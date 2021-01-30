徜徉森林光影！「哈加縱走」攻克加里山＋哈堪尼山
難易程度：新手─難行走時間：14小時（D01 登山口—哈堪尼—風美溪谷，D02 風美溪谷—加里山—風美溪谷—登山口，含當日休息時間）
天 氣：天晴步道狀況：部分路段須拉繩或爬升坡度陡峭，須做好充足的安全措施與準備
計畫趕不上老天爺的變化
某日，和友人─叔叔聊起爬山一事○：「爬山非得要兩天一夜的『必備』要點是？」●：「露營、湖邊，還有我走得動的！唉呦...我就是想露營。」
於是，我們便約好要一起去走松蘿湖，還多了兩位新夥伴─Ｙｏｙｏ跟Ｍｏｍｏ！等等....不是來看哈加縱走的心得嗎？怎麼變松蘿湖？
唉...爬過山的大家都知道，一個月前的計畫都趕不上老天爺的變化，誰知道當我們11月做好了決定，連入山申請都送好了，偏偏北部開始接連好幾周的雨天，松蘿湖那一帶就更不用說了，這天氣去那邊大概就是溯溪跟摔死自己而已。
一連串討論後，決定改走加里山與哈堪尼山。
四個臭皮匠，大家爬山經驗值的排名大概是：我＞Ｙｏｙｏ／Ｍｏｍｏ＞叔叔，但我的經驗大部分是國外長程健行與台灣高山，沒什麼中級山或小百岳的經驗，無法幫大家評估路線難易度與狀況，為了不為難大家、慢慢地走、好好地欣賞風景，大家一起討論出另一個登山計畫：
|D01：登山口—哈堪尼—風美溪谷（鄰近營地紮營）D02：風美溪谷—加里山—風美溪谷—登山口
由於四個人分散在台北與台中，所以我們直接約在登山口碰頭。
加里山登山步道聯絡了南庄蓬萊、風美及鹿場，光從登山口一路往內走，沿途就能看到許多柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主，天氣晴朗的時候，走在樹林間還能明顯感受到光影的變化，彷彿光線透過這些樹林轉化成可視的線條，美極了！
但哈堪尼山與風美溪旁的營地才是我們第一天的目的地，因此沿著步道沒多久後，便會看到一處非常明顯的岔口，標示右轉往哈堪尼山。前往哈堪尼山的沿途，有不少像是巨石、壯碩的倒木等特色自然景觀。
這一路茂密的樹林，即便沒有濃厚的霧氣，也可以清楚地看見光線從天空穿過林梢、進入森林，美到大家全都忍不住停下來拍照。
燃燒膝蓋小宇宙的地獄從登山口一路走到哈堪尼山再下切到風美溪谷附近，對一名新手而言其實並不輕鬆。因為你必須在水平距離3公里左右，從海拔1400公尺爬升到2000左右，然後再從哈堪尼山一路走到1600公尺左右的溪谷，水平距離只有1.5公里左右，若平時沒有運動習慣或常登山，除了不知道該如何應付急下坡外，這條路線可是很燃燒膝蓋的小宇宙啊！若有紮營的打算，全身上下背負的重量更是加重膝蓋的負擔呀！
從登山口行經哈堪尼直至豐美溪谷的步道照片
一路陡下燒膝蓋到風美溪谷附近的營地，叔叔的膝蓋已經開始在喊救命了，幸好第一天的行程都已完成，剩下的就是耍廢跟吃肥肥而已！再次提醒大家，不管你想在山上煮什麼、吃什麼，所有行進間產生的垃圾都要想辦法揹下山啊！可別壞了山林裡的美好！
另一個登山磨難的開始
隔日一早，輕裝繼續前往加里山！剛從溪谷走入步道沒多久，便遇上了伐木時期的台車鐵軌，可見當年的林業多麼興盛。這一路也是不斷地陡上，水平距離5公里左右，從海拔1400公尺爬升到2200公尺左右，還有需要手腳並用的拉繩路段，經過昨天陡下坡的摧殘，今天對登山新手叔叔來說，又是另一個磨難的開始，大概可以用「洪荒之力」來貼切地詮釋，只好用些看起來帥帥的照片幫他掩飾這一切 (´_ゝ`)
