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新竹「山色海景半日遊」　青青草原溜滑梯＋香山溼地賞蟹步道必訪

健行筆記 / 健行筆記程terry anderson

20210103 新竹市 山色海景 半日遊

山色 是指 青青草原

海景 則是 香山溼地

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青青草原著名的溜滑梯

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開始走步道

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走到後門了

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後門一覽

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走到後門約 1.5小時

開始往回走

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走到溜滑梯的下面了

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走回到溜滑梯了

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走回到前門了

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假日還真多人.

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走回來約 1小時

所以  來回 約 2.5小時

青青草原逛完 再來就是去  山下 中華路對面的 香山溼地

過中華路 走 美山路 到底就是 海邊-香山溼地

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到17公里海岸線的香山溼地

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真巧   

現在過來，正是海水 退潮的時候

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往賞蟹步道走去

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賞蟹步道上還不少人

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到賞蟹步道

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走到 17公里海岸線的惠民宮 休息一下 吃點東西

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休息完  開始往回走

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走回賞蟹步道

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進入賞蟹步道

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到賞蟹步道最前緣 拍 夕陽

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夕陽西下後  回程

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走回香山溼地

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結束今日的 山色海景 半日遊

步道 新竹旅遊

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