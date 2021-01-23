與美景來場野餐！ 新北五股觀音山硬漢嶺 超適合親子的林梢空中步道

五股觀音山硬漢嶺步道是新手爬山必定造訪路線印象中階梯很多很無聊但是KITTY今天實際走過硬漢嶺|楓櫃斗湖|林梢步道O型走完全改變觀音山的刻板印象觀音山硬漢嶺規劃的很棒全程樹林遮蔭涼爽好走林梢步道全長約800公尺的空中步道，幾乎都是高架的空中廊道，可眺望遠方林口台地遼闊景，輕鬆平緩，非常適合親子路線

如何去自行開車，導航可設定凌雲寺，位於觀音山遊客中心下方。車子可停凌雲寺停車格大眾交通工具A .搭捷運蘆洲線→蘆洲站→3號出口→搭橘20公車→凌雲寺下車→需步行約10分鐘至觀音山硬漢嶺入口B.台北北門站搭乘三重客運785號公車（北門-觀音山）→凌雲寺下車→需步行約10分鐘至觀音山硬漢嶺入口 上午9:10坐785公車抵達凌雲寺前方就是往登山口方向

根據指示牌前行緩上坡

走上樓梯後右轉往凌雲禪寺方向

9:35抵達硬漢嶺步道口

根據步道圖，我們待會要走的是橘色路線上硬漢嶺三角點回程走紅線楓櫃斗步道往遊客中心方向再接林梢步道

入口開始就是一階階石階

走不到10分鐘抵達硬漢路石牌昔日憲兵學校在此訓練「硬漢精神」而得名

繼續往上走階梯沿路枝繁葉茂擋住大部分的陽光清爽好走夏天遮陽，冬天擋風，走起來很舒服

10:10抵達中途休息站雙亭

旁邊有塊弱者俱樂部石碑若不想往上繼續挑戰可以在這裡回頭下山喔

繼續往上走的石階比剛才平緩多了

看到指標到硬漢嶺只剩400公尺了加油！！加油！！

路旁有觀音山背水隊每天熱心背水供大家解渴觀音佛像莊嚴肅穆

10:40再度來到交叉口眾樂園平台

樹後方有洗手間規劃完善

走上平台

再往上走有一涼亭可以遠眺台北港耶

海景第一排的野餐美景

非常悠閒愜意的喝香檳汽水吃點心

休息一個半小時繼續往硬漢嶺三角點前進

12:30硬漢嶺石牌門

硬漢嶺牌樓後的休息平台也是第二個奉茶處

12:35抵達硬漢嶺地標扣除剛剛的野餐休息實際走硬漢嶺步道約1個小又10分鐘

12:35抵達硬漢嶺地標扣除剛剛的野餐休息實際走硬漢嶺步道約1個小又10分鐘

三角點在觀景台前方硬漢嶺是觀音山第一高峰海拔616公尺

13:35開始回程

走10分鐘看到往遊客中心指標通往楓櫃斗湖步道今天走右線石階下山一條是好走的石階，一條是稍難走的泥濘路兩條終究會合而為一

13:55經過竹林道

14:00走出登山步道

旁邊有一處古老石宅遺跡拍照很有復古情懷好古老的石堆屋沒想到會看到這樣附有深意的老宅拍照很有意境

拍完老宅後沿產業道路前進

14:15走回到楓櫃斗湖步道的起點

看到指標往林梢步道

14:20林梢步道第一段林稍步道穿梭在樹林間

非常平緩的木棧道很短走不到10分就結束

第二段的林梢步道有上下兩層不時還可以俯瞰新莊五股遠景

走到[凌雲嶺]是一個公園裡也有個很棒的觀景台若不想走硬漢嶺步道也可以直接開車到這裡

沿道路往要凌雲寺方向

2:50接回早上的硬漢嶺登山口完成今天的觀音山硬漢嶺O型走

觀音山硬漢嶺路程短在五股區不論開車或公車都非常方便不想辛苦爬山也可以走林梢步道輕鬆野餐眺望市區美景非常適合全家大小來散散步喔

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