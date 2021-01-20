「雪山西稜」全記錄！全台最高翠池湖、土地公廟、黃金稜線必訪

北 稜 角 下 翠 池

冰山只會在大海上，我就往海的方向走

山的美也只有在險峻碎石上顛頗的走著，那我就一步一步的往山走過去

我不是一個人孤獨的走著，有人伴著的時候我更要把前面的路看得更清楚

跟上 - 朋友

冰川遺忘在雪山的琉璃 翠 池

這是個致命的吸引力 總讓人來到雪山會一探究竟

好久沒下雨了 雪山山脈幾乎缺水 這天落湯雞的造訪 表示翠池滿了 倒影真美

山 不要跟人比 比不完，要走自己的味道

絕不能走得遠爬得多人性就變得很獸性!少了愛山的喜悅

辛苦總是收成後的果實

大 雪 山 北 峰 圓 潤 婉 約

山容明媚動人的形容 這天可是起大霧刮大風

來到這裡老天爺兒給了一道光給了一道希望，更給了藍天空

很多是不要強求 緣份到了該來的就是會來的

雪 山 西 稜 230 林道

過程中險峻就是心裡的隘口 過了眼前呈現的就是不可思議的美景

繩子可以架好綁牢固一點 但還是要靠自己手腳並用的走過這枷鎖

楓紅了 心有怦然心動

日子過得美，生活就會好 。活著一天，就要精采一天！

楓紅裡有我的夢，就像我的旅程要多過那楓紅層層!

雪山西稜 1209-1214

D1: 雪山登山口→雪山東峰→三六九山莊 【三六九山莊】( 宿 )

D2: 三六九山莊→雪山主峰→翠池營地→下翠池→火石山下營地→火石山→【火石山下營地】

D3: 火石山下營地→大南山→大南山西鞍營地→【弓水營地】

D4: 弓水營地→弓水山→頭鷹山→奇峻山→奇峻山營地→大雪山北峰 →大雪山→匹匹達山東鞍營地→匹匹達山→28K營地→27.5K

D5: 26K營地→中雪山→26K營地→ 【17K營地】→ 16K

D6: 16K→9K崩壁以架好繩索→雪霸國家公園界碑 - 大雪山林道柵欄

人員: 小孟。小新。榮進。秀足。小白( 阿凱團隊協作 )

車子接駁 :文 豪(坤哥)0988-424618

攀登山岳 : 百岳六座 ( my68-72th )

雪山東峰 3201 公尺 三等三角點 NO.6304 雪山主峰 3886 公尺 一等三角點 火石山 3310 公尺 三等三角點 NO.6613 頭鷹山 3510 公尺 三等三角點 NO.6612 大雪山 3530 公尺 二等三角點 NO.1545 中雪山 3173 公尺 三等三角點 NO.6611

路 過 的 山 岳 :

奇峻山 3519 公尺 無基點 大雪山北峰 3437 公尺 無基點 匹匹達山 3425 公尺 無基點

七 卡 山 莊

11月後在開放，感覺像間咖啡廳隱蔽在這雪山步道2公里處

以後登雪山報到聽說要改在這裡報到，畢竟雪山登山口不是只有登山客，光觀客也不惶多讓的多

七卡的上下鋪，重新改裝後床位沒什麼異動

往裡面走的烹煮的空間多了幾張桌椅，以前是左右各有廁所，現在改成進去左邊廁所重新汰舊換新，還有坐跟蹲的新式廁所間

雪 山 東 峰 3201m

這天我們到了這裡一直被大雨淋得不要不要

在前面哭坡觀景臺前3.7K就已經有隊伍下撤了，來到這裡又一家三口再度撤退

我問了再往前下坡2K就是369山莊，你們有訂餐跟睡袋可以窩一晚享受一下，至於隔天是否上主峰就便看

她們還是覺得下山去礁溪泡溫泉來的舒服，後來還是說出一句話 山還在 哈哈

以往11月份的時候我最愛來雪山369看巒大花揪，但隱約看到黑森林上方旁的花紅，

季節也過了，就順其自然

3 6 9 山莊

這天幕前只有三組人馬 山屋感覺沒那麼的熱鬧

雨也澆熄了所有人的熱情，趕緊把行囊掛著亮乾 濕答答!

