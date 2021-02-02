新竹「山色海景半日遊」　青青草原溜滑梯＋香山溼地賞蟹步道必訪

冬季限定的野溪溫泉來了，萬大野溪溫泉有南溪跟北溪兩處喔，今天要前往的是-萬大南溪溫泉 從埔里走台14縣轉大安路，經過霧社水庫有景觀台休息拍照，沿途柏油路都是新鋪的很好開，唯獨後半段要到奧萬大的路

2021-01-31 08:01