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絕美波浪紋！ 新北三峽「鳶山彩色石壁」隱藏於山林的網美景點

健行筆記 / 健行筆記泰然

簡介：

   鳶山彩色石壁，是近年才夯起來的網美景點，隱藏於山林裡的巨大的岩壁，一幅多彩多姿的自然天成的景觀，讓人驚艷讚嘆，以媲美哈尤溪溫泉的七彩岩壁，從永安宮步道可登頂鳶山以及順訪彩色石壁。鳶山，海拔321公尺，又稱福德坑山，三等三角點一一○三號，真正的台灣小百岳位於此。臨近此東北的山峰亦有一座名為鳶山的鳶山岩(H300m)，山頂附近有展望，可眺望大棟山區，俯瞰桃園台地邊緣、山下的大漢溪、鳶山堰水源保護區、新北鶯歌、桃園、八德方向的城市景觀。

 

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詳細行程紀錄、航跡 請連結部落格：https://gohiking.pixnet.net/blog/post/556539482

行程照片： 

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↑-《10:55》永安宮步道登山口，位於新北市三峽區茅埔路(鳶山堰旁)，為鳶山登山步道的支線，登山口有經年不斷的山泉水及約可停十輛車的空地，停車整裝

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↑-《11:01》整裝後出發，由永安宮牌樓下的步階起登，循著古樸石階之字陡上，石階一路往上盤升

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↑-《11:09》連續通過跨越小溪溝的忠孝、仁愛、信義三座小橋

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↑- 橋上有木椅提供山友休息

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↑-《11:27》距永安宮約10公尺下方，有左往鳶山、福德坑山，右往鳶山彩壁的指標，取左先至永安宮休息午餐

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↑-《11:28》永安宮，位處山腰的一座主祀福德正神的小廟，旁備有許多乾柴，還有簡單的傳統灶爐，有水源有廁所

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↑- 灶爐旁是山友整理出來的永安宮休息站，設有桌椅，休息午餐

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↑- 休息午餐，煮薑母鴨火鍋

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↑-《13:20》午餐後續行，回到永安宮下方的叉路口，往鳶山彩色石壁前行

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↑- 進入傳統山徑，山腰路緩升往上

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↑-《13:30》叉路口，路旁有山友自製簡式的往彩壁的指標，右叉下往茅埔路（福安宮）不取，取左

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↑-《13:32》指標叉路口，右往五十分山820m、左往福德坑山1480m，取左上，路標上已被山友刻意貼上往彩壁的指示

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↑-《13:37》往彩壁經過一小段狹窄山徑，利用輪胎作為步階陡上

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↑-《13:39》鳶山彩色石壁，近年才夯起來的網美景點，隱藏於山林裡的巨大的岩壁

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↑- 一幅多彩多姿的自然天成的景觀，讓人驚艷讚嘆，以媲美哈尤溪溫泉的七彩岩壁

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↑-《13:56》拍照後續上行往鳶山(福德坑山)，至稜線上的三叉路口，取左朝鳶山(福德坑山)三角點的稜線山徑循稜續行，一路上上下下

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↑-《13:59》稜線上的中途站，健康快樂亭，附近有椅子與簡易的運動器材

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↑-《14:15》叉路，左下往永安宮，續直行往鳶山

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↑-《14:25》叉路，步道指標，右下往弘道里、福德坑出三峽。取左往鳶山

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↑- 越接近鳶山三角點的稜線上，有開闊的觀景點可以踩點觀景

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↑-《14:38》接近鳶山(福德坑山)的三角點約10公尺前叉路，左下茅埔路約40分不取，續上行往鳶山(福德坑山)

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↑-《14:38》鳶山山頂附近有展望，眺望大棟山區，俯瞰桃園台地邊緣，俯瞰山下的大漢溪、鳶山堰水源保護區、新北鶯歌、桃園、八德方向的城市景觀

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↑-《14:38》鳶山，海拔321公尺，又稱福德坑山，三等三角點一一○三號，真正的台灣小百岳位於此。臨近此東北的山峰亦有一座名為鳶山的鳶山岩(H300m)

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↑-《14:47》續往前走隨即抵達福德嶺，有休息涼棚及小廣場

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↑- 小廣場上還設有許多休閒健身設施

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↑- 福德嶺視野展望佳。遠眺鶯歌方向、大棟山區，遠望三鶯大橋、北二高，俯瞰大漢溪

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↑-《15:13》續行往長春嶺，山徑轉陡下，稜徑起起落落

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↑-《15:39》長春嶺，叉路口，左往鳶山岩，右往福德坑山東峰，小休片刻

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↑- 長春嶺往南遠眺五寮尖到金面山連稜

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↑-《15:54》續行決定不往鳶山岩，取右往鳶山(福德坑山)東峰，轉為好走寬大的階梯步道往下

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↑-《15:58》叉路，左下可往長春園，續前行

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↑-《16:02》福德坑山東峰，海拔220公尺，又稱鳶山東峰

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↑- 基石位於休息涼亭旁，中油3號基石

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↑-《16:07》鞍部叉路，左下往長春園，右腰繞土路去向不明，直行循稜往鳶尾山

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↑-《16:25》鳶尾山叉路口，左上山徑往鳶尾山，右不經鳶尾山往大同路286巷登山口，時間有點晚了，取右

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↑-《16:39》大同路286巷登山口，直行後取左往民權街前行

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↑- 鳶尾山第一登山口

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↑- 廢棄古宅

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↑- 經土地公坑溪。這條溪谷沿岸的小徑曾是百年前聯絡三峽、大溪之間的古道。1895年，三角湧的義軍曾在這條古道上重創日軍，這條古道因而被稱為「分水崙抗日古道」，隨著民權街後段道路拓寬，地貌改變後，古道舊路幾乎已堙滅。

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↑-《17:09》出民權街170巷，左轉順逛三峽老街，至仁愛街7號的東道飲食店晚餐，由我獨自走約三公里的馬路回永安宮步道口取車回程

步道 登山 古道

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