走走 水打的味道真是棒透了，369的溫馨就是美，

我心裡開始有把尺！懂的衡量進退，就看明天主峰後下翠池就有答案！

來口暖暖的威士忌跟好朋友小酌一下，暖和了! 369晚安

D2: 三六九山莊→雪山主峰→翠池營地→下翠池

→火石山下營地→火石山→【火石山下營地】

整晚下著雨，我們一樣等到06:00看雨停了，才慢慢的出發!眼前的霧氣跟與遠方的山嵐已慢慢緩緩的撥開了

巒大花揪花還特紅的歡迎我們

7.8K這之字路上要進黑森林的路口 重裝還是挺折磨人的

上來往水源路端的芒草堆看 那隻最近很紅的長鬃山羊還深深的看著我們這群傻子，傻得可愛

休息為了要走更遠的路，進入黑森林

在熟悉不過的雪山黑森林路徑，總有很多傳說，雪尺標記已經在志工們協助下綁上樹幹上，

感恩!這群默默的雪山志工

濕濕滑滑的當下 不用趕，把步伐壓穩，走慢就會走好，畢竟是重裝還是要特別小心!

豁然開朗 9.8K圈谷觀景臺

回首來時路 那裡的天氣放晴了!

老天爺阿!請再多給我一點愛，張開雙手接收感應

雪 山 圈 谷

雪山1號圈谷位於雪山主峰的東北方，形狀呈長橢圓形，開口朝向東北，

長約1,400公尺，寬約600公尺，圈谷最高處為雪山主峰，海拔高度3,886公尺，最低處在長軸的最東北處，海拔高度約3,350公尺

霧 鎖 雪 山 主 峰

我把雪山變沒了 台灣第二高峰，標高 3,886 公尺

閉上眼睛 ，不是走得辛苦，開始要為下一步做打算~

2020.12.10。09:00再度六登 雪山

雪山主峰與北稜角之間的鞍部

就是要下切碎石坡往翠池的方向

也是雪山西稜最後一個有翠池山屋的起點!

風起雲湧 天空開始變好了 順著未開放的杜鵑矮林下切 翠池

主峰到翠池約2.5公里，北稜角鞍部之間的碎石坡.

全世界最聞名的冰斗峰，是瑞士的馬特杭峰。

台灣的冰斗峰首推雪山的北稜角峰，在鞍部是可以隱約看到紅色的翠池山屋

沿稜線下切陡碎石坡 要快也快不得，背上的重裝讓整個節奏只有慢慢的走著，一步一趨

往上望著北稜角 天空雲霧之間的藍天空 心裡慢慢的放下那不安的忐忑

玉山圓柏喬木是翠池3520公尺的特色

翠 池 山 屋

有翠池水源可使用，山屋床位12人

那個缺口 我就是從那北稜角鞍部來到這童話故事小屋

太陽開始曬著，我躺在山屋內好好休息一下，今天我們目前包場

雪 山 翠 池

台灣最高的高山湖泊 海拔3560m

翠池在泰雅語中，名為「Siron Hagai」，意為石頭水池

地屬苗栗縣泰安鄉，為大安溪之源頭

翠 池 倒 影

來的時候雪山山脈幾乎好幾天沒下雨了，最擔心的莫過於水源。昨天的一場豪雨是憂也是喜

該有水的地方都滿水位了，不該有水的也積成水池了!

翠池潺潺流水 取個水泡個茶 悠哉悠哉的兩個小時 好好休息

人生如此夫復何求

翠池三訪 夠了!

深 呼 吸

全台最高的土地公廟

翠池三景，分別是翠池湖、土地公廟、湖面倒影呈現在水面的北稜角，也就是我們俗稱的黃金稜線

這座小巧的土地公，是1984、1985年間因為要尋找救國團東勢青年登山會於雪山主峰至翠池之間失蹤的王姓隊員，搜尋人員許願順利找到人將會安奉土地公，之後人員果真如願尋獲，從此翠池就有了一尊保佑登山客山旅平安的土地公爺爺。

有拜有保佑 雪山西稜雨雪劍線的守護尊者，更是雪山山脈的長者!

