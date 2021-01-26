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眺望山林、台中海線平原！大肚「萬里長城登山步道」 親子路線推薦

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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台中大肚區的萬里長城登山步道，位於大肚山台地西南側之保安林區，而被命為萬里長城，整段步道蜿蜒如長城而得名

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這天朋友要照護4歲的娃，於是我們選一條運動適宜的步道來走走

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陸續抵達停妥車後，我們一行五大一小沿著水泥路前進步道口。沿途雖有市集，不過比起大坑的市集，這裡顯得小而美

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步道口前的牆面，還彩繪了大肚區的幾個知名景點，例如追分車站…等等

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步道口有個小公園，一旁還有洗手間，來的這天還有街頭藝人表演，聽進耳裡很動聽

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步道入口大大標誌

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一旁木框裡，置放了竹杖提供山友使用，用畢記得歸還就行

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我們沿著上行的階梯前進，一開始得先走一段長長的緩上階梯

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來到步道處的休憩亭，這天的天氣很好，雖是秋冬時節但不冷，穿件薄外套，行走在步道上頗為舒適

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步道雖呈上上下下的階梯，但除了一開始較為陡之外，之後的步道的上下落差並不大，對4歲的娃來說並不會吃力

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整個步道很開闊，除了綠意盎然的山林，有些路段還能眺望台中海線平原

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這天在第二座涼亭，還能遠望龍井區域的著名標的物，台中火力發電廠的五個大煙囪

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天很藍， 不曬的陽光，投射在樹木與綠葉中，光影映在步道上特別好看，一點都不沒有秋冬的蕭瑟

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我們在旗開得勝岔路口的木棧涼亭，簡單休息後，沿著另一側的土石路徑折返

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這趟步道可以用談笑風生來形容，除了偶而4歲的娃會喊著好累…. 

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下山後朋友推薦了烏日的王田鵝肉，用餐的客人不少，可見其響亮，雖然樣式不算多，但客人多半衝著好吃的鵝肉來的

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步道維護的很好，沿途林相優美花木扶疏，蜿蜒的山稜支線，但卻很適合親子休閒假日行走的路線。若體力尚佳，也可以考慮連走大肚步道群，一向風和日麗的台中，特別適合安排郊外踏青呢^.^

文章出處:

城市漫遊。 gina

步道 登山

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