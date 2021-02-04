俯瞰大台北！挑戰「陽明山七連峰」　遠眺百岳視野超清晰

（部分照片由山友提供）

前幾個月大家決定要一起去挑戰陽明山十連峰，然後就在這天我們真的突破了，自己自認為的極限了XD 話不多說先來看看小影片吧～

＊＊＊正篇開始＊＊＊

一大清早，所有人在北投站集合

等所有人都到齊後，我們就搭乘小6公車前往今天的起點「清天宮」

抵達後大家就開始換裝，以及確認一下裝備，然後就出發前往今天的第一座山「向天山」

但一開始就是許多階梯和平路，原以為一開始會直接陡上，好佳在是這麼和平的路線XD

走了一陣子後，我們先抵達了「皇太子殿下行啟紀念碑」

稍停了一陣子後，我們就繼續往向天山出發

走了段不算短的路程後

我們抵達今天的第一座山「向天山」，而原以為天氣不會太好，殊不知抵達後大太陽，真的太開心了（有夠熱

各自拍完照後，我們就要前往遠方山頂有方板處的面天山（瞬間覺得好遙遠

就在下到半山腰後，竟然直接就往上走了，我原本還以為要到很下面才會上爬，好佳在只到半山腰（擦汗

然後我們就這樣走到的第二座山「面天山」囉！

抵達後真的令我大開眼界

因為天氣真的太好了，所以我們就往前方的觀景台走，一上去看到展望，真的非常壯觀，而且還能直接俯瞰大台北

重點是就連另一座小百岳「觀音山」都這麼清晰，真的美到無法言喻

但因為時間關係，外加在夥伴們的各種餵食後

大家先前往三角點合照一下，然後繼續前往下一座山「大屯山西峰」

就在走下山後沒多久，我們在岔路的涼亭停了一下

就在Hank大大說，這裡開始就會不好走，可能還會有許多泥濘，所以我們決定先來拍張合照，而這也是我們全身上下最乾淨的最後一張照XD

然後我們就踏上，充滿泥濘與樹木的道路拉（泥濘真的多到不可思議）

不過對我來說算是幸運，因為跟自己的跑團隊友們去爬山時，幾乎都是走這種路線，所以基本算滿輕鬆的

走沒多久，我們就抵達了攀岩處。而這裡也是今天整趟行程中，我最開心的一段路線，因為這需要攀爬樹木和岩石，這也是我練了快一年的地形(囂張ing

雖然年初剛開始練攀爬的過程，爬過各種角度及各種高度，但也經歷及克服部分的高度，直到現在終於對一定程度的高，不再那麼害怕了XD

而就在快抵達大屯山西峰時，路程開始出現陡滑的路況，大家都在使勁全力往前走爬，而我有點小囂張地在前方看著大家，然後拍著紀錄照XD

但我還是有等大家，因為這種時刻，還是要合拍一下(燦笑

就在渡過陡滑的路線後，又來到了另一處展望(開心

拍完後又往前走一小段，就來到今天的第三座山「大屯山西峰」，然後大家就開啟各種模式拍拍拍XD

而想當然我也要來拍一下，因為這裡我還真的沒來過

就在大家小進食＋休息一下後，就來拍張合照，然後繼續前往下一座山「大屯山南峰」

但出發前夥伴說，這裏這麼美，我們是不是也要換個角度再拍一張

所以我們就又拍了另一面的合照拉，而後面展望真的很美

真的拍完後，我們就繼續往下「攀爬」下去，而這一路上，依舊是各種陡滑，而我雖然有練過類似的地形，但依舊在某幾處還是差點滑倒（抖

之後我依舊繼續走在前頭，然後記錄著大家前進的過程，雖然有錄大家各種滑倒過程，但為了我人身安全起見（抖

我還是不要放上來，讓大家自行想像就好(燦笑 就這樣，我們順利來到了第四座山「大屯山南峰」

但這次我們沒有停留太久，因為時間關係，我們需要繼續向前邁進第五座山「大屯山主峰」，雖然一旁的展望依舊美美的

有趣的是我以為大屯山主峰有段距離，殊不知一下子就走到了，而這裡也可以直接看到小油坑與七星山主峰與東峰

