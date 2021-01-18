俯瞰埔里田野風光！南投邑治第一山「守城大山」茶園展望最佳

守城大山昔稱「邑治第一山」，是「埔里六秀」之首、也是「中部四大名山」。位於台灣南投縣仁愛鄉的南豐村與新生村交界處，海拔2420公尺，山頂有一等三角點，屬於雪山山脈。

守城大山的登山路線眾多，我們選擇守關山南峰線（也稱南稜線）；這條路線路程較短，高低落差一千多公尺。

查閱了許多文章和分享，山友們大多提及需要四輪驅動車走一段產業道路⋯車子可以停在最後農家旁的空地⋯

? 嗯⋯聽到「最後農家」這個字眼，就想到白姑大山⋯直覺著這個產業道路一定不會很好開吧！！！

天氣冷冷的，不想離開棉被，天亮才出發。到登山口前的產業道路在Google地圖裡找不到，只有Apple的地圖才有。之前不知道哪根筋不對，胡亂設定一通，打開Apple地圖的導航，全程講日文給我聽 ⋯ ??

專心聽著日文在很多岔路上找尋正確的道路。柏油路⋯水泥路⋯土路⋯碎石窄路⋯越來越窄小⋯車寬漸漸跟路寬一樣了！沿著山腰ㄧ直之字向上⋯很多個轉彎一次轉不過去，要轉個兩三次才上得了⋯心臟越跳越大聲⋯路的一邊是山壁、一邊是看不見底的垂直懸崖⋯

? 我不想當「波妞」！

驚心動魄40分鐘到了茶園旁的最後農家，除了足球場般寬大的停車場，還有中央山脈的超廣視野！

登山口出發便一路陡上，落葉滿地的山徑優美又柔軟；在樹林和微風間穿梭，涼快不曬，走起來蠻舒服的。輕快的腳步陸續踏足守關山南峰、南山線叉路口、高聳滿綠的巨木森林、佈滿青苔的駐在所遺址、接著大爬一陣到守關山山頂。

守關山和守城大山高度差不多，先陡下至白木林鞍部之後，經過前哨山頭就可以抵達。 但惱人的是茂密的箭竹林，已經形成隧道；許多山友文章中提及，這一段路必須在箭竹隧道一邊游泳一邊被彈⋯時常弄得自己狼狽不堪！

陡下鞍部的箭竹道路非常濕滑，但幸運的是，好心山友已經把箭竹隧道修剪得寬敞明亮。在藍天白雲中飽覽埔里地區田野風光，還可以仰望鳶嘴稍來、八仙山、合歡、奇萊、干卓萬群峰和能高安東軍的優美稜線⋯再搭配幾隻白木枯枝那蒼勁的力量，心靈真是幸福極了！

? 山頂擁有一等三角點的守城大山，實際到達才發現腹地狹小，周邊草木過高，完全無展望。

? 全程最好的展望在「登山口前」的茶園！

? 開過這段產業道路之後，覺得郡大林道寬敞又平坦！

? 這種山，來過就好了！

@ 強力提醒：

? 有興趣來登山的朋友要特別注意控制上下山時間，產業道路非常狹小，天亮時就已經不好開了，清晨微亮或黃昏漸暗時，車行產業道路更危險，更惶論摸黑行車了！請謹慎評估自己的腳程，設定折返時間，確保安全。

2020年12月22日

07:10 守城大山登山口旁最後農家出發

07:20 守關山南峰

08:35 南山叉路

09:20 帆布營地

10:50 守關山休息

11:10 守關山出發

12:10假山頭

12:25 有勝山叉路

12:28 守城大山山頂

13:43 守關山休息

14:00 守關山出發

15:00 帆布營地

15:26 南山叉路

16:15 守關山南峰

16:20抵達最後農家