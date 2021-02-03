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石牛山＋錦山糯米古橋小旅行　三角點眺望群山、街景、石門水庫

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

山岳資訊

所在位置：桃園市復興區/新竹縣關西鎮山頂海拔高度：671公尺起登高度：293公尺爬升高度：378公尺步行距離：5.19km攀登路線：中上左下O型(最右側路徑現已不開放，剩下左側平緩路線與中間的攀爬路線)停車位置：石福宮(地圖)/ 停車場為戴家私人土地，需收維護費用$100GPX：連結完整相簿：連結

攀登筆記

2021牛年新一年的第一天，來攀登石牛山好合理，祝福大家Happy 牛 Year?

攀登路線

石牛山的海拔不高(671公尺)但全程幾乎攀岩而上，以山頂巨石呈似一頭巨牛之臥姿而得名。網路上查詢至石牛山主要有左、中、右三條登山路線，實際詢問登山口的阿婆咖啡（阿婆的先生戴振河與戴振金先生，正是石牛山步道的整建維護者) ，右側為腰繞路，因戴先生的年歲日增，較久未維護，現已封閉不開放。中間路線為攀登路線，一路攀岩而上，時而穿越溪流，時而穿過大人需解下登山背包才能通過的狹小洞口，或是攀爬後經過一小段刺激的鐵板搭成的簡易空橋，路程不長單程約2.7公里，但爬升高度卻有370公尺，是一條比想像中耗費體力的步道。左側為路線平緩的泥土路徑，一般登山者會選擇中上左下，或左上左下，我們此次拜訪採中上左下的O型走法。

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▲上行步道沿途遇到非常多的穗花蛇菰雄株

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▲下窄的洞口，穿越時大人須先解下登山背包

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▲三角點的展望優美，可以眺望群山、街景、石門水庫

阿婆咖啡

很幸運，我們今天遇見了當初整建步道的戴振河先生(與戴振金先生同為石牛山步道整建者)，夫人是登山口停車場知名的阿婆咖啡的阿婆。下山取車時戴氏夫妻的漂亮孫女(於國中任教)拿著自己烘培的玫瑰餅乾熱情地與小樂分享，我們小聊了一下關於石牛山的故事，還受邀參觀了屋內的虎頭蜂窩(去年才取下)。

順帶一提，阿婆咖啡的咖啡豆是自己種植與烘豆，非常順口，有機會路過時推薦大家品嚐一下☺️

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順訪糯米古橋

回程順訪馬武督錦山糯米橋，該橋所在的道路有個浪漫洋派的名字-『羅馬公路』(由桃園市復興區羅浮通往新竹縣關西鎮馬武督)，常被忽略的錦山古橋建於昭和 15 年（1940年），此種橋樑是在當時戰爭物資匱乏下，先民改以糯米、紅糖與石灰等就地取材，以傳統工法取代水泥，而有『糯米橋』名稱的由來。

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登山 步道

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