過了翠池下方要取左上就可以看到雪山西稜雨大小劍的三叉路口指示牌

可不要順著水池下方一直下去，這指示牌正好被樹叢隱約遮蔽著

從這裡開始出發火石山下營地，今天得落角處，約4公里，行程時間4小時

途經下翠池營地 、博可爾前山營地 、火石山下營地

開始下切腰繞順著玉山圓柏很清楚的路徑前往，越往下走越美力喔

我們不管如何總是會跟協作走在一起，互相照料，有時候你能走，但也要顧著陪你走的人 路才會走遠

協作小白下切翠池碎石坡，我遠遠看到他有滑好幾跤，讓他在翠池休息一下，不疾不徐的跟上來

下翠池 3335M

我心中最美的莫過於這段到下翠池的路

出發前回報翠池要沒水了，下翠池乾凅

想不到這場雨讓這裡的夢境呈現出美麗的巧遇

靜謐 的瞬間不得讓我們感動著!

美麗的邂逅 下翠池

渺小的我 穿梭在這翠池稜線下 我走得很自在

這裡是處很美麗的步道 隨著林木伴著 我們走得很開心

往博可爾草原 一路往下移動著 穿梭在箭竹林上

走過多處石瀑，穿過箭竹林，越過倒木 ，在一個至高點看到鐵杉林群聚 就表是火石山下營地要到了

總覺得走不完，不到700公尺的距離感覺走到沒完沒了，累了。天也慢慢的暗下了!

火石山下營地3015m

從這處碎石坡前右上是往火石山的路徑，往左切是往頭鷹山的方向，明天再聊!

火石山叉路口前的營地

要到火石山叉路口前的兩處小營地約可搭三帳。我們就在這裡群巨搭起天幕帳跟三頂帳篷

這個營地雖小卻是路徑必經之處，想說後面的對伍都撤退了，

沒人會一早經過這叨擾到我們，就占地為王包場。

有看到左邊兩個盆子的地方嗎?那裡就是活水源，一樣出發前有人回報這裡以經沒水了。

所以下雨還是有他的好處?

源源不絕的伏水流著，晚上該我掌廚，就煮鍋牛腩麵，再上道蒜苗鴨賞，

今晚小酌一杯100周年慶金門高梁

我在火石山下營地~晚 安~

2020D1211 雪山西稜火石山。弓水營地

D3: 火石山下營地→大南山→大南山西鞍營地→【弓水營地】

火 石 山 叉 路 口

取左往頭鷹山方向，取右而上順著石瀑而上前往火石山

整晚下著雨，想 慘了，到天亮還聽到落雨聲，終於等到要7點才沒有雨，但霧雨的現況還沒到很嚴重

今天就是要走走火石山的地貌，看看像火山岩的脊嶺，雪山西稜真正的第一座百岳

冷忽忽的天氣 深呼吸都有酷冷的感覺 即吐出煙的熱空氣，順著叉路口右邊石瀑旁緩緩而上

好在碎石塊都很穩不會動來動去，這是回程拍的角度!

過了石瀑就是開始在箭竹林穿梭，箭竹林一過又是一段碎石坡，

大家要小心取左上有布條一大堆綁著，可不要一鑽出劍竹林就順著石瀑直走，會迷航喔!

開始陡上短劍竹草原，要上到最上方的森林，但那還只是前面的假山頭

出了森林就看到裸露的黑色山丘岩盤，但這只是火石山前的山頭，

這裡有兩個山頭裸露黑色的呈現，要再往前我指的方向才是今日的山頭。

霧雨還是不斷的胡亂的拍打著，這個角度看過去對面的山頭之間有兩顆樹的凹處就是火石山，不遠了加油!

