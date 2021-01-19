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平緩好走！台北文山「茶香環狀步道」沿途綠意盎然　超入門健行路線

健行筆記 / 健行筆記venstin

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登山路線：[台北文山] 茶香環狀步道(健康步道-茶展中心步道-壺穴步道-小天空步道)

登山日期：2020/10/24

路    程：2.7公里

時    間：2.5小時(含休息、拍攝)

登山影片連結

登山相關資訊：連結

登山GPX：連結

部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

停車場->健康步道入口：約5分鐘，順著馬路前進

健康步道入口->健康步道尾端：約40分鐘，略陡的下坡，多是鋪設的階梯，幾乎都在樹蔭下

健康步道尾端->茶展中心步道口->約2-3分鐘，一小段的爬坡，大多是平緩的爬坡

茶展中心步道口->壺穴平台：約30分鐘，平緩的鋪設路，雖有一些上下坡，但坡度不大

壺穴平台->寒舍馬路口：約20分鐘，緩緩的爬坡

寒舍馬路口->停車場：約20分鐘，沿著馬路行走

今天的步道，路況清楚，也維護良好，算是輕鬆的路程，只有一小段的陡坡

影片及圖片如下

台北下了好幾天的雨了，今天終於有機會出來走走，呼吸一下新鮮的空氣；因為好一陣子沒爬山了，不想馬上就去走太累的步道，因此今天選擇來貓空走“茶香環狀步道”，這個步道是比較緩和的步道

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我們先將車停在茶推廣中心停車場，這裡是免費的，旁邊有放置流動廁所

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停車場旁有公車站：貓空壺穴站

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從茶推廣中心的出口處右轉，走向步道

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路過一間“茶研發推廣中心”

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很快就會來到了步道入口，這一條步道名為“健康步道”

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步道是鋪設的石階步道，整理的不錯，走進來沒多久就會有一個觀景平台，這裡看出去的風景還不錯喔!

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今天步道的風蠻大的，樹枝搖晃得厲害，抬頭一看，密麻的樹葉依然遮蔽了天空，照不進太多的光線，倒是看得樹葉透亮呢!想想若夏天來這裡走走，說不定會蠻涼爽的

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階梯旁，還有松鼠的雕刻，讓這生硬的階梯產生了些許的趣味感呢!

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接著來到T字路口，指示牌有標示往右是土地公廟，卻沒有往左的標示，因為我們有查了軌跡地圖，今天我們則是要往左走

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目前一直都是下坡的狀態，到後端一點坡度才比較緩和，周圍的環境還挺不錯的，所以邊走邊賞景心情很愉快喔!

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接著路過一個路口，路旁有一隻松鼠的雕刻，下方則有關於“牛樟”的說明，這裡要繼續往下方階梯走

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沿路步道的景物還滿多樣的，真的感覺不一般耶

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來到了步道的尾端，這尾端的牆壁上還有茶香環狀步道的壁畫喔!

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接著，我們順著馬路繼續前進，可以接到下一個步道

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下一個步道的入口旁邊有一面明顯的小貓壁畫，顏色非常的鮮豔呢!

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這個步道的名字為”茶展中心步道”

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這一段步道平多了，走進步道沒多久就會聽到瀑布聲越來越大聲了，這裡在地圖上標示是觀瀑亭，可以來這裡欣賞一下，雖然這裡的瀑布並沒有很大，但是水量滿豐沛的，所以瀑布聲才會這麼的大聲呀!

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看完瀑布我們就回到步道繼續前進，接著來到了一座紅色的“長虹橋”，橋下也是有豐沛的水流喔!

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不過從長虹橋這裡開始，眼前竟然是一段滿陡的階梯，今天不是輕鬆行程嗎？還好，這一段陡坡並不會太長，但走完有點喘 (這一段也是今天走這一圈路線，唯一讓我們有“喘”的路段)

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爬完階梯就會出現一個小平台，平台的旁邊有一個小小的岔路，往前看就會看到有一個小小的廟在盡頭，名為石神廟

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看完石神廟後，就回到步道繼續前進，沿途的步道旁會有一些關於稻米的壁畫，訴說著稻米與茶的製作過程

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接著我們是要到壺穴平台，所以來到岔路口時，依標示左下往壺穴平台

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壺穴平台這個地方範圍並不大，有一座小巧的吊橋，吊橋的兩側各有兩隻可愛的動物雕像，感覺像在拉著吊橋呢!

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橋下是潺潺的流水，水上的石頭有一個一個的洞，應該就是壺穴了，平台旁邊有關於壺穴的解說，還有貓空地名的由來喔~看完解說感覺對貓空有了更深一層的認識了

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賞完平台，就返回岔路口，接著往壺穴步道的方向

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步道都還蠻好走的，而且周圍真的是綠意盎然，所以走來非常的舒服，而且景色的變化也蠻多的，所以記得別只顧著走路，要放開心情，欣賞一下周圍的風景喔!

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路過了一處小橋，繼續順著石階的方向前進

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接著會經過“寒舍茶坊”，茶坊這邊有很多小屋，一些蓮花池中還設置了桌椅，這個地方有岔路，是要”往左”前往步道，但並沒有甚麼標示(只能認環境了)

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然後就會走到一個岔路標示處，再依標示前往”茶壺亭”的方向

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走著走著，好像有聽到廣播聲，才發現是從一個水管裡發出來的，真是有趣阿!

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走到這個岔路要右轉往上銜接馬路了

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走上馬路後，右轉往小天空步道的方向

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接下來是要順著馬路走，但部分路段是沒有人行道的，所以要小心留意來往的車輛喔!

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一路上會經過許多的茶坊店家，剛好可以順便看看有沒有合意的，等下可以去用餐一下喔!

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很快地來到了小天空步道的觀景台，這裡有公車站也有休息的座椅，更有賞心悅目的風景

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休息過後就順著旁邊的人行道前進，然後就可以走回停車場囉!

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今天走這一圈的路線還蠻平易近人的，除了一小段的陡坡外，其餘大多是緩和的，當然前段也有一段的陡下坡，不過風景真的誘人，邊走邊賞，對於這些”陡不陡”應該就不會在意了，有空來走走喔!

步道 登山 瀑布

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