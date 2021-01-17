適合遠觀的美景！苗栗三義「火炎山」岩壁光禿挺拔　拍照要遠離懸崖邊

火炎山位在苗栗三義鄉和苑裡鎮交界處，海拔602，為台灣小百岳之一

這天休了假，但氣候不穩定，於是選擇了距離約半個多小時的火炎山，來練練體力

這是二訪，時間距離能估算，我們約莫在10點多來到登山口

沿著鋪設的石頭階梯前進，岔路口，右邊前行火炎山桐花古道0.8K，上回來的時候，不記得還有這段路??

上坡路的石頭雖大小不一，但鋪設的滿工整

來到南火炎山251M，這裡有顆圖根點

步道沿線除了設置了圍繩，也標示了危險地質的說明，來爬山還是要以自身安全為重，千萬別因好奇心而陷入危險中

稜線上可以遠望山下的稻田及車輛呼嘯的高速公路

2020年有許多人湧進山林，輕忽下也造成了山難的發生，這回來發現除了設置的圍繩、沿路的距離指標也增加了

不過火炎山的土質鬆散，行走於此要特別留心，避免走滑

稜線上已經可以瞧見光禿挺拔的岩壁

這天是平常日，錯身的山友並不多，顯得寧靜許多

長久以來經過風吹雨沖，再經過風化、侵蝕，可以看出土質相當脆弱

1.3K的平台休憩處，右邊的石頭階梯路前去三角點/大峽谷，左邊則往小峽谷，基本上最後還是會匯整一條路。上回來沒走過，這回去瞧瞧

路徑的類型差不多，但這裡看到的岩壁則覆上不少植被，不知這樣能不能增加岩壁的堅固性??

路徑上的這棵大樹，覺得樹根好像雞爪，挺拔彎曲的樹型，漫天的枝葉好美…

來到大峽谷處像似尖銳山峰所形成連綿的岩壁，看似光滑平整的表面，也有如刀刃般的危險

裸露的樹根只要遇上了雨水的沖刷，土質一鬆動，就能想像有如流瀑…甚是驚人…

美景只能遠觀，近身只覺得心臟撲通撲通跳，拍了幾張照片後繼續前行…

12點多來到山頂觀景台，卻…開始起霧了…上次來的時候，夏天…也是一片霧…

開始下坡路徑，我和朋友都覺得這一小段路，有點像~~谷關七雄的白毛山

走走停停又拍照，午後兩點多來到山頂，我們走的不算快，有時耍耍廢…

起霧加上強風，山頂處幾乎無法久留

簡單補充備糧喝點熱咖啡後，我們循著一旁的小徑下山，上回因不確認此路徑，這回友人帶~也放心

這段路徑有一小段的風景，可惜被霧蒙上了…

最後可再接回石子路徑，下坡路就沒啥風景好看，即使如此還是要小心踩滑石子路

這陣子北部陰溼的天氣，很慶幸中部的山行，還能見到藍天

O型一圈路徑標示了6.4公里，目標達成，這回比起上回如菜鳥的我，時間縮短了許多

下山後我們繞到距離不遠的三義街上，飽食一餐名號響噹噹的~金榜麵館

這回覺得沿路的山徑，不管是安全繩索，路徑距離….以及危險標示，設施都有加強…對於喜愛爬山的山友來說，也更加安心許多。天氣晴朗的這天，也特別適合上山去舒展筋骨，記得美景要遠觀就好^.^

城市漫遊。 gina

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