在通過兩山之間的瘦稜，黑色的路徑感覺我們已經走進被燒黑的火山口

有一種感覺 不想走卻又有點誘惑，山就是如此走得辛苦卻讓腳上的沉重走得很爽快，

要放棄不是那麼簡單

火石山標高3310M，居台灣百岳第50位，

為「八銳」之一，一顆三等6613號三角點

屬於雪山山脈。火石山南方有頭鷹山，北邊連接雪山。

其特色為冰河侵蝕過的山峰，特殊的尖形山峰突起於週邊山稜

雪山西稜這一年我總共申請了5次，口袋裡一直少了這幾座，今天終於如願以償

天氣不好是西稜行程最大的因素，過了翠池就是前不著村後不著店的，回也不是走也不是

再來是最近西稜230林道的不平靜，想說再等一下，這一等又等，還是選在下雨的日子挺進，再來就是雪季了!你認為呢?

出 發 吧!

2020.12.11日08:00登頂火石山

我跟小新的百岳69，榮進百岳53，秀足百岳49(哇~要半百了喔?)

不囉說今天時間耽擱了，趕緊下山拔營，後面的天氣跟路況只有更不好沒有更好

火石山前往今天預計的營地是奇峻山森林營地，我想可能來不及，

這趟行程中間最麻煩的就是石瀑跟大的倒木橫跨

早上的雨這一遮騰讓我們火石山下營地出發的時間是10:00，

在來就是障礙賽了，鑽阿鑽 跨阿跨 折騰阿

前往大南山西鞍營地可以說是整段西稜線最難走得，又碰到下大雨後的路況很無奈的爬阿蹲阿

倒木處處都有 時而高繞時而小心翼翼踩踏通過

真的是有完沒完的倒木

大 南 西 鞍 營 地

過了大南山三叉路口不取，再往前有活水源有人用水管讓水流出，

這種天氣就不用取水了，否則要背水到大南西鞍營地，但距離不遠

在路徑的右側下方一處凹地，這裡的營地都是選在短箭竹矮叢旁得窪地，避風吧!

不囉說 天氣又開始變化了，今天決定搭營在弓水營地。

從大南山西鞍營地到弓水營地路徑照GPS指示之字路爬升，現在路徑比較亂一點，但直線有山友綁布條陡升而上也可以，照著GPS之字路走也可以不會迷路，只是有部分路徑的消失 可能要微繞過原來路徑，挺過一個山頭。

終於遠遠看到通水營地的路標，到了!從這個角度往回拍那棵樹的上方就是浮水匯集區，我本想往前路徑上踩過的水取水用，低著頭取的時候看見看見有流水從山邊緩緩流下水流不大，一看原來是水源在此。

水源狀況豐沛 喝得很滿足

卸下背包，我看看營地。這裡有兩處營地，一個是指標正下方箭竹林中的凹地，一個要繼續往前走約10公尺左側。不過這處迎風面，放棄。

弓 水 營 地 2945M

這裡硬擠著三頂帳篷，硬拉起天幕帳可以炊煮，避風避雨，這天算是很慘的一天，濕答答。明天要摸黑出發，今天已經耽誤了時間，明天也是雪山西稜最硬的一天，上升兩座百岳陡上，在下切到230林道。晚安

一段辛苦的旅程結束，就是另一段旅程的開始

風起雲湧的這天 昨晚還是雨不斷的打在棚內棚外

西稜的重頭戲就是在今天即將邁入最無奈顛簸的味蕾

頭鷹山今天的目標物 就在眼前 前面的辛苦不可言語

早上05:00就收好營帳開始出發，走在前頭的我撥開箭竹林上的露水，寒氣逼近體內

不斷的撥開擋住眼前的箭竹林，看到一處陡升的石瀑不要懷疑

順著樹木上噴著紅色箭頭的指示一路扛上去 要命

2020D1112 雪山西稜頭鷹山。大雪山北峰。大雪山。

匹匹達山。230林道

經過頭鷹山前瘦稜險峭的崩壁旁緩緩而上，隱約看到人面石是在笑我們還是在跟我們打招呼，加油

我們起大霧所以就拿了朋友的一張相片撐個過程

圖片提供:Sonia Chen

時而大霧撥開他的面目臉形，時而跟我們玩捉迷藏，但我可以確定上頭的那端就是頭鷹山了!