就這樣

我們完成了第五座山「大屯山主峰」，老實說我還真的沒有一次爬過這麼多山，突然覺得自己好有毅力能走到這裡，平時練跑的成果，終於在這時候發揮了（感動

就在要拍合照時，有夥伴提議走到一旁的民用航空局飛航服務總臺大屯山助航臺拍。拍完後大家也討論了一下今天的終點，最後一致決定先繼續往前走到小油坑，如果時間不足，體力也快到極限。那今天的終點就會是冷水坑遊客中心了，所以我們就繼續往前邁向小油坑旅客中心出發，但過程中，因為部分夥伴腳程稍慢一點。所以我.Jenny和Peichi就在大屯山鞍部停車場，先與大家分道揚鑣往前邁進，就在走到陽金公路口時，我們稍作停留等待Hank他們到來

可就在等待過程中，我們默默意識到一旁的雨水，可以讓我們沖洗一下，稍早那踏過炸多泥濘到不堪的鞋子，最後就呈現下面這個畫面（笑

等大家都到齊後，我們就一起往小油坑出發，抵達後就停留一陣子，補充一下熱量，這時大家也決定，爬完七星山主峰與東峰後就要結束今天的旅程，所以就在合照完後，我們就繼續前往第六座山「七星山主峰」

而這時就要稍微把時間回朔一下，再爬到第二座山時，其實就有夥伴提到今天有帶傳說級恐龍裝，為了就是在山上穿起來拍照

而因為今天終點在冷水坑，所以夥伴決定在台北最高峰穿起恐龍裝，而在前往七星山主峰的過程，我整個超期待等等抵達主峰後，夥伴穿恐龍裝會發生什麼「盛況」，哈哈哈

就這樣我們走爬一段不短的路程後，我們來到了攝氏10-11度（體感7度）的七星山主峰了

而就在我當其他夥伴吃喝和拍網美照的過程中，另一位夥伴就這麼穿起了網美傳說級恐龍裝，頓時周圍所有人興奮到不行，而且連小朋友們一看到恐龍，就直接暴走說想要合照，而我們整個笑瘋～

就在一陣混亂及興奮的笑聲中，夥伴與其他陌生山友合照完，就換我們這群主角來拍張本日最強合照（恐龍真的太可愛了拉！）

就這樣大家換裝的換裝，著裝的著裝，補充熱量後，我們就前往最後一座山「七星山東峰」，也是我們今天的第七座山。想到這裡，認真覺得自己的體能真的算不錯了，好感動～

而在前往不到15分鐘的路程中，我們還遇到可愛的竹雞，圓圓小小一隻，超可愛的XD

抵達東峰後，大家就開啟最後的網美模式（各種拍）

想當然，我們還是要在這裡留下合照，幫自己留下美好的回憶，為了讓自己記得，曾經一次爬完七座山(拭淚

拍完後，就開始一路下山，前往最後的終點「冷水坑遊客服務中心」，而沿路的雲海與景，依舊很美，雖然有夠冷==|||

最後因為我.Jenny和Peichi腳程比較快，所以我們就先拍張照留念

而就在Hank與其他夥伴陸續抵達時，剛好我們要前往文化大學的公車也到站了，所以我們就沒拍大合照

直接上車前往文化大學，尋找我們的晚餐拉，下車後，我們就直接續附近聽說有「羊駝」的餐廳吃飯

一進去後我眼睛直接大放亮，真的是羊駝耶！！！好可愛喔！

可是就在我們吃完後，我先去結帳的過程中，雖然羊駝沒啥危險。但是不知道是不是因為爬完山，身上都是土味和草味，可愛的羊駝竟然咬著我的衣服不放，最後結完帳，牠才張嘴轉身走去別處。

而我們也就去搭車下山，前往士林夜市吃個豆花，結束今天的陽明山七連峰拉！雖然原本目標是十連峰，但因為天氣與路況關係，最後只完成七座，但還是覺得已經很棒了（感動 期望明年在登山這一塊，能持續爬下去

最後也附上這次的GPX給大家參考，祝大家都能有愉快的登山之旅

---------------------------------------------------

GPX軌跡圖：hhttps://reurl.cc/GrM7YG

這次的行程就分享到這邊

也歡迎到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛喔