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中部抹版茶山？合歡南峰＋合歡主峰步道　坡度平緩、無敵環景一覽無遺

健行筆記 / 健行筆記山倉品草 BarnVege

中部抹版茶山?!合歡南峰連走合歡主峰步道

這條步道算是合歡群峰中相對清幽的路線，且坡度平緩，走起來很舒服，個人非常推薦。合歡南峰，海拔3220公尺，原設有台灣省政府圖根補點，目前已遺失，雖未列入百岳內，但沿路景致不輸主峰，相較主峰步道水泥路，本人更喜愛穿梭於綿延的箭竹草坡間。

登山口位於昆陽停車場入口對面公路彎道處，路口雖無標示但路跡明顯，沿著山丘邊坡往上走就對了。上了邊坡後就是無敵環景一覽無遺，只要輕鬆走幾步就獲得如此開闊的展望，算是一條非常划算的步道。以下有詳細的步道資訊，分享給大家參考。

?實際行程：09:45 昆陽停車場09:50 合歡南峰登山口10:20 合歡南峰10:40 稜線欣賞中部抹茶山11:10 合歡南峰接至合歡主峰水泥路步道11:25 馬雅平臺12:00 合歡主峰14:15 回到昆陽停車場依GPS實際行走距離計算，總步行距離約 6.7km，總花費時間 約4hrs30mins，含拍照休息約1hrs。

?氣候穿著：1、十一月底健行，穿著長袖長褲，有加薄的脖圍/頭巾/帽子，還有穿防風外套，爬的時候覺得還好，停下來一下下就會覺得冷，尤其山頂風大，建議山頂休息時，防風外套裡面可以再加中層防寒保暖衣物。2、備用保暖手套，山頂氣溫低，手曝露在外面容易覺得冰冷；我們實際未用到，請自行斟酌。3、備用登山杖；我們實際未用到，請自行斟酌

?其它說明：1、本次分享資訊從昆陽停車場起登，下方有提供連結可直接導航。2、停車：昆陽停車場，建議早點到，我們九點半到幾乎都沒停車位(很多車會直接停在車格外的人行道上)。3、廁所：昆陽停車場旁有公共廁所。

?步道資訊：合歡南峰連走合歡主峰步道?所在縣市：南投縣仁愛鄉?步道全長：6.7公里來回?海拔高度：3070~3417公尺?高度落差：347公尺?步道入口：Google Map可直接搜尋昆陽停車場，或點下方連結直接導航。

合歡南峰?海拔高度：3220公尺

合歡主峰(百岳)?海拔高度：3417公尺

??登山口直接導航：https://goo.gl/maps/Af4DsSFqMV56BRbi7

?GPX軌跡：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=262114

▼登山口上來回頭望，左方就是昆陽停車場。

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▼上坡往右看，最高那座就是合歡東峰。

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▼再次回頭望，遠眺黑色奇萊。

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▼花了35分鐘，登頂合歡山南峰，沒有人排隊，可以慢慢拍。

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▼招牌POSE來一張，背景很像KEY上去的。

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▼中部版抹茶山?!

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▼合歡主峰步道的馬雅平台展望。

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▼合歡主峰到啦！後方是合歡北峰和反射板，再更後方最高的是雪山主峰。

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▼主峰步道另一個角度看合歡東峰和奇萊北峰。

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▼這雲好立體好有層次感，感覺快下雨了，趕快下山。

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?拍攝設備：SONY RX100M7麥克風 Saramonic SR-XM1Manfrotto PIXI 腳架GOPRO HERO 7

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