頭鷹山標高3510M，台灣百岳26

為「九峨」之一，具有一顆三等6612號三角點

屬於雪山山脈，行政區劃屬於臺中市、苗栗縣。

頭鷹山南方有大雪山，北邊連接火石山

如釋重負 真的是 不說你懂我的明白 我在頭鷹山比ya

全身只有一個慘字 濕答答的我們終於到了 走到這裡的辛苦只有走過的人才知道他的感受

敬 我們可以一起在山上的日子!

我跟小新 100mountain my 70

恭喜秀足百岳半百50座 。榮進54

走到這裡可以說是頭鷹山給我們更多的正能量

人的過程是種辛苦 更是一種體會 就當我們騰雲駕霧 乘著雲，駕著霧來趟西稜

不囉說再往前出發 天氣一就是矇矇的，

我們開始一路下切到奇峻山森林營地，本來是我們要搭營的地方

這裡展望非常好，霧時而撥開，時而透露出陽光，在這裡訊號特強的。

水源往下出黑森林旁的路徑上矮箭竹林得浮水

今日的杜鵑葉上都結霜了，白茫茫，風大的感覺像颱風，背著重裝還能被吹開，走，慢慢扛，雨，沒下雨就好，白色也有他的味道，挺過三個山頭無奈的走著

大 雪 山 北 峰 標高3437M

大雪山北峰，曬曬太陽，陽光打在大草原上挺到這裡因為頭鷹山已經讓我們吃苦頭，

但天放情美麗的大雪山北峰 除了翠池就屬它最有明媚動人的感覺！

這裡有片大草原可惜霧鎖北峰，北峰大草原若是天氣特好會是一片黃金大草原，像是牧羊奔馳般的感動

大雪山叉路口 風真的好強 好冷

大 雪 山 3530公尺 排名第23，

山頂有編號1545的二等三角點 台灣百岳名山的「十崇」之一

大雪山稜脈（或稱雪山西稜脈）上的最高峰，其山基盤寬闊，

滿山淺竹如茵，可說是位於雪山山系最漂亮的草原景觀之一。

敬 我們可以一起在大雪山 山上的日子!

我跟小新 100mountain my 71 。 秀足51座 。榮進55

匹匹達山，海拔3429公尺，無基點。

會先經過矮箭竹林叢的匹匹達營地

“匹匹達”係由泰雅族語”PiPita”音譯而來

位於大雪山西南西方向距離不及1公里處，高度卻比大雪山矮了一百多公尺，山容不險，難以成為一獨立的山峰，原為 “架帳篷” 之意，原本所指的紮營地點被沿用成了山名，是個路過平坦山頂

過了匹匹達山就是從地獄開始走進天堂的下切

到了一個鞍部三岔路口 有人標記這裡是三叉營地

走到這裡直走前往可汗池，往右下230林道，回頭路指著大雪山

再加把勁吧!從匹匹達山3429公尺下切到230林道海拔2,300~2,700公尺之間 約莫700公尺

「 大 雪 山 之 門 」

兩側各生長著一棵大樹，不管是順走或是逆走，都從這兩棵樹中間穿過，

有人 在樹幹上用油漆噴上「大雪山之門」字樣。 是的，它就是進出大雪山唯一的門戶

一段乾河谷，這是大安溪上游支流大雪溪的最高源頭

一路一直越過巨石，並追著前人的石砌堆疊往下走著

這裡的石頭上佈滿橘色的紛層，應該紅藻類的生成，若是鐵質況這裡的區運匯整片都是

原以為出乾溪谷就是230林道，沒這麼簡單，還有得走跟高繞

溪谷走到一段路程，有人用繩索布條擋著，可不要硬往下切往下走喔!可是走不回來

取左開始高腰繞箭竹林

大雪山登山口 指示牌 鬆了一口氣

過了這段巨石往左切順著瀑布方向接 230 林道

28.5k瀑布 水源 過溪水

順著芒草而過，布條在這裡已經形成一個路標旗海，過了就是平坦的28k營地，

以前有舊工寮已經被拆除，我們再往前約27.5處搭營。這裡隱避，樹林多平坦有水源，

不用太靠近溪谷水聲過大，比28k營地容易 迎風面吹來著徐風 舒服的營地!

