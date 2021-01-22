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大景環繞的親民百岳！南投「郡大山」稜線上的無敵視野

健行筆記 / 健行筆記阿米

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郡大山（3263m)，位於南投縣信義鄉，屬玉山山脈，也是台灣百岳「八秀」之一。攀登郡大山可以直接從東埔上山，千辛萬苦爬升2000多公尺到郡大山山頂，或開車進入郡大林道直接抵達登山口（2865m)，只須輕鬆爬升400多公尺即可到達山頂。

? 大家都很聰明啊！

? 當然只要爬400多就好！

? 幹嘛那麼累去爬2000多！

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但是，郡大林道是業界出了名的難纏林道，只有四輪傳動又高底盤的車在林道上行駛才會輕鬆些。林道非常顛簸，又相對狹窄、會車不易，到了下午雲霧瀰漫、視線不好，增加了駕駛的困難度。光單程就得一路搖晃兩個多小時，一天來回四個多小時下來，對乘客來說是極大的考驗⋯⋯

? 所以郡大山常被山友戲稱是一顆「坐車比爬山累」入門級百岳。

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天濛濛亮從民宿出發，要顛簸兩個小時左右；怕自己把早上吃的都吐光，好好吃了暈車藥努力穩定自己的胃。

除了司機和領隊，大家各個東倒西歪拼命昏睡；石礫和坑洞點綴的林道，在週末依然湧入成群的山友，得利卡一台接一台，車龍綿延不絕，看不到前也看不到後⋯

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? 郡大山真的是相對親民的百岳，穿著打扮「各式各樣」的登山客絡繹繽紛，在管制站排隊等個廁所，也足足花了20分鐘！

登山口在郡大林道32K，山友上下車、整理裝備、拍出發照、團體集合、接駁車找停車位⋯又造成林道大塞車！幾乎沒有在週末參加過商業團經驗的我，對這樣混亂的景象瞠目結舌！

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天氣晴朗，遠遠看到雲海簇擁著玉山和西蠻大山⋯登山口一開始的陡上，才不到半小時就讓大家紛紛調整衣服，全部減少到最內層。望鄕山開始的路徑坡度平緩，雖然上上下下起伏，但沒有持續硬又長的爬坡，也沒有大坡度的陡下讓膝蓋吃不消；沿路上穿過重重的箭竹土路，但都修剪得非常整齊，行走起來完全沒有困擾，再搭配沿路的大山大景，真是舒服愉快！唯一困擾的是爆量的人潮，山徑上爭先恐後、搶點拍照⋯自己腳步的韻律感總是被快快慢慢腳程不同的山友一直打亂⋯越走越心浮氣躁?

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箭竹林中鑽進鑽出，翻過幾個假山頭，又到了一堆人聚集的地方，排隊拍照好不熱鬧⋯原來是郡大山北峰。這裡開始的無敵視野在稜線上緩緩展開：東郡大山、西巒大山、干卓萬群峰、馬博橫斷、八大秀、玉山群峰、阿里山山脈⋯藍天白雲搭配無敵山景，怎麼拍怎麼美！

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? 人實在太多，找個地方上廁所都困難⋯只好找一些箭竹茂密的草欉，隱約可見早就被多人丟棄埋藏在裡面的小白花，還有陣陣飄出的屎尿味～～

? 狠狠蹲下的瞬間，屁股還被箭竹大刺一通～～

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郡大山山頂依然大景環抱⋯排隊拍照的人潮繼續洶湧⋯我的暈車藥強力地鎮壓了我的胃，卻也讓我一整個上午昏昏沉沉⋯簡單午餐後，竟然能在吵雜不堪的山頂睡了一個小時！

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郡大山全程沒有太困難或複雜的地形，單日來回6-8小時可完成，健行起來相對輕鬆。但週末假日上山的山友爆多，也不乏上下山爭先恐後、不互相禮讓的山友。我們的領隊提醒大家：下山時小心幾段較狹窄的瘦稜，兩旁雖有箭竹枯枝，底下卻是空的，不小心滑落會造成很大的傷害⋯話才說完沒多久，就聽到有人踩空滑落尖叫的聲音???

? 好在箭竹即使枯朽，依然強勁；人卡在枯枝上，局部皮肉傷，有驚無險！

危險常常都藏在我們看不見的地方，下山比上山容易鬆懈心情；雖然不像上山需要那麼喘累的爬坡，卻很容易因為精神不夠集中而造成危險。

難得參加商業團的我，這次經驗算是有趣吧！山那麼美又親鬆易行，卻到處都是人，還真不太習慣。時間較充裕的朋友，平日來親山，健行品質會更好些！

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2020年11月21日

06:30 艾度民宿出發

06:40 郡大林道

08:00 管制站

09:00 郡大山登山口

09:30 望鄕山

11:00 郡大北峰

11:50 郡大山山頂午餐

12:50 郡大山出發

13:45 郡大北峰

15:05 望鄕山

15:30 郡大山登山口

16:20 管制站

17:30 郡大林道

17:50 回到艾度民宿

登山 民宿 玉山

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