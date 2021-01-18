快訊

疫情再變？北部某醫院群聚事件累積4件 陳時中下午2時上火線說明

玻璃世代？ 青少年成長困境與心理健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俯瞰埔里田野風光！南投邑治第一山「守城大山」茶園展望最佳

健行筆記 / 健行筆記阿米

8006ae17f38a6cff8ef3bf1d8439e39c.jpg

a910b01b0baf84270f73f2d32b9ab7d5.jpg

守城大山昔稱「邑治第一山」，是「埔里六秀」之首、也是「中部四大名山」。位於台灣南投縣仁愛鄉的南豐村與新生村交界處，海拔2420公尺，山頂有一等三角點，屬於雪山山脈。

守城大山的登山路線眾多，我們選擇守關山南峰線（也稱南稜線）；這條路線路程較短，高低落差一千多公尺。

查閱了許多文章和分享，山友們大多提及需要四輪驅動車走一段產業道路⋯車子可以停在最後農家旁的空地⋯

? 嗯⋯聽到「最後農家」這個字眼，就想到白姑大山⋯直覺著這個產業道路一定不會很好開吧！！！

e199a3ef9bef5bf3e34262732bb0e030.jpg

天氣冷冷的，不想離開棉被，天亮才出發。到登山口前的產業道路在Google地圖裡找不到，只有Apple的地圖才有。之前不知道哪根筋不對，胡亂設定一通，打開Apple地圖的導航，全程講日文給我聽 ⋯ ??

專心聽著日文在很多岔路上找尋正確的道路。柏油路⋯水泥路⋯土路⋯碎石窄路⋯越來越窄小⋯車寬漸漸跟路寬一樣了！沿著山腰ㄧ直之字向上⋯很多個轉彎一次轉不過去，要轉個兩三次才上得了⋯心臟越跳越大聲⋯路的一邊是山壁、一邊是看不見底的垂直懸崖⋯

? 我不想當「波妞」！

驚心動魄40分鐘到了茶園旁的最後農家，除了足球場般寬大的停車場，還有中央山脈的超廣視野！

1b070eefdcd04265b50de3259ea7d469.jpg

f82bbf1ccede34f1583e58be6700d9bc.jpg

2f32cf2bc792f16172adf59ce8a5e2c2.jpg

aa2e18440b1f0c6b11e4da3b0a6375f0.jpg

登山口出發便一路陡上，落葉滿地的山徑優美又柔軟；在樹林和微風間穿梭，涼快不曬，走起來蠻舒服的。輕快的腳步陸續踏足守關山南峰、南山線叉路口、高聳滿綠的巨木森林、佈滿青苔的駐在所遺址、接著大爬一陣到守關山山頂。

a443466c9543f995497a4864598fb91f.jpg

d6ab98ea87c156682ac2cc5fd3b8775e.jpg

cd1232388be60a2b9dfff8ab0509ad86.jpg

98317a240d5243d577f626fb1be870d8.jpg

守關山和守城大山高度差不多，先陡下至白木林鞍部之後，經過前哨山頭就可以抵達。 但惱人的是茂密的箭竹林，已經形成隧道；許多山友文章中提及，這一段路必須在箭竹隧道一邊游泳一邊被彈⋯時常弄得自己狼狽不堪！

0c349db562235eb83b58079ad9d55fb6.jpg

陡下鞍部的箭竹道路非常濕滑，但幸運的是，好心山友已經把箭竹隧道修剪得寬敞明亮。在藍天白雲中飽覽埔里地區田野風光，還可以仰望鳶嘴稍來、八仙山、合歡、奇萊、干卓萬群峰和能高安東軍的優美稜線⋯再搭配幾隻白木枯枝那蒼勁的力量，心靈真是幸福極了！

9547afde2bd84165ec776caff874d88d.jpg

e91c00b1b4960b19d50043b291d61310.jpg

ae9e11834a36bab43ea1dbcf07b224fc.jpg

da62057cd90c6cfd043378307d7f916e.jpg

a08bdd70afeb8f26f0d30e3f97cb3419.jpg

3e06b5ce9f9972119d5e649c44de774a.jpg

? 山頂擁有一等三角點的守城大山，實際到達才發現腹地狹小，周邊草木過高，完全無展望。

? 全程最好的展望在「登山口前」的茶園！

? 開過這段產業道路之後，覺得郡大林道寬敞又平坦！

? 這種山，來過就好了！

bc1c7ca10c9602cf3dbb29e3b620241c.jpg

@ 強力提醒：

? 有興趣來登山的朋友要特別注意控制上下山時間，產業道路非常狹小，天亮時就已經不好開了，清晨微亮或黃昏漸暗時，車行產業道路更危險，更惶論摸黑行車了！請謹慎評估自己的腳程，設定折返時間，確保安全。

4d7938190ef5c4543e27050740ae145a.jpg

2020年12月22日

07:10 守城大山登山口旁最後農家出發

07:20 守關山南峰

08:35 南山叉路

09:20 帆布營地

10:50 守關山休息

11:10 守關山出發

12:10假山頭

12:25 有勝山叉路

12:28 守城大山山頂

13:43 守關山休息

14:00 守關山出發

15:00 帆布營地

15:26 南山叉路

16:15 守關山南峰

16:20抵達最後農家

登山

延伸閱讀

南山跨業 打造健康守護圈

英業達攜南山 合攻醫療

攀登「馬那邦山」一睹可愛三角點　路程還能賞細道邦山壯闊山形

南山慈善基金會關懷弱勢 與金門縣府合辦微型保險

相關新聞

俯瞰埔里田野風光！南投邑治第一山「守城大山」茶園展望最佳

守城大山昔稱「邑治第一山」，是「埔里六秀」之首、也是「中部四大名山」。位於台灣南投縣仁愛鄉的南豐村與新生村交界處，海拔2420公尺，山頂有一等三角點，屬於雪山山脈。 守城大山的登山路線眾多，我們選擇

適合遠觀的美景！苗栗三義「火炎山」岩壁光禿挺拔　拍照要遠離懸崖邊

火炎山位在苗栗三義鄉和苑裡鎮交界處，海拔602，為台灣小百岳之一 這天休了假，但氣候不穩定，於是選擇了距離約半個多小時的火炎山，來練練體力 這是二訪，時間距離能估算，我們約莫在10點

壯闊高山之美！合歡山之最「合歡西峰一日健行」　回程跨越地獄上坡

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。 歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！Instag

台灣海峽＋落日美景一覽無遺！新竹竹北「鳳崎落日步道」親子登山好去處

簡介： 鳳崎落日步道位於新豐與竹北的交界，步道的兩端分別為天德堂及蓮花寺， 因此又稱「天德堂步道」或「蓮花寺步道」。這條步道沿途林相豐富，可以眺覽台灣海峽的落日美景，因此稱為「鳳崎落日步道」。

山林吊橋、空靈溪谷、絕美岩壁！南投仁愛桃花源「武界之美」

武界的記憶 民國七十四年與兩位同事從萬大村騎著機車，經親愛、松林、萬豐，然後進入曲冰古道。那時沿線都還是凹凸不平的土石路，而自曲冰古道開始，更僅剩約一米寬的山徑，兩輛機車三個年輕人，

高山迪士尼？合歡西峰「遼闊群山、粉色雲海」絕美夢幻此生必來

合歡群峰是很多人的百岳起點，像是石門山、合歡主峰等都非常容易攻頂，又可以享有大山大景，而比較有挑戰性的合歡北峰，現在也是人山人海，但有點人潮恐懼的我想安靜享受山景森林，那就決定再去合歡西峰～來個一日合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。