到這裡以經是天微微暗了 好累睡吧!28k營地的狀況

圖片提供:Sonia Chen

28 k 廢棄工寮 現在已經看不見了，還是垮的讓芒草隱藏起來

晚安 我累了!

圖片提供:Sonia Chen

2020D1213-1214 雪山西稜 中雪山 203林道賞楓趣。

大雪山國家森林遊樂區

2 0 3 林道

1959 年，大雪山林業公司透過美國在冷戰時期的 《 480 號公法》援外計劃而成立， 引用北美大型自動化林產生產鏈方式作 為建廠模式， 成為台灣林業史上唯一的一家實際公營的林業公司。

美式林業工業化技術，不適宜鋸製本省 原 木，大 雪 山 森 林 竟在短短十五年內被 砍伐殆盡，

於 1973 年 底 結 束 營 運 走 入 歷 史 (網路參考)

楓 紅 了

第四晚得露宿 天氣變好了 溫度也剛剛好 寂靜的山翏在夜裡聽到貓頭鷹的鳴叫

山羌也不時像狗一樣旺旺的羌鳴啼，星空滿天掛著，月亮也猛打著光芒 好睡的前一晚!

早安 就從27.5k出發!

林道多處崩塌 時而芒草掩蔽 時而小高繞貼近裸岩牆

礙 子 是個電源絕緣體

但我總喜歡這裡所有曾經輝煌流下的伐木遺跡! 礙子就是現在跟過往的一個桔界的平行線

曾幾何時人來人往的繁華忙碌，如今只剩下921地震後無法在維修的路況，跟雪山西稜登山客造訪的地方

倒木下的攔路腰斬 我們也只有無奈的蹬。爬。抓 踏過

每一段落石崩塌就提醒自己要特別小心，下一步要走得好就是要時時注意踏點穩不穩

走在前面的我不時小心是否有落時在落下，這次爬山我們也都帶上頭盔，多一個保障少一份危險更多一份安全，事情沒有絕對

隱身在芒草堆裡 時而窺探著頭上方的楓紅 芒花。葉紅

26k中雪山登山口得大枯木屹立著 與中雪山角度上對望著

雪山西稜最後一座的百岳 一句話不好惹

猶如當兵一樣，整理好裝備輕裝單攻，前一陣子這裡不平靜，目

前人還是沒找到，希望熱心的搜救援，登山客可以引領下山

出 發

中雪山登山口琳瑯滿目的布條 一路往上處處都是登山客的明顯指標

走就對了 要陡升700m

剛開始的陡升都還有紅榨葉鋪層 美美的

再來就是穿梭在箭竹林內鑽來鑽去，之後開始沿著高聳的鐵杉攀爬而上 走不完的路徑，看不到的天空

天氣時好時壞 大霧也不客氣的將樹林包圍著!

最後一段的拉繩陡升攀岩 要到了

要命阿! 是走了第五天體力差很多嗎?

中雪山三等三角點6611號，百岳排行#79；

標高3172M，則是箭竹林陡上聞名

屬於雪山山脈西稜，行政區劃屬於苗栗縣。中雪山略北地方接連大雪山

終於走完雪山西稜的山稜線最後一座百岳 國旗真的很美

我跟小新 100mountain my 72 。 秀足52座 。榮進56

樵夫的旗子也很美 是我爬山以來的精神旗幟

閉上眼睛想想這幾天的旅程 累 雨下的累

辛苦了!

記得初衷 夫妻倆!

不囉說上山已經難了，下山的倒木。箭竹林。落差攀岩，雨後的泥瀝下山也快不了急不得

遠方的山嵐以退去面紗 美麗的對面山稜線 心情放輕鬆了 我還呼吸著!

