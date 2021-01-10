一線天奇景！ 新竹北埔「五指山麓步道」暖身串走 岩壁氣勢磅礴令人讚嘆
udn走跳旅遊／布魯
造物者喜歡練劍，拿起祂的倚天劍，一起手就在台南梅嶺砍出一道岩縫，順手轉勢又劈開南投坪瀨的巨石，收手一揮又劃開新竹五指山麓的岩壁，造就了處處的一線天奇景。而這樣的一線天筆直絕決，絲毫不拖泥帶水，只有武功高強的造物者才施展得出來。
十一月底布魯與好友組隊單攻霞喀羅古道全線，前一天先暖身小走北埔、竹東、五峰交界的五指山麓步道群，由觀音寺出發，串走金龜岩步道、猴洞步道、五指山橫向步道、仙洞步道，至灶君堂結束行程。其中最特殊的景觀就是猴洞步道上的一線天奇景，造物者的傑作果然氣勢磅礴，令人讚嘆。
布魯分享在健行筆記網站的GPX路線圖，點入上圖可前往下載。
五指山北側山腳下的觀音寺，有大停車場、休息區、洗手間，很適合當作登山的起或終點。布魯一行人由白色觀音像後方的登山口出發。
五指山猴洞步道登山口。
大樟樹平台。
金龜岩步道的地標是一隻大石龜，爬到石龜背更顯得石龜的碩大。
金龜岩步道過金龜岩後接猴洞步道，沿途有不同造型的猴子里程標示。
一線天奇景，一開始較寬，後面越向下走越窄。
一線天奇景的後段，向上看果然天空只留一線。
一線天的出口。謝謝這些同事好友的同行與互相照應。
小一線天的入口有樹抱石奇景。
這槐大石壁很有氣魄。經過大石壁後不久就接上五指山橫向步道。
石壁觀景台。
五指山橫向步道有一片美麗的杉林。
橫向步道終點是竹林禪苑。寺前的一對石像十分可愛。
由竹林禪寺往灶君堂的途中，左轉進入仙洞步道。
仙洞步道也有一片美麗的杉林。
仙洞是一座天然的石寺。
仙洞步道最後由森窯烤匹薩店旁走出終點，前方就是玉皇宮及灶君堂。
總計由觀音寺出發串走4條步道至灶君堂，行程約3.4K，總爬升約330M，含小休息約需2時30分。如果把車輛放在觀音寺起登，可以再續行1.5K的馬路回到觀音寺完成Ｏ形環走。不過布魯和好友們此行志在熱身賞景，為隔日的霞喀羅全程單攻作準備，因此安排接駁車在灶君堂接應，結束這趟輕鬆的熱身健行。
布魯便利貼
4條步道串走參考時程：觀音寺--40分--金龜岩--30分--一線天--20分--大石壁--40分--竹林禪苑--10分--仙洞--20分--灶君堂，合計150分。
交通資料：由新竹竹東走122縣道轉五指山路至觀音寺、灶君堂或玉皇宮。或由北埔走竹37鄉道，經北埔冷泉，至觀音寺等寺廟。寺廟前皆有大型停車場。
洗手間及補給位置／住宿：全線只有起終點的寺廟有廁所。灶君堂或玉皇宮旁才有補給店家或餐廳。觀音寺、灶君堂或玉皇宮可提供齋食及住宿。灶君堂03-5802049／玉皇宮03-5802052／觀音寺03-580-1429．
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