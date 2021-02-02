新竹「山色海景半日遊」 青青草原溜滑梯＋香山溼地賞蟹步道必訪
20210103 新竹市 山色海景 半日遊
山色 是指 青青草原
海景 則是 香山溼地
青青草原著名的溜滑梯
開始走步道了
走到後門了
後門一覽
走到後門約 1.5小時
開始往回走
走到溜滑梯的下面了
走回到溜滑梯了
走回到前門了
假日還真多人.
走回來約 1小時
所以 來回 約 2.5小時
青青草原逛完 再來就是去 山下 中華路對面的 香山溼地
過中華路 走 美山路 到底就是 海邊-香山溼地
到17公里海岸線的香山溼地
真巧
現在過來，正是海水 退潮的時候
往賞蟹步道走去
賞蟹步道上還不少人
到賞蟹步道
走到 17公里海岸線的惠民宮 休息一下 吃點東西
休息完 開始往回走
走回賞蟹步道
進入賞蟹步道
到賞蟹步道最前緣 拍 夕陽
夕陽西下後 回程
走回香山溼地
結束今日的 山色海景 半日遊
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