約25.5k營地，水源在前面大顆枯木旁

1 7 k 廢 棄 工 寮

我們駐足著 好好休息 時間還早，水源再往前一點有個溪流可以取水

我們決定往前15.5k處靠近一處溪谷前搭營，因為那裡是楓紅最集中的地方

過了16.5K水源處

16k過了溪谷後我們從對面林道看過去好美的楓紅畫布

抬起頭享受著陽光 因為我們也享受他的暖度 可以好好的把身上的冷度濕度都給抹乾溫暖~~~

秋天的樹葉就是這樣五彩繽紛，黃的如金，綠的如玉，紅的如火等等，

把秋姑娘打扮得格外妖嬈。一陣涼風拂過，金黃的樹葉，搖拽著一把把小扇子，

從空中飄飄而下，似乎在訴說著一個美麗的童話

( 網路寫的楓紅，很貼切 )

越過芒花後 心裡的沉澱因為對岸的楓紅印入眼簾，陽光點綴在綠葉上的楓紅互相呼應 辛苦值得了!

下一趟也不知道何時可以再出發，每個地方不因我而成行，

也不一定要你才可以走完，該是你們走自己的感覺跟味道了。

15.5k的營地，水源須從16k提過來喔? 今晚我們的落角處，

不想再往前，因為可以好好的把裝備徹底曬曬通通風減少水氣的重量

選擇這裡是因位訊號很強。但卻是遠傳，千算萬算沒算到中華電信。。。晚安~~

ps:林道只要不在山凹處都收的到訊號，例如27.5-28營地通訊大好。

2020.12.14日晨曦的陽光已經打招呼了

方紅還是美美的的呈現在眼前，最後一天準備出林道

阿卡團隊的小白(白玉清)協作，也慢慢的要完成任務，這趟風雨無情，

背負沒輕過，因為雨水總是無情的加著每天的重量

大家像一個家庭一樣出遊彼此關心，不要把爬山當吃苦，要把吃苦當休閒的走著

一路上大家拼命的演~~

是怎樣，阿是要怎樣 你打我阿~~一路大夥演很大！右邊女孩說 : 乖喔中間女還說 : 腳幫你按摩一下左邊男的說 ×××

深呼吸 再怎麼累 還是要有帥樣 如果你是隻火鳥~~~把你燃燒

9 k 崩 壁

小心翼翼的越過前面的碎石坡，也是這路段高繞的地方

昨天就有人回報9k已經有救援隊架好繩索 我先行看看 路況跟確保的繩索如何?

前面一條繩索的踏點很清楚 危險性不大

前面有個內凹處就崩壁嚴重

崩壁路段就可以看到對面的林道終點，這裡橫切不用10幾分，若是高遶至少要一小時

危險的碎石路段踏點不怎麼清楚，但繩索加強了3條確保穩定性 大家小心通過 一個接著一個拉開距離

後面跟上，中間有打著鐵樁拉繩，等下一位通過再前進避免拉繩扯到對方

壓低 小心

要到了 下面就是懸崖

互相關心著對方 協作也關心盯著前面走的人

苦中作樂 加油

通過危險路段 接上林道

8.7k的一處平臺，

也是車子可以迴轉的地方，我覺得這是個很不錯的營地

美麗的楓紅 山林尋覓 真的一點都不為過 一路伴我們的濃妝豔抹

在想什麼 喔 你也會說好美的風景!

230林道楓紅 美，心更美的 協作

輕鬆的慢步在這林中小徑，女人就是可以聊一大堆八卦

可以充滿著浪漫故事 也可以寫篇自己的旅程 故事就從這即將畫下休止符的畫布開始

美麗的縮影 落下的楓葉是最容易催人淚下的 想什麼? 意境

總是看著來時路 甜甜的回味怎麼從哪裡來又怎麼從哪裡去?

4 K 雪 霸 國 家 公 園 界 標

小心落石 921雖已經過了那麼多年 但土石還是很鬆垮

遠方的妳們說話聲以傳到天際之間 車痕越來越明顯 歸程不遠了

看到人工設施了 坐一下 休息 總是覺的這林道踢不完的感覺 累

看到電訊基地臺了 要到了 要看到人了?

大雪山森林遊樂區鐵門11:45完登，

我們靜靜的感謝一路保護我們的山神。土地公，祖靈。四方

這裡祭祀的地藏王菩薩廟跟土地公 再一次的虔誠膜拜 感恩雪山西稜保佑

小雪山國家森林遊樂區49k遊客中心

雪山西稜整個旅程約71.8公里，海拔高度2140~3886m

圓了我申請六次西稜的願望 山還在 好好調整再出發