抖的氣溫。我們找了一處可以坐下來休息的圓桌，燒著熱水、煮著泡麵等Ｙｏｙｏ跟叔叔時，遠處突然傳來一個訊息：

「有人走到抽筋下不了山了喔！」內心一驚：「該不會是叔叔吧？」「該回到山上去找他們嗎？」

內心各種情緒交雜著繼續煮泡麵（咦？），半小時後看到Ｙｏｙｏ很帥氣地胸前一個背包、背上一個背包從登山口出現，叔叔則跟在身旁，心中一塊大石頭才放下。 幸好那位個抽筋到無法下山的不是自己人( ´Д`)y━･~~

最後的叮嚀

1. 頭燈請務必要帶！ 不管是老手還是新手，你永遠無法預料到自己是不是可能一個不小心扭到，或是抽筋到無法行走，以至於原本早該在摸黑前就抵達登山口，卻硬生生地走到天黑。你可能會想：手機的照明也ok呀！當一隻手拿著手機，你是不是等於少了一隻手可以去應付任何突發狀況？

2. 行動糧等食物請以「日」為準備單位 原因同上，當你無法預料自己會花多少時間行走時，走到又餓又累，為難了自己也為難了朋友。我們從風美溪谷往上走到加里山，再從加里山走回溪谷、登山口，可是走了10個小時呢！所以...真的不好說！做好充足的準備才上道！

3. 這不是新手路線 千萬別把平常走路的速度拿來做為登山速度！一般來說，這樣陡升陡降地形，一個小時只走1公里都很正常，再加上這條路線還有不少拉繩路段，別看了那些美美的照片，功課沒做足就拉了背包要衝上山了！

這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！

大家不要這樣為難消防員好嗎？ 他們很辛苦的！

若有興趣看更多這次登山的照片，歡迎到下列相簿觀看：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=29453

關於我｜鴨寶 Where's Hazel?IG @cyhs2017（旅繪速寫作品分享）