陡上歸陡上，這一路的林相、盤根錯節的樹根、藏匿在樹叢間的石壁等等，都讓這一天的健行豐富、有變化。
說了這麼多它的美，手腳並用的辛苦拉繩路段，或是像隻猴子爬上爬下的狀況還是無法避免的！
Yoyo跟Momo爬得很開心
加里山不愧是台灣中北部的名山、一等山角點，山頂滿~~~~~~滿都是人！除了放眼望去大片大片的雲海外，天氣好的情況下，還可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山，剛剛一切的辛苦都是值得的（結果下山又是另一個磨難的開始 (›´ω`‹ )）
由於我的經驗是其他人的X倍（不好亂誇口），一開始總是慢慢地陪著朋友走，最後眼看下山時間越來越晚，我們的帳篷沒收，Ｙｏｙｏ直接當起糾察隊逼著叔叔走，雖然他的膝蓋痛到爆炸，但還是得逼一下，我則一個人快速的衝回營地幫大家把帳篷收好。
紮營期間，總會看到一些山友沿著溪谷往登山口走，一問之下才知道原來還有一條步道是沿著風美溪而走，不需走回哈堪尼山再回到登山口，4個人再度會合後，背包拿著便快速往登山口衝！慶幸有主動開口問這些登山客們，這條從營地沿著風美溪回到登山口的路線，清澈的溪水川流其間，兩側飄落的楓紅，又再度成為減弱我們趕路速度的兇手（怪誰？）
當我和Ｍｏｍｏ靠著頭燈走到登山口時，已是18:00，白天曬得發熱的太陽，現在卻是冷到令人發抖的氣溫。我們找了一處可以坐下來休息的圓桌，燒著熱水、煮著泡麵等Ｙｏｙｏ跟叔叔時，遠處突然傳來一個訊息：
「有人走到抽筋下不了山了喔！」內心一驚：「該不會是叔叔吧？」「該回到山上去找他們嗎？」
內心各種情緒交雜著繼續煮泡麵（咦？），半小時後看到Ｙｏｙｏ很帥氣地胸前一個背包、背上一個背包從登山口出現，叔叔則跟在身旁，心中一塊大石頭才放下。幸好那位個抽筋到無法下山的不是自己人( ´Д`)y━･~~
最後的叮嚀
1. 頭燈請務必要帶！不管是老手還是新手，你永遠無法預料到自己是不是可能一個不小心扭到，或是抽筋到無法行走，以至於原本早該在摸黑前就抵達登山口，卻硬生生地走到天黑。你可能會想：手機的照明也ok呀！當一隻手拿著手機，你是不是等於少了一隻手可以去應付任何突發狀況？
2. 行動糧等食物請以「日」為準備單位原因同上，當你無法預料自己會花多少時間行走時，走到又餓又累，為難了自己也為難了朋友。我們從風美溪谷往上走到加里山，再從加里山走回溪谷、登山口，可是走了10個小時呢！所以...真的不好說！做好充足的準備才上道！
3. 這不是新手路線千萬別把平常走路的速度拿來做為登山速度！一般來說，這樣陡升陡降地形，一個小時只走1公里都很正常，再加上這條路線還有不少拉繩路段，別看了那些美美的照片，功課沒做足就拉了背包要衝上山了！
這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！這次遇上有人抽筋到無法下山，呼叫了消防隊救援，卻讓他們白跑一趟！
大家不要這樣為難消防員好嗎？ 他們很辛苦的！
若有興趣看更多這次登山的照片，歡迎到下列相簿觀看：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=29453
關於我｜鴨寶 Where's Hazel?IG @cyhs2017（旅繪速寫作品分享）
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