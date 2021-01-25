超美陽光流洩！ 奇萊南華「黃金大草原」耀眼盡收眼底

冰凍前將黃金草原盡收眼底

一粟旅人，天地之蜉蝣

奇萊南華

-時間：一般都是規劃兩天一夜的行程最剛好

-海拔高度：2050~3358 m

-入山申請：no

-入園申請：yes

入園前30-5天內一定要申請，(有入園申請相關保險理賠才能申請！)

–山屋申請：

30日前上天池山莊網站申請抽籤

山屋有88個床位，大小營地共22個，床位非常不好抽，但是天池山莊真的是神仙級山屋，一定要去住看看啊！天池有搭配的協作(天池廚房) 提供帳棚及睡袋的租借。

-交通：

台中高鐵接駁車→廬山住宿，第二天住宿接駁車→屯原登山口

-體能：

兩天一夜的行程，所以要背的重量比單攻要多，尤其是山上的保暖衣物及充足的食物，建議要進行負重訓練，保持運動習慣，以應付登山的體能消耗。

-飲食：

天池山裝協作(天池廚房)可提供三餐，第一天晚餐、第二天早餐、中餐，但是第一天的午餐及登山中的行動糧食及水仍要自己攜帶，(如果自行處理，就要記得攜帶食材、鍋具、顱頭及瓦斯)

奇萊南華 實際時間

6人小隊

Day 1：07:19開始登山→09:33雲海保線所→14:55天池山莊

Day 2：04:16天池山莊→05:00天池岔路→06:00→南華山等日出→09:00奇萊南峰→10:54天池山莊→12:00開始下山→14:45雲海保線所→16:20安全下山

奇萊南華 圖文分享

自組團：6人

DAY 0

前一晚台中高鐵集合，搭乘接駁車住宿於廬山

DAY 1

1.住宿→屯原登山口(能高越嶺國家步道)

天氣不錯，上登山口的路開車不太好開，司機技術很重要！

2.登山口→雲海保線所(4.5k)

奇萊南華路線 整體並不難，平平緩緩的走來到雲海保線所。

3.雲海保線所→天池山莊(8.6K)

往天池山莊的路有大崩壁，通過時都要注意安全快速通過，這段要走比較久一點，稍微聊天也就到了，快到天池山莊有一個可以下繞到一個瀑布，很美很好拍。

4.天池山莊

神仙級山莊，非常高級，可惜這次我們住在營地，沒能體會。

天池山莊有協作可以提供三餐超棒的，就不需要帶太多食物，帳篷與睡袋也都能租。

DAY 2

5. 天池山莊→南華山

凌晨4點在美美的星空下出發，12月的高山真的非常冷，保暖很重要，

一般規劃都是先前往奇萊南峰，但是我們領隊決定先帶大家前往南華山看日出，真的是很棒的決定，

人數較少之外，當天的奇萊南峰是白牆一面，反而南華山的展望不錯，有看到陽光洩出，超美的黃金草原也盡收眼底。

6.南華山→奇萊南峰

奇萊南峰高度3358 m，相較於南華山路稍微較陡，可惜展望不佳，不過也算是收集到一座奇萊山系拉。

7.安全下山

從奇萊南峰下來後可以吃個午餐再慢慢開始下山，最後再14:20回到登山口。結束新手村之旅。

奇萊南華 總結

奇萊南華難度 在山友眼中算是非常適合新手的，

坡度很平緩，主要都是像健行一樣慢慢行走，會疲累主要是需要重裝上天池山莊，但是第二天登頂是可以換輕裝的，

12月在山上住宿真的非常冷，保暖衣物非常重要，

這次看到滿滿的黃金大草原真的很美，沿途也一直討論何時6人小隊能晉升走能高安東軍呢？ 